От торговли - до образования. Что будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин
Во вторник, 19 мая, начнётся двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНР. Он проходит сразу после окончания другого знакового визита в Китай — президента США Дональда Трампа. В этой связи у многих наблюдателей возникает соблазн делать из сопоставления этих двух событий далеко идущие выводы. Это явная ошибка
От торговли - до образования. Что будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин

Во вторник, 19 мая, начнётся двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНР. Он проходит сразу после окончания другого знакового визита в Китай — президента США Дональда Трампа. В этой связи у многих наблюдателей возникает соблазн делать из сопоставления этих двух событий далеко идущие выводы. Это явная ошибка
Между этими событиями нет никакой связи, поскольку визит Путина в Пекин имеет плановый характер и приурочен к 25-й годовщине подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, который служит основой российско-китайских отношений. О визите имелась предварительная договорённость.
В этой связи важно понимать, что в отношениях России и Китая нет никакой чрезвычайщины именно по причине их долгосрочного планирования, равноправия, дружественного и доверительного характера взаимодействия.
Российско-китайские отношения обе стороны ставят в пример миру как образец отношений между великими державами. Они лишены тех неожиданностей и экспромтов, которые интересны журналистам, особенно западных СМИ, воспитанных на сенсационной подаче материала.
Повестка визита российского президента и перечень тем для обсуждения состоят из вопросов российско-китайского взаимодействия, по которым идёт плановая, повседневная, деловая работа. По сообщению российской стороны, по итогам переговоров будет подписано совместное заявление, а также ряд двусторонних межправительственных, межведомственных и других соглашений.
Успешным прологом визита стало проведение 10-й китайско-российской выставки, по случаю которой президент России и председатель КНР обменялись поздравительными письмами.
На повестке дня - весь спектр двусторонних отношений, а также международные вопросы.
Экономическая повестка
В сфере экономики будут обсуждаться долгосрочные поставки нефти и газа, в частности строительство газопровода "Сила Сибири-2" и в целом более тесное энергетическое сотрудничество, расчёты за энергоресурсы, согласование строительства и работы инфраструктуры, а также сотрудничество в области арктических маршрутов и евразийских путей сообщения, охватывающих транспорт, порты и цепочки поставок.
Длительное время РФ и КНР никак не могли согласовать основные условия газопоставок, например цену. Но после тарифной войны со стороны США Китай активизировал поиск путей импорта нефти и газа, не связанного с морем и танкерами. В результате 2 сентября 2025 года в Пекине был подписан "юридически обязывающий меморандум" о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд куб. м газа в год.
Сейчас, в ходе визита Путина, этот вопрос, вероятно, будет рассматриваться в плане практической реализации. Скорее всего, продолжится урегулирование проблем, связанных с финансированием строительства газопровода, а также с коммерческими условиями поставок.
Данный вопрос стал ещё актуальнее сейчас, в разгар кризиса нефтепоставок из-за войны США с Ираном. Очевидно, что стратегия Вашингтона по установлению контроля над основными источниками углеводородов и путями их транспортировки имеет долговременный характер.
На пресс-конференции в начале мая президент России особенно остановился на усилении разнообразия двусторонней торговли за счёт высокотехнологичных отраслей и сказал, что это "очень важно". Действительно, сильный перекос с российской стороны в торговле с Китаем в сторону углеводородного и пр. сырья является проблемой России.
Поэтому высокотехнологическое и промышленное сотрудничество в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект, цифровая экономика, импортозамещение в сфере производства микросхем и само производство, очевидно, станут предметом обсуждения.
Скорее всего, будут рассмотрены и традиционные вопросы расширения торговли сельскохозяйственной продукцией и зерном и дальнейшее сближение инициативы "Один пояс — один путь" и Евразийского экономического союза.
Это свидетельствует о том, что визит явно включает в себя практическую повестку межправительственного сотрудничества. Ключевой особенностью китайско-российских отношений является сочетание стратегического руководства со стороны глав государств и реализации на уровне государственных систем. В то время как лидеры задают общее направление, значительная часть сотрудничества осуществляется посредством согласования на различных государственных уровнях и между предприятиями.
В рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и России у двух государств есть множество возможностей для практического сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и глобальных вопросов.
Мировая повестка
О характере обсуждения вопросов мировой повестки можно судить по высказыванию президента России на пресс-конференции в начале мая, когда Путин назвал сотрудничество между такими государствами, как Китай и Россия, "несомненно, фактором сдерживания и стабильности" в мировой политике.
Можно предположить, что украинский кризис и война в Ормузском проливе с её последствиями для мировой экономики и политики будут рассматриваться сторонами с точки зрения формирования многополярного мира и выработки правил и механизмов мирового управления в условиях новой геополитической расстановки сил.
В этом плане благоприятным обстоятельством является очевидный успех (пусть и относительный) визита президента США в Китай. По крайней мере, на декларативном уровне Трамп подошёл к КНР как к равноправному партнёру, а не как к объекту стратегического сдерживания. Об этом свидетельствует, в частности, продление торгово-экономического перемирия.
Похоже на то, что настойчивые усилия России и Китая по встраиванию США в новую мировую конфигурацию, в многополярный мир в качестве одного из равных полюсов влияния, а не гегемонистской силы, постепенно дают свои результаты.
Китайско-российский год образования
Кроме двусторонних экономических и мировых проблем, обсуждаться, видимо, будет китайско-российский Год образования (2026–2027). Лидеры двух стран примут участие в церемонии его открытия.
Это свидетельствует не только о сотрудничестве в области образования, но и о том, что китайско-российские отношения выходят за рамки традиционного политического сотрудничества, сотрудничества в области безопасности и энергетики и становятся долгосрочными стратегическими связями на уровне общественных, культурных и молодёжных контактов.
Сотрудничество в области образования важно тем, что имеет долгосрочные циклы и устойчивые результаты. Когда молодёжные обмены, образование и научно-исследовательское сотрудничество достигают определённого масштаба, их эффект может сохраняться десятилетиями.
Оценивая российско-китайские отношения, в Китае обращают внимание на их характеристику главой МИД КНР Ван И, который на пресс-конференции в рамках мартовской сессии ВСНП в этом году, цитируя стихотворение поэта эпохи династии Тан Ду Фу, назвал отношения двух стран "незыблемыми, как гора, и не подверженными влиянию ветра и дождя".
Подробнее об итогах визита президента Соединенных Штатов в КНР - в материале Китай переиграл США: итоги визита Трампа.
