Вирус Х: миру грозит эпидемия круче COVID. ВСУ нападут через Прибалтику. Хроника событий на 13.00 19 мая

Мир стоит на пороге новой пандемии - более серьезной, чем COVID, предупреждает ВОЗ. У ВСУ под Сумами - почти нулевая выживаемость: эксперт Украины.ру называет причины. Украина готовится атаковать Россию через Прибалтику, чтобы сократить время подлета дронов, сообщает Служба внешней разведки

2026-05-19T13:00

2026-05-19T13:24

Вирус Х: мир стоит на пороге новой пандемииМир стоит на пороге новой глобальной эпидемии: вспышки инфекционных болезней происходят всё чаще и могут превзойти по масштабам пандемию коронавируса и вспышки Эболы. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Эксперты отмечают рост числа заболеваний, которые ранее не считались столь опасными.Совместный Совет по мониторингу глобальной готовности (GPMB), созданный ВОЗ и Всемирным банком, указывает: мир после пандемии COVID‑19 и эпидемий Эболы не стал безопаснее. В докладе говорится о риске появления нового "вируса X" — патогена, способного передаваться от животных человеку.Проблему усугубляет сокращение финансирования программ эпиднадзора и развития здравоохранения до минимального уровня с 2009 года. Это ослабляет способность государств своевременно выявлять и сдерживать вспышки.Дополнительно экспертами отмечены рост недоверия к властям, активное распространение дезинформации и неравный доступ к вакцинам и лечению."Человечество оказалось на краю пропасти", — подчеркивают специалисты.Без принятия срочных мер мир, по их мнению, рискует столкнуться с чередой масштабных санитарных кризисов, которые могут быть разрушительнее всего, что происходило ранее.Как объяснил в прямом эфире “Радио “КП” врач-иммунолог Владимир Болибок, концепция “Болезни Х” была предложена ВОЗ в 2018 году, еще до ковида. И коронавирус ее оправдал. Поэтому системам здравоохранения разных стран нужно быть готовыми к тому, что подобное повторится."При этом, надо понимать, в России существует федеральный проект “Санитарный щит”, который подразумевает системную защиту от биологических угроз. В рамках вот этого проекта создается сеть лабораторий, так называемых ПЦР-центров, чтобы быстро диагностировать и выявлять новые вирусные и бактериальные инфекции, создавать новые тест-системы и быть готовыми к возможным угрозам", - заявил эксперт.Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с kp.ru посчитал прогнозы ВОЗ слишком пессимистичными."Вспомним, как эксперты ВОЗ в начале пандемии COVID-19 предрекали, что погибнут сотни миллионов людей на планете, а погибло 20-25 миллионов", - рассказал эксперт.Умрут все: боевиков ВСУ предупредили о нулевой выживаемостиПеред отправкой под Сумы личный состав 160-й бригады ВСУ получил предупреждение, что назад они уже не вернутся. У всех солдат взяли образцы ДНК, сообщает телеграм-канал "Северный ветер", связанный с группировкой войск ВС РФ "Север"."Перед переброской личного состава 160-й бригады ВСУ в Сумскую область у всех военнослужащих забрали образцы ДНК и открыто заявили, что никто не вернётся живым", — сказано в публикации.По его словам, биологический материал был упакован в ящики иностранных медицинских клиник, специализирующихся на трансплантации органов.На территории Сумской и Харьковской областей действует группировка войск "Север". За последние сутки в зоне её ответственности ВСУ понесли потери до 190 человек, уничтожено 24 автомобиля, три полевых орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.В передовых подразделениях ВСУ потери достигают 80–90 процентов, а продолжительность жизни солдата на передовой порой составляет всего четыре часа. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Анализируя ситуацию в зоне ответственности группировки "Север", эксперт привел данные о катастрофических потерях Украины."Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в передовых подразделениях, которые в частях, состоящих из призывников, порой достигали 80–90 процентов, а продолжительность жизни бойца ВСУ на передовой с высокой интенсивностью боевых действий порой составляла всего четыре часа", — заявил обозреватель.Алехин отмечает психологический надлом противника и страх гибели в окопах под постоянным огнем артиллерии и ФАБов, что приводит к тому, что украинские солдаты оставляют позиции целыми группами.ВСУ и прибалты готовят совместный запуске дронов по РоссииУкраинские боевики планируют запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. Об этом 19 мая сообщила Служба внешней разведки РФ."Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции", – сказано в сообщении.По информации СВР, украинское командование планирует новые атаки дронов на регионы России из Прибалтики."По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак", – дополнили в службе.В СВР добавили, что латвийское руководство опасалось закономерной реакции Москвы на действия Киева и Риги, но чувство русофобии оказалось сильнее критического мышления.Военная хроникаПодразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1175 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 190 военнослужащих, "Запад" - до 190, "Южная" - до 160, "Центр" - свыше 280, "Восток" - свыше 315, "Днепр" - свыше 40 военных.Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 651 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказали в ведомстве.Об атаках Украины по РФ: Разведка США считает удары ВСУ по России беспорядочными

Никита Миронов

