Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский обвинил неназванные американские компании в вывозе зерна из Крыма. Об этом он заявил в своем телеграм-канале после встречи с главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олегом Луговским
Зеленский "наехал" на американцев за Крым

18:38 18.05.2026
 
Глава киевского режима Украины Владимир Зеленский обвинил неназванные американские компании в вывозе зерна из Крыма. Об этом он заявил в своем телеграм-канале после встречи с главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олегом Луговским
"Мы зафиксировали, к сожалению, попытки наладить вывоз зерна с территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из Соединенных Штатов. Будем информировать партнеров", — написал он.
По словам главы государства, украинская разведка также фиксирует привлечение иностранных технологий и инвестиций в российские нефтегазовые арктические проекты. Он заявил, что Киев будет противодействовать этому.
Ранее Зеленский встретился с руководителем американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом. Он заявил, что Украина развивает сотрудничество с оборонным сектором США.
