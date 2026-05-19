Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом бьют дронами на оптоволокне, а ВС РФ отвечают "Гиацинтами"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Подразделения группировок войск "Запад" и "Север" уверенно продвигаются в Харьковской области.После официального подтверждения Минобороны РФ об освобождении Боровой (левый берег Оскола), поступает информация о том, что основные силы противника ее покинули. Лишь мелкие группы оказывают сопротивление на окраинах. Этот населенный пункт сильно вытянут вдоль реки до 8-10 километров. От Оскольского водохранилища его отделяет сосновый лесной массив. Ниже по течению в 2 километрах расположено село Подлиман. До недавнего времени здесь киевский режим выстраивал оборонительные рубежи из нескольких опорников. Наши штурмовые подразделения охватывали этот участок с двух сторон, вынудив ВСУ отступить в Изюмский район.Также подразделения группировки "Запад" активно охватывают Красный Лиман уже с севера, где развернулись активные боестолкновения у населенного пункта Пришиб.В Двуречанском районе бойцы мотострелковых подразделений российской армии накануне взяли под контроль Кутьковку севернее Купянска. Захват Кутьковки может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населённые пункты и для расширения плацдарма в северо-западной части Купянского направления. Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведет к схлопыванию огромного "кармана" на данном фронта.Вблизи границы Харьковской и Белгородской областей штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Ветеринарного и Гранов. Идут бои за Волоховку и Охримовку, в районе Бударок. Наши огневые средства поражения продолжают наносить удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Бугаевки, Белого Колодезя, Захаровки, Колодезного, Чугуева, Мартовой, Великого Бурлука, Богодухова и села Сосновый Бор.Одновременно наши БПЛА нанесли серию ударов по Харькову и окрестностям. В зоне поражения оказалась промзона в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Основнянском районах города, а также район международного аэропорта Харьков возле поселка Жихарь. Источники сообщают, что после ударов в окрестностях аэропорта Харьков зафиксирована вторичная детонация. По предварительной информации с этого участка ВСУ на днях наносили комплексный ракетно-дроновый удар по Белгороду, используя ракеты противокорабельного типа "Нептун-Д"На фоне больших потерь в Харьковской области враг вынужден компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими других родов войск. В частности, для оборудования оборонительных позиций командование ВСУ задействовало солдат 120-го разведывательного полка, ранее переброшенных в Харьков. По оперативной информации в район Великого Бурлука переброшены дополнительные инженерные подразделения ВСУ с других направлений.Также стоит отметить, что украинские формирования существенно нарастили применение инновационных FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, что снижает эффективность стандартных средств РЭБ. К примеру, в районе Отрадного, противнику в ходе контратаки удалось временно потеснить наши передовые подразделения. А непосредственная близость линии боевого соприкосновения к границе с Белгородской областью позволяет ударным и тяжелым дронам противника кошмарить ее приграничные районы.Все чаще наша артиллерийские расчеты работают против операторов малой авиации. Получая координаты от разведки, в бой вступает расчеты "Гиацинта-Б". Работают с закрытой огневой позиции.152-й калибр позволяет бить по крупным, хорошо защищенным целям. Ручного труда, помимо артиллерийской работы, хватает. Из-за скопления вражеских дронов позицию тщательно и быстро маскируют, а само буксируемое орудие периодически перекатывают.Российские войска постепенно забирают под контроль ключевые трассы, выводя из строя технику противника. С поддержкой БПЛА-разведки артиллерия на харьковском направлении стала еще более опасной. Расчеты нарушают снабжение, срывают ротацию противника и прикрывают наступление наших штурмовиков.В ходе спецоперации на Украине вырисовывается новый облик войны, который во многом противоречит прежним представлениям. Подробнее - в материале Ренессанс пехотного боя
13:48 19.05.2026 (обновлено: 16:06 19.05.2026)
 
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
полковник запаса, ветеран боевых действий
Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на КонстантиновкуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
