Дело Ермака: развилка для украинской политики. Прогнозы и сценарии

Уголовное преследование бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака вступило в активную фазу. Хотя друг Зеленского вышел под залог, который собирали со всех друзей и бизнес-партнеров чуть ли не по доллару, но, очевидно, что дело Ермака и его команды будет набирать обороты.

2026-05-19T13:28

Ситуация может развиваться по нескольким сценариям, каждый из которых несет серьезные последствия и для Киева, и для его отношений с Западом. Итак, напомним, что следствие инкриминирует Андрею Ермаку легализацию около 460 миллионов гривен (более 11 миллионов долларов). По версии обвинения, эти средства были украдены на энергетических проектах и вложены в строительство элитного коттеджного поселка под Киевом. После задержания на прошлой неделе суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен. Уже 18 мая Ермак покинул СИЗО, хотя и с рядом ограничений: он обязан носить электронный браслет и не покидать пределы столицы.Но дело Ермака — лишь надводная часть айсберга. Целью "наезда" является сам Зеленский. Один из рассматриваемых сценариев — "жертва фигуры". Оказавшись под беспрецедентным давлением, Зеленский может дистанцироваться от бывшего главы своего Офиса, дав добро на полноценное расследование в обмен на сохранение status quo. Негласной сделкой в таком случае может стать молчание Ермака в обмен на смягчение наказания или иные гарантии.Есть версия, что преследование Ермака инициировано не из Вашингтона, а из европейских столиц. Цель — ослабить "ястребов" в окружении Зеленского, сделав украинское руководство более сговорчивым и предсказуемым, особенно в контексте возможных будущих переговоров о заморозке конфликта. В этой логике Ермак — разменная фигура в большой игре по смене модели управления Украиной. Уже сейчас дело Ермака стало катализатором для перехода от безусловной поддержки к "поддержке с условиями". Прогнозируется не уменьшение объемов помощи, а кардинальное ужесточение контроля за их расходованием. Партнеры Украины с высокой вероятностью потребуют более глубокого аудита, привязки траншей к конкретным антикоррупционным действиям и кадровым решениям. Более того, диалог о вступлении в ЕС, где тема верховенства права является ключевой, может быть поставлен на паузу.Вывод: дело Ермака перестало быть частным скандалом. Это маркер состояния украинской государственности, индикатор отношений с Западом и готовность властей (а скорее их кураторов за рубежом) к борьбе с коррупцией. Ближайшие месяцы покажут, по какому из путей пойдет этот процесс. Больше оценок – от экспертов из соцсетей.Общественный деятель Татьяна ПопНеделя начинается с финала шоу "он же памятник, кто его посадит". Как только банковская система Незалежной проснулась и вышла на работу, верный соратник просрочки Ермак покинул гостеприимные стены Лукьяновского СИЗО. Следующий сезон этого шоу, подозреваю, выйдет не скоро – возможностей тянуть любое дело у Банковой хватает. А за это время граждане успеют забыть и о гадалке, и о миллионах, и об элитных домиках для Зелиной тусовки на кладбищенском песке. Как говорится, расходимся, эта музыка будет длиться вечно, пока на Западе всерьез не решатся на замену клоуна. PS: Хорошо все же, что на Украине давно победили демократия и европейский гуманизм, а потому посидеть в СИЗО уважаемый человек может с комфортом в платной камере, а не как пересичные громадяне. И, кстати, заметьте, после выходных в тюрьме Ермак выглядит опрятней, чем просроченный на всех международных встречах. То есть могут же, когда хотят, пиджак погладить.Юрист Татьяна КозаченкоОтносительно Ермака по моему скромному юридическому опыты процесс, который проходил по избранию меры пресечения, имеет мало общего с законом:- вручение подозрения с кастрированной квалификацией без предикатного преступления. Многие юристы скажут, что теперь так можно, но в таком громком деле именно так нужно?- прокурор не представил обоснованного подозрения. Не указаны конкретные действия, только эти общепространственные слова, не содержащие объяснений каким образом, каким путем, какими именно действиями было совершено что-то незаконное - озвученные доказательства это разговоры третьих лиц о (вероятно) подозреваемом, ни одного прямого утверждения, доказательства связи или принадлежности к совершению незаконных действий и это с учетом количества подозреваемых, месяцев сбора доказательств, в том числе минимум не менее 5 месяцев с момента уведомления о подозрении другим фигурантам.- Размер залога более чем в 140 раз превышает максимальный уровень залога, предусмотренный КПК и никоим образом не понятно, в чем именно такая исключительность дела, что только 140 млн грн обеспечивают надлежащее процессуальное поведение, а 130 уже не обеспечивают. А почему не 150 млн или не 180 млн, как просила прокуратура? Поэтому меня одолевал стыд за прокуратуру: за подготовку, обоснование и их выступления в суде. Печальное зрелище для юристов. Несмотря на некоторые ляпы, позиция стороны защиты более соответствовала сути вопросов. Но у меня не было никаких сомнений что судья в любом случае вынесет меру пресечения содержание под стражей с правом внесения залога – вопрос был только в его размере. Такая реальная ситуация - если судья будет действительно выносить решения по закону в такой категории дел, он очень рискует получить фидбек он НАБУ, которое поставит его на "жирный карандаш" (он даже трусы не сможет купить чтобы об этом не знало НАБУ и это без шуток).Все процессы были для меня демонстративно очевидны и отвратительны по всем направлениям: неспособность государства доказать то, что оно утверждает и то, что кажется очевидным и полное игнорирование судом стороны защиты, ибо адвокатов в такой категории вопросов о мерах пресечения суды превращают в свадебных генералов, если не сказать в предмет интерьера. Но я хотела сказать о другом – о пребывании Ермака в платной камере. О таком маленьком примере, демонстрирующем избирательность, разные возможности. И даже если к Ермаку применили содержание под стражей "незаконно, но справедливо (?)" (здесь меня перекосило от формулировки), то сидеть в платной камере он никак не мог. Ну, не мог. Ибо СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕ ИМЕЕТ. Сколько раз мы и коллеги ходатайствовали о платных камерах для подзащитных – там ОЧЕРЕДЬ. Поэтому новость, что адвокат проплатил платную камеру и она в тот же момент появилась – это ЧУДО, как повезло! Вспомнился анекдот, когда у Янукоича (был такой президент) спросили куда направить средства на школы или на тюрьмы, он ответил что на тюрьмы, потому что в школу вряд ли придется еще идти.Политтехнолог Олег ПостернакГоворят, что залог для Ермака специально собирался наверху так долго, растянуто и неорганизованно, да еще с преградами в виде письма от Госфинмона. Железняк говорит, что на Банковой была как прямая команда от Президента быстро решить вопрос.Но мои источники несколько иное рассказывают - особого фанатизма или активности как раз и не было. Руководствовались желанием, чтобы экс-глава ОП как можно дольше насладился благами изолятора. Для одних в окружении – это была вожделенная вендетта и сатисфакция, для других – инструмент сокращения влияния и максимальной токсикации Ермака. Даже после отставки Ермак мог бы быть еще фигурой с приставкой "number" (уж точно не "two", но и не последней).Хотя, прямо скажу, очень была переоценена власть АБ вообще. Зеленский довольно легко и быстро от него избавился в ноябре. Имейте этот факт в виду. Теперь же после подозрения и суда предыдущие возможности влияния сильно сокращаются. Разговаривать с Ермаком по телефону для топов становится просто опасным. Зачем же себя подставлять? Так власть ускользает из рук.Публицист Максим РевребаКак я и предполагал друзей у Ермака после перехода из князи в грязи почти не осталось. Но они есть, хотя 140 лям трухлявых гривен собирали целых три дня. Три дня на экс-князя - это очень долго и явно неохотно - целых 200 платежей. Больше всех дал футболист Ребров - 30 лям. Пацанске! На втором месте некто Валентин Крутько, сделавший за 9,8 лям лучшую рекламу для своей фирмы рога и копыта Миралиф. Третье место - директор очень странного заповедника Бабий Яр Роза Тапанова - 8 лям. Еще 197 платежей - некие дисперсные фанаты Андрея Ермака. Те, кто ставил на юрфирму Asters (гигант мысли и юридического рынка Украины) - сели в лужу. Коллеги, вовремя предвидев, ушли с радаров. Роза Тапанова тоже юрист, то есть мастер вовремя предвидеть, но ставившие на нее - выиграли. Каким местом она к помойке именуемой заповедником Бабий Яр (ну помойка же!) не знаю, раньше она паслась там, где можно украсть: в районе Укрнафты и Ощадбанка. По моему мнению тут замешаны чувства. Походу Андрей Борисович не только воровал с ней со склада... Это нормально. Так, что если Ермак, как он полгода назад обещал, все же пойдет на фронт, то может быть спокоен: РОЗА БУДЕТ ЖДАТЬ!Подробнее о главных спонсорах Ермака - в статье Ковалевича "Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог"

2026

Виктория Титова

