Бойцам СВО в госпиталях стали доступны свыше 80 тысяч книг
13:44 19.05.2026 (обновлено: 14:17 19.05.2026)
Открытие модернизированной библиотеки в Новосибирской области
Русская книга помогает бойцам возвращаться к жизни. Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал донецкий журналист, инициатор проекта "Солдатская библиотека" Дмитрий Линтер
"Проект был задуман два года назад, когда я сам лежал в госпитале и искал, чего бы почитать. И у меня возникла идея открывать в госпиталях библиотеки", - рассказал Дмитрий Линтер в эфире.
Сейчас, по его словам, в военных госпиталях всей России действуют уже свыше 35-ти солдатских библиотек. Всего в них – более 80-ти тысяч книг. Новые библиотеки продолжают открываться. Скоро, например, такая библиотека появится в Санкт-Петербурге: ее откроют накануне Питерского экономического форума.
