На Днепропетровском направлении подразделения ВС РФ просачиваются в Беляковку и расширяют серую зону. Межевая переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к новым наступательным действиям. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Днепропетровском направлении подразделения ВС РФ просачиваются в Беляковку и расширяют серую зону. Межевая переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к новым наступательным действиям. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В районе Беляковки подразделения ВС РФ продолжают просачивание малыми группами в северную часть населённого пункта. В результате серая зона постепенно расширяется, заявил Алехин.
"Район Межевой находится под плотным контролем аэроразведки ВС РФ. Межевая постепенно переводится в фазу системного огневого давления в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям", — пояснил обозреватель.
Российские подразделения оказывают давление в районе Новопавловки. Теперь это давление дополняется активностью в районе Беляковки, что формирует единое направление с задачей расширения серой зоны, подчеркнул Алехин.
"В районе Вербового ВСУ предпринимали контрнаступательные действия, но не добились успеха. Подразделения ВС РФ действуют малыми группами, просачиваясь между лесополосами и постепенно усиливая давление на оборону противника", — подытожил автор материала.
