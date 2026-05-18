Залог за Ермака: СМИ назвали всех, кто скинулся на освобождение экс-главы Офиса президента - 18.05.2026 Украина.ру

Издание "Украинская правда" опубликовало полный перечень физических и юридических лиц, которые участвовали в формировании залога в 140 млн грн ($3,1) млн за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака

2026-05-18T13:30

Стало известно, что часть залога за Ермака внес экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров — он заплатил 30 млн гривен (~₽50 млн). Также деньги за освобождение коррупционера внесли юрист Роза Тапанова, адвокат Игорь Фомин и его бывший партнер из фирмы Asters Сергей Свириба.Тапанова объяснила своё решение следующим образом: В "сборе" залога приняли участие и юридические лица, среди них:ООО "Миралиф" — 9,8 млн грн Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн грн АО "А.ДВА.КА.Т" — 4 млн грн ООО "СУ"СЕМ"" — 32 млн грн ЧП "СВ-ГРУП" — 10,2 млн грн;АО "Де Леге Лата" — 14 млн грн;ООО "Арена Марин" — 4 млн грн.По данным источников, средства поступали как от частных лиц, так и от компаний.Ранее сообщалось, что Андрей Ермак был арестован по делу о коррупции, после чего ВАКС определил залог в размере 140 млн грн. Об этом в материале - Киевский суд принял решение по "делу Ермака".

