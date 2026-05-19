Детской железной дороге в Донецке исполнилось 90 лет

Уникальное сооружение, появившееся в 1936 году, до сих пор радует дончан. Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал Сергей Чепоруха - начальник Донецкой детской железной дороги

2026-05-19T14:08

"Главная задача детской железной дороги – это, конечно, профессиональное ориентирование школьников. Вторая задача – досуг горожан", - рассказал Сергей Чепоруха.По его словам, очередной сезон работы дороги, расположенной в парке Ленинского Комсомола, торжественно открылся 1мая. Дети и взрослые бесплатно прокатились от станции "Пионерская" до станции "Шахтерская"."Сейчас наша дорога – одна из главных достопримечательностей Донецка и место отдыха десятков тысяч людей, приходящих в парк Ленинского Комсомола", - сказал Сергей Чепоруха.Об этом и других новостях Новороссии – на радио "Новороссия сегодня": https://ukraina.ru/category_radio-novorossiya-segodnya/

