Межевая под огневым давлением: Алехин о подготовке нового удара ВС РФ в Днепропетровской области

На Днепропетровском направлении подразделения ВС РФ просачиваются в Беляковку и расширяют серую зону. Межевая переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к новым наступательным действиям. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-05-18T16:29

В районе Беляковки подразделения ВС РФ продолжают просачивание малыми группами в северную часть населённого пункта. В результате серая зона постепенно расширяется, заявил Алехин."Район Межевой находится под плотным контролем аэроразведки ВС РФ. Межевая постепенно переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям", — пояснил обозреватель.Российские подразделения оказывают давление в районе Новопавловки. Теперь это давление дополняется активностью в районе Беляковки, что формирует единое направление с задачей расширения серой зоны, подчеркнул Алехин."В районе Вербового ВСУ предпринимали контрнаступательные действия, но не добились успеха. Подразделения ВС РФ действуют малыми группами, просачиваясь между лесополосами и постепенно усиливая давление на оборону противника", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.О том, почему необходимо полностью уничтожить противника и добиться цели СВО всеми возможными средствами — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

