Третья кабальная сделка от Зеленского

Издание Politico сообщает, что на второй квартал, а по сути у нас остаётся только июнь, Евросоюз наметил выделение в рамках согласованного недавно кредита Украине 9 млрд евро.

2026-05-19T07:15

При этом почти 5,9 млрд из них, это деньги, которые целевым образом пойдут на закупку дронов. И по-иезуитски там сформулировано: мол, на дроны для Украины закупать будем у Украины. Но не нужно здесь обманываться. Речь идёт, конечно же, о европейских производствах, которые в большом количестве уже были вынесены за границы незалежной и которые только формально украинские. Спецслужбы России даже публиковали вполне конкретные адреса. И в данном конкретном случае это деньги, которые уйдут конкретным европейским производителям.Ещё почти 3,2 млрд евро направятся напрямую на счета украинского правительства для поддержания макрофинансовой стабильности. При этом отдельно оговорено, что деньги могут быть использованы в том числе и на выплаты украинским военным. Тут, давайте, опять же, не обманываться. Все эти деньги в итоге пойдут именно на войну. Ну, в крайнем случае, под какие-нибудь выплаты семьям погибших. А вот на соцэконом, инфраструктуру, социальную защиту и прочие вещи ничего тратиться не будет.Но есть и ещё один интересный момент. Politico отдельно упоминает, что у Украины на 2026 года и на 2027 год бюджетная дыра составляет 135 млрд евро. Многие комментаторы уже поспешили сказать: мол, Зеленский рассказывал про 120 млрд дефицита только на 2026 год, а тут цифры у европейцев совсем другие. Но нет, история немного в другом. Просто в рамках того самого недорепарационного кредита на 90 млрд около 60 млрд вообще не попадают в украинский бюджет. Они напрямую уходят производителям вооружений и боеприпасов. Только 30 млрд идут на ту самую макрофинансовую стабилизацию. И вот в этой логике на остаток двадцать шестого года и на двадцать седьмой год у Украины образуется бюджетная дыра в 135 млрд евро. А денежек-то на прямое закрытие этой дыры всего 30 млрд.Даже если предположить, как сейчас ошибочно говорят многие эксперты, что все 90 млрд из этих 135 млрд заедут на Украину, всё равно остаётся дыра в 45 млрд евро. Ничего себе арифметика.Теперь по самой этой истории с 90 млрд. В конкретном июньском транше 5,9 млрд пойдут непосредственно на закупку вооружений, прежде всего дронов. Это целевая программа.А вот со второй частью, с этими 3,2 млрд, которые являются частью той самой тридцатимиллиардной линии макрофинансовой стабилизации, всё гораздо интереснее. Потому что эти деньги привязываются к уже действующей программе Ukraine Facility. Программа эта была принята в двадцать четвёртом году и рассчитана до двадцать седьмого года. Общая сумма по ней составляет 50 млрд евро. То-есть, к уже выписанным ранее требованиям, условиям и нормам для Украины добавляются ещё эти самые 30 млрд под те же требования.Но самое интересное даже не это. А то, что к этому плану привязаны 69 реформ и ещё 10 инвестиционных направлений. При этом сами эти 69 реформ разбиты на 130 так называемых реформаторских индикаторов и ещё 16 инвестиционных индикаторов. И под инвестициями здесь не имеются в виду какие-то конкретные заводы или инфраструктурные проекты. Речь идёт про создание условий для захода западного капитала на Украину. Естественно, в максимально тепличных условиях для внешних игроков. То есть всего получается 146 показателей, к выполнению которых привязаны выплаты по программе вплоть до 31 декабря 2027 года.По состоянию на апрель 2026 года Украина уже получила по этой программе 36,8 млрд евро. Но дальше начинаются проблемы. Уже даже глава бюджетного комитета Верховной Рады Гетманцев публично признавал, что у Украины завис очередной, седьмой транш, потому что Киев не выполнил сразу десять обязательных пунктов. И вот здесь для киевского режима, для клептоманов с Банковой, для Зеленского начинается самое неприятное. Потому что всё, что они выполняли до сих пор, было для них относительно простым и терпимым. А вот теперь начинается самое вкусное, самый цимес, как говорят в Одессе. И делать это Зеленский категорически не хочет. Да, сейчас зависла конкретная выплата примерно на 1,7 млрд евро. С одной стороны, вроде бы не катастрофа на фоне общих цифр. А с другой стороны, это всё равно огромные деньги для режима, который живёт исключительно на внешнем финансировании.Но вот теперь начинается самое неприятное для Зеленского. К этой самой программе и к выполнению всех её пунктов, всех этих маркеров и критериев, а их, напомню, 146, подвязаны ещё и те самые дополнительные 30 млрд. То есть и они теперь будут выдаваться в рамках программы Ukraine Facility. И вот тут возникает главный вопрос: а что же именно Киев до сих пор не выполнил? История очень интересная, и её действительно нужно разбирать подробно.Например, так называемый пункт 3.5 — декларации добропорядочности судей и механизм их проверки. Если не вдаваться в юридические нюансы, речь идёт о создании механизмов внешнего контроля над всей украинской судебной системой. И вот этого допустить киевские упыри точно не хотят. Это одна из ключевых затычек.Дальше механизмы назначения и увольнения госслужащих. Там снова всё те же истории: советы, общественные структуры, международные эксперты, внешние наблюдатели. То есть тот самый спрут запускает свои щупальца уже внутрь всей украинской бюрократической машины, чтобы контролировать её изнутри.Отдельная история — национальная оценка рисков по отмыванию денег. И вот это для Зеленского и всей этой клептоманской братии особенно болезненно. Потому что по факту речь идёт о том, чтобы украинская финансовая система во всех её проявлениях стала полностью прозрачной для мониторинговых структур Евросоюза. А дальше уже, как говорится, со всеми вытекающими последствиями. Не нужно ведь напоминать про все эти мутки и схемы с транспортировкой двадцати с лишним миллиардов только за двадцать шестой год из Австрии на Украину — золота, платины, налички в государственный Ощадбанк. Все эти схематозы сразу станут видны европейским наблюдателям.И нет, речь здесь тоже не про верховенство права и не про борьбу с коррупцией. Речь про то, чтобы взять за горло и за филейные части киевскую власть. Вот и всё. Чтобы ни одна копейка не пробежала мимо слюнявых ртов этих упырей с колониальным прошлым, а теперь и колониальным настоящим, всех этих прекрасных европейских людоедов в пробковых шлемах. Ну, право слово - чего это вдруг Ермак с Зеленским должны зарабатывать? Нет, зарабатывать должны в Брюсселе.Отдельный блок обязательств касается социальной сферы. Это и государственные компании, и государственная помощь, и целый ряд сокращений в социальой политике, обязательства по которым Украина взяла на себя перед Евросоюзом. И здесь логика европейцев очень простая: чем меньше украинское государство тратит денег на социалку, тем лучше для них. Проще будет выплачивать долги. Какие пенсии, какие социальные выплаты, какие обязательства перед населением? Да плевать они хотели на всё это.Очень интересные пункты касаются энергорынка и инвестиций в возобновляемую энергетику. До сих пор этот клуб был достаточно закрытым украинским междусобойчиком. Помните уголовные дела против Шурмы? Как раз история про энергорынок. А ведь он один из крупнейших игроков рынка возобновляемой энергетики. Там всё глубоко коррупционное и дотационное. В каком смысле? В том, что в тарифы и схемы там заложены совершенно неадекватные заработки. И вот теперь Евросоюз требует назначения нового оператора рынка электроэнергии. Ну тут же всё очевидно. Оператор должен быть их. Именно они хотят определять, как будет работать украинский энергорынок. Плюс их кампании, а не украинские на рынке "зеленой энергетики". Дальше изменения в закон о национальной комиссии по регулированию энергорынка. Всё выписывается таким образом, чтобы массово встроить механизмы внешнего контроля.То же самое касается центрального теплоснабжения. ТЭЦ, сети, распределение, тарифы — это жирнейшая тема. Там каждая украинская власть с девяносто первого года зарабатывала гигантские деньги. А теперь джентльмены в пробковых шлемах хотят сами зарабатывать на этом. Наконец, железнодорожный транспорт — ещё одна отдельная песня в украинской политике. Железная дорога всегда была собственным карманом любой украинской власти. Тарифы, непрозрачные схемы, пассажирские перевозки, грузоперевозки, бесконечные бюджетные программы, это огромное помывочное дно для вбрасывания государственных денег и их последующего выкачивания.В общем, просто посмотрите на эти пункты. Они действительно как серпом по одному месту для упырей киевского режима. Никогда они добровольно на это не пойдут. А значит, денежка от ЕС будет стопориться.И вот Зеленский и его окружение думали, что им сейчас просто отсыпят щедрой рукой 90 млрд. Нет. Их ставят на четыре кости, что называется. Потому что есть, ещё и тот самый меморандум "Качки – Кос". История страшная лично для Зеленского, но на самом деле страшная вообще для всей незалежной. Потому, что этот меморандум стоит сравнить сразу с двумя документами. Причём оба документа абсолютно убийственны для будущего вот этой никчёмной второй украинской республики, которую окончательно добивает Зеленский. А теперь на подходе третий такой документ.Подписание и ратификация парламентом Украины этого меморандума обязательное условие для получения денег по тому самому кредиту на 90 млрд. И по сути это история одного порядка и с "Ресурсной сделкой" с Вашингтоном, и со "Столетней сделкой" с Лондоном. Да, они не полностью идентичны. В первых двух есть закрытые части, приложения, документы, где прямо расписано, что именно будет принадлежать этим белым господам на Украине, и на чём они будут зарабатывать, и что вообще позволено местным папуасам.А здесь всё оформлено по классической иезуитской европейской традиции. Всё замазано красивыми формулировками про верховенство права, борьбу с коррупцией, эффективность госуправления, реформы, прозрачность и экономическую устойчивость. Но по факту это такая же колониальная сделка. Такое же соглашение, которое превращает Украину в колонию не только Вашингтона и Лондона, но ещё и Брюсселя. То есть уже в полноценную колонию Европейского Союза. То есть помните произведение про слугу двух господ? Зеленский теперь продаётся ещё и Брюсселю. Только в Брюсселе подошли хитрее. Они ещё ратификацией норм меморандума лишают его влияния на силовой аппарат.Но что вообще содержится в этом меморандуме? Сам документ пока не опубликован, но инсайдерских утечек уже огромное количество. И касается он именно той части, которая связана с так называемой макрофинансовой стабильностью. То есть с теми самыми 30 млрд.И этим меморандумом, за 30 млрд они продают будущее Украины. В "Ресурсной сделке" со Штатами хотя бы врали про фонд восстановления в 800 миллиардов. А здесь 30 млрд — и всё.Итак содержание меморандума. Первый блок — это описание самих механизмов выплат и того, к чему конкретно привязываются деньги. Второй — ключевой: деньги выделяются только при выполнении условий. Вот это самое сладкое. Та самая программа Ukraine Facility. Не выполняете требования — никакой денежки не будет. Ни 30 млрд, ни очередных траншей по более ранней программе. И решение по каждому траншу принимает Еврокомиссия. Третий важнейший блок — требования собирать больше налогов. Многие эксперты, которые хотя бы частично знакомы с содержанием меморандума, уже говорят, что он жёстче даже требований МВФ. Ну естественно, кого там интересует украинская социалка, выживание украинского бизнеса или предпринимателей? Им нужна земля, инфраструктура, порты, газотранспортная система и полезные ископаемые. Украинский бизнес им не нужен. Им нужен только дешёвый рабочий ресурс. И даже необязательно украинский, можно бангладешский. И, по сути логика их требований простая: собирайте больше налогов и отдавайте долги. Дальше борьба с коррупцией в государственных финансах. Тут всё понятно: бюджет, госзакупки, госпредприятия, распределение средств. Следующий блок — контроль над государственными расходами. То есть Украина фактически должна будет согласовывать с Евросоюзом свою расходную часть бюджета. Все трансферты, субвенции, дотации, крупные расходы, всё под внешним контролем.Ну и дальше самое болезненное для Зеленского — политические условия. Это то, о чём уже многие рассказывали: расширение полномочий НАБУ и САП, превращение их уже даже не в государство в государстве, а в отдельную автономную конструкцию. Там и следствие, и прокуратура, и суды, и экспертизы, и контроль над процедурой расследований. Сюда же относится отмена так называемой поправки Лозового. То есть человека смогут держать под следствием и в СИЗО практически сколько угодно, пока он не подпишет всё, что нужно. Здесь же история с назначением судей Конституционного суда, механизмами назначения Генерального прокурора, главы Нацполиции, усилением влияния на ГБР, на МВД в целом, на региональных прокуроров и областные управления полиции. То есть фактически под внешний контроль ставят всю силовую вертикаль Украины.Мощнейшая история, которая по факту лишает Зеленского, а потом и любого другого украинского президента или премьера прямого влияния на силовые органы. За силовиков теперь будут отвечать некие внешние эксперты. И каждый конкретный человек, вот как сейчас Кривонос, например, будет ориентироваться уже не на Банковую и не на украинское государство, а на тех, кто обеспечивает ему политическое прикрытие и сохранение должности. И всё это прописывается в этом самом меморандуме. Более того, его обязаны ратифицировать в парламенте Украины ещё до получения первого полноценного транша.Да, многие говорят, что Зеленский может пойти на хитрость: мол, ратифицируют, а потом будут сколько угодно долго тянуть имплементацию норм, то есть внесение изменений в законодательство, формирование комиссий, изменение процедур назначения, запуск всей этой системы внешнего контроля. Конечно, Банковая именно так и попытается действовать. Но проблема для них в том, что душить их будут самими траншами. Не понравилось Еврокомиссии, как идёт выполнение — следующий транш будет уже не 3,2 млрд, а миллиард или вообще полмиллиарда. Или вообще его не будет.И вот вам на ратификацию три ключевых документа. Первое — это ратификация этого соглашения по кредиту парламентом Украины. Второе — расширение программы Ukraine Facility со всеми дополнительными обязательствами и механизмами контроля. И третье — тот самый меморандум, который фактически обнуляет любую украинскую власть, и нынешнюю, и будущую, окончательно превращая Украину в колонию.Торговля остатками суверенитета идёт полным ходом. Людьми, кровью, органами, ресурсами, землёй, чернозёмами, портами, трубой, рудой — всем этим Вова и его подельники торгуют уже и в хвост и в гриву. Сбывая краденое по третьему кругу.

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

