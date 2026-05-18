Залог за Ермака: СМИ назвали всех, кто скинулся на освобождение экс-главы Офиса президента
Издание "Украинская правда" опубликовало полный перечень физических и юридических лиц, которые участвовали в формировании залога в 140 млн грн ($3,1) млн за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака
2026-05-18T13:30
новости
андрей ермак
сергей ребров
укрнафта
офис президента
13:30 18.05.2026 (обновлено: 13:37 18.05.2026)
Стало известно, что часть залога за Ермака внес экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров — он заплатил 30 млн гривен (~₽50 млн). Также деньги за освобождение коррупционера внесли юрист Роза Тапанова, адвокат Игорь Фомин и его бывший партнер из фирмы Asters Сергей Свириба.
Тапанова объяснила своё решение следующим образом:
"Считаю это целесообразным для обеспечения конституционного права на защиту и поддержки принципа презумпции невиновности", — заявила она в соцсетях.
В "сборе" залога приняли участие и юридические лица, среди них:
ООО "Миралиф" — 9,8 млн грн
Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн грн АО "А.ДВА.КА.Т" — 4 млн грн ООО
"СУ"СЕМ"" — 32 млн грн ЧП "СВ-ГРУП" — 10,2 млн грн;
АО "Де Леге Лата" — 14 млн грн;
ООО "Арена Марин" — 4 млн грн.
По данным источников, средства поступали как от частных лиц, так и от компаний.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак был арестован по делу о коррупции, после чего ВАКС определил залог в размере 140 млн грн. Об этом в материале - Киевский суд принял решение по "делу Ермака".