Детской железной дороге в Донецке исполнилось 90 лет
14:08 19.05.2026 (обновлено: 14:14 19.05.2026)
Уникальное сооружение, появившееся в 1936 году, до сих пор радует дончан. Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал Сергей Чепоруха - начальник Донецкой детской железной дороги
"Главная задача детской железной дороги – это, конечно, профессиональное ориентирование школьников. Вторая задача – досуг горожан", - рассказал Сергей Чепоруха.
По его словам, очередной сезон работы дороги, расположенной в парке Ленинского Комсомола, торжественно открылся 1мая. Дети и взрослые бесплатно прокатились от станции "Пионерская" до станции "Шахтерская".
"Сейчас наша дорога – одна из главных достопримечательностей Донецка и место отдыха десятков тысяч людей, приходящих в парк Ленинского Комсомола", - сказал Сергей Чепоруха.
