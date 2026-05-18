Феминизм с уголовно-нацистским душком. На Зеленского давят первой женой на нарах

Ох, тяжкие времена начались у правоверных укро-неонацистов, хлопотные, разорительные, обременительные для любовно собранной кубышки. Не успели выкупить "вторую любимую жену" своего просроченного фюрера, как, возможно, придется выкупать и первую.

2026-05-18T16:19

Речь идет, разумеется, о том, что доброхоты все же собрали залог в 3,1 "ляма зелени", необходимый для выхода на свободу экс-главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака, которого за бункерно-альковную и постельную близость к Владимиру Зеленскому по-европейски называли "второй любимой женой" (только не надо ржать над внешним видом фигуранта и вкусами "мужа" – у неонацистов-извращенцев свои вкусы, и не нам с ними спорить). И "женушка" Ермак уже вышел на свободу, а вот на цугундер могут пристроить Елену Зеленскую, законную супружницу.И денег может понадобиться вообще прорва. Елена же у нас – любительница затариваться во французских магазинах не меньше чем на "лимон евриков", и залог ей могут назначить космический. А муж не даст – он же официально бессребреник-демократ и лидер свободного мира, нищий, как церковная крыса (ну так, у него, наверное, записано в райдере, предназначенном для чтения дураками).Как пишет "Украинская правда", вот те, кто выкупили Ермака: были депонированы деньги 7 физических лиц:Также почти 100 млн гривен выплатили 7 юридических лиц:Ничего сенсационного, кроме разве что Сергея Реброва, известнейшего футболиста, да извращенца информационных войн, "брехунца" и черного пиарщика Вовы Петрова, который решил раскошелится во имя собственного будущего, хитрый какой…Однако просроченный недопрезидент неонацистской Украины Зеленский оказался не только жадным, беспринципным и вороватым ненавистником собственного народа, но еще и тупым упрямцем, который так и не понял, с кем он имеет дело. И когда дорвался до корыта с ништячками, то еще на первых порах старался делиться с грантодателями и западными кураторами, каждому хоть что-то да отвешивал, а в последнее время уже краев не видел. И в воровстве, и в политиканстве, и в игнорировании требований спонсоров-заказчиков.На Западе же, который организовал и благословил Зеленского на власть на Украине, этого упыря по-всякому наставляли на путь истинный и заставляли выполнять поставленные перед ним задачи. Провозглашали "главным демократом Европы" и "защитником общечеловеческих ценностей в передовом окопе противостояния с путинским Мордором" и закрывали глаза на то, как он ворует. Тем более, что, напомню, он делился.Но поскольку Зеленский не унимался и к советам не прислушивался, против него применили болевой прием – решили обнародовать компромат, использовать его и давить компрометирующими данными, чтобы вернуть прежнюю покорность и исполнительность.Первая проба пера, что называется, случилась прошлым летом, когда Зеленский почувствовал, откуда ему может прилететь, и наехал на антикоррупционные органы (НАБУ и САП) – захотел переподчинить эти зависимые от США органы себе.Ему сразу указали, почем рубероид в Одессе – организовали так называемый "картонный майдан". То есть бунт прозападных соросят на подсосе, которые с картонными плакатами с начертанными на них требованиями убрать Зеленского и вернуть независимость борьбе с коррупцией. Зеленский труханул и отступил.Но своих намерений не оставил и стал демонстрировать все большую и большую самостоятельность. Тем боле что коллективный Запад раскололся на Европу, США и гадящую на всех англичанку (Великобританию), среди которых Зеленский и решил попетлять себе во благо. А обстановка сложилась, как минимум, двоякая: США нужен был мир в виде перемирия, а вот ЕС и Великобритании нужна война, чтобы таким образом вернуть себе влияние хотя бы на европейские дела.И в ход пошла более-менее тяжелая артиллерия из компроматных гов…метов. Организовался скандал, связанный с разгулом коррупции на Украине, под условным названием "Мидас", главными героями которого стали самые приближенные к Зеленскому люди: его соратники по прошлой работе клоуном и как бы актером. "Миндичгейт" – вот вершина на торте и ягодка в компоте, изготовленных из компроматных нечистот и жесткой правды о разворовывании всего, что попадалось на глаза этой компании. А до это поступало в Украину в виде западной помощи на войну с Россией.Это был серьезный заход и мощный накат, которые стали еще сильнее, когда НАБУ и САП выступили против Ермака. Причем так выступили, что Зеленский, спасая свою шкуру хоть на время, вынужден был его уволить и дальше коротать в холодном бункере в неуютном одиночестве, кутаясь в плащ-палатку, густо сдобренную следами неаккуратного употребления кокаина.Но Ермак не зря долго якшался с британцами: он ушел, оставаясь. Ибо сохранил и своих назначенцев в административном аппарате, и нужных силовиков на местах, и подконтрольных юристов, готовых сварганить и оправдать любую юридическую или политическую схему.И тогда Ермака решили добить – на прошлой неделе его арестовали и отправили на цугундер с правом выхода под домашний арест под залог. И когда стало понятно, что Ермак не собирается прятаться от возможного покушения в тюрьме или наоборот – боится, что там на нарах его и кончат, как нежелательного свидетеля, и потому хочет на свободу, решили дожать ситуацию. Ермак бабло собрал и готовится гулять, но Зеленского решили с крючка и кукана не снимать.И появилась информация, что САП и НАБУ готовятся арестовать уже первую жену – Елену Зеленскую. И звучит все в высшей степени правдоподобно: эта "деффачка" уж точно нагуляла себе срок не меньший, чем у муженька. Она, мадам неглупая, – стопроцентная и хорошо информированная подельница во всех неблаговидных делишках, в которых так или иначе засветился ее правоверный: от участия в финансовых операция и сделках с недвижимостью до торговли людьми, в частности, детьми.Впервые такую возможность допустила экс-пресс-секретутка Зеленского некая Юлия Мендель, которая в интервью Такеру Карлсону вдруг резко прозрела и осветила неблаговидные моменты в жизни Зеленского и его жены. По Мендель, вскоре на "пленках Миндича" зазвучит и "голос Леночки". А чтобы все было правдоподобно, жадно впитывающая инфу публика начала обсуждать и как бы подтверждающий слух: дескать, четвертый особняк, который в комплексе "Династия" под Киевом строили все эти R 1, 2, 3 и 4, должен принадлежать Елене Зеленской. Как отступной подарок Владимира, который разводится с женой и хочет на прощанье ублажить ее элитной недвижимостью стоимостью в 1-2 "ляма зелени".Стало так же известно, что украинские политтехнологи, мол, рекомендовали Зеленскому официально и публично развестись с супругой, запустив в СМИ тезис о том, что последние семь лет Елена вообще не видит мужа, потому как он весь в трудах праведных и кокаине уже мало кого узнает из украинских ближних. Более того, было сказано, что и Зеленский рассматривал такую ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь, а не семейных ценностей.Потом эту информацию подхватили в России. А окончательно к ней привлекли внимание САП и НАБУ, которые 18 мая официально опровергли информацию о проведении расследования в отношении Зеленской. Мол, не расследуем, ничего о Зеленской не знаем и арестовывать не хотим. Соответствующее заявление было опубликовано в Телеграм-канале ведомства.Ну что тут можно сказать? Только, как говорят безжалостные тинейджеры пламенной "СДД" – "сожрите друг друга". Это было бы спасением для Украины, если бы эта свора сама куда-то бесследно исчезла. И для российских военных, которые уже заняты вопросом "где же мы вас всех хоронить будем?".Но, с другой стороны, не так и важно, собирались или не собирались арестовывать Зеленскую. Слух о ней – это новое звено в цепи подбора и использования грязного компромата на Зеленского с целью надавить на него и добиться желаемого.Ведь может же случиться самое страшное: компромат на Зеленскую мог слить сам Ермак: уж он-то знает, что творила и в чем замешана эта дамочка. Вот если Зеленский будет по-прежнему артачиться, то его и прижмут, как бы сдвоенной заточкой.И Зеленскому сейчас не позавидуешь: он может либо подчиниться и какое-то время жить себе дальше, либо наплевать и на обеих своих "жен", и на компромат и гнуть дальше свою линию. Тогда жить ему осталось недолго, если Запада уже подобрал ему сменщика.Все дело в том, что Зеленский сейчас попал в жуткий замес. С одной стороны, он всячески эскалирует войну против России и его дроны уже напрямую атакуют не только глубокие российские тылы, но и московский регион, нервируя и столицу, и Кремль.С другой ­– президенту США Дональду Трампу мир в Украине все нужнее и нужнее: его поджимают внутриамериканские проблемы.Но Зеленский, не исключено, продолжает настаивать на том, что война против России одинаково выгодна и Европе, и Великобритании, и США, просто за Атлантикой нужно "малёха" подождать и "пересидеть Трампа".И реально может так быть, что Зеленский в раже противостояния может убедить в своей правоте весь Запад, который вынужден будет согласиться на эскалацию войны. Тогда испытание Россией новой ракеты "Сармат", которая в одиночку при попадания по нему может оставить от Лондона мокрое место, прошло очень вовремя. Запад теперь знает, что с ним может быть, если он будет мешать России успокаивать режим Зеленского, даже не сажая супругу президента на нары……И, может быть, режим Зеленского, таки доигрался, если он не понимает уже никаких предупреждений. И пора его уже учить напоследок…

Владимир Скачко

