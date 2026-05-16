Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия

Конфликт на Украине не имеет быстрого решения, будем жить от перемирия к перемирию. Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от этого процесса. При этом киевский режим сейчас полностью перешел на сторону Европы — она его перекупила кредитом на 90 миллиардов евро. США готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет.

2026-05-16T21:10

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев.Глава российского МИД Сергей Лавров 15 мая заявил, что Россия не напрашивается на переговоры с европейской стороной. — Владимир Сергеевич, министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы на Украине изучают тактику боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого прошла встреча гендиректора американской компании Palantir Technologies Алекса Карпа с Зеленским в Киеве, где они обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Украины и американского оборонного сектора. Это они очевидные вещи озвучивают? Или на каком-то этапе Трамп готов вернуться к тому, чтобы использовать киевский режим в качестве инструмента для нанесения поражения России?— Тут дело не в стратегическом поражении России. Просто США рассматривают Украину как полигон для вялотекущей войны. Может быть, они махнули на Украину рукой, и тут уже все зависит от наших инициатив. При этом вряд ли мы имеем возможность для крупных наступлений, и это самая опасная ситуация — в том смысле, что, если у Трампа не получится с Кубой или с Ираном, то США могут взяться за нас, чтобы ослабить Китай. Но пока вопрос висит в воздухе.А так Маск еще где-то год назад говорил примерно следующее: "Чего стоят стратегические бомбардировщики с ядерными ракетами? Надо переходить на дроны. Дроновая война проще и эффективнее с экономической точки зрения, чем изматывание противника в гонке вооружений". В этом смысле, повторюсь, они используют Украину в качестве полигона для своих беспилотных систем и систем управления на основе искусственного интеллекта.Пентагон может решить, что нужно переходить именно на такой подход по своему собственному опыту войны против Ирана. И, может быть, именно этот опыт склонил США к мнению о том, что Украину пока рано сбрасывать со счетов.Повторюсь, эта вялотекущая война чревата для нас. Налеты дронов идут. Вряд ли наше общество готово это бесконечно терпеть. Тут нужны какие-то решительные действия.— Хорошо. Европа вроде как нацелена на переговоры. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях заявил, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, потому что фактически напрямую участвует в конфликте на стороне Киева. Так все-таки: нужны ли нам переговоры с участием Европы?— Невозможно это понять. Если США хотят чего-то достичь по Украине, Европу необходимо отсечь от процесса. При этом киевский режим сейчас полностью перешел на сторону Европы — она его перекупила кредитом на 90 миллиардов евро. США, может быть, готовы к урегулированию, а Украина и Европа — нет. А ведь судя по нашим заявлениям, мы обо всем с Трампом договорились — чтобы он надавил на Европу. Тем не менее, Европа стала в каре, и как это будет решаться по линии "Вашингтон-Брюссель", судить не берусь.Повторюсь, говорить о скором урегулировании украинского конфликта не приходится. Хотя какие-то тактические перемирия возможны: как было на Пасху, потом на День Победы. Далее, 4 июля, День независимости Америки, потом еще что-то произойдет. Всегда можно найти какие-то даты, к которым можно объявить о прекращении огня на пару дней.— Ранее, 15 мая, в эфире Fox News Дональд Трамп заявил, что политика США по отношению к Тайваню не изменилась после его визита в Китай. А как вы в целом оцениваете итоги визита Дональда Трампа в Пекин? Поменялось ли что-нибудь в треугольнике “Россия – США – Китай”?— Есть один важный момент, на который сейчас мало кто обращает внимание. Кого принимали в Пекине? Президента Трампа или президента США? Между этими понятиями есть большая разница. И, как мне кажется, в Пекине принимали президента США. Фактически Си попытался подыграть Трампу, чтобы расположить его к себе и склонить на свою сторону.В целом в США сегодня есть два подхода в отношении Китая.Первый — подход Трампа. “Золотой” самолет, который он привез, можно трактовать так: "Давайте заниматься бизнесом на десятки миллиардов долларов и оставим пока политику в стороне". Эта установка идет от крупного американского капитала.Второй — старый традиционный подход времен холодной войны. Дескать, Китай не уважает права человека и посягает на независимость Тайваня. На него надо давить. Это открытая демонизация Коммунистической партии Китая и лично Си. Так США действовали во второй половине 20 века против СССР.Один раз эта тактика сработала. Может быть, Трамп рассчитывает использовать ее второй раз, опираясь на тесные экономические связи США и Китая.Дело в том, что по числу миллиардеров Китай начал выходить на первое место в мире, и усиление этого класса может привести к серьезным внутриполитическим переменам. Хотя всем понятно, что гарант целостности Китая — это именно его Коммунистическая партия. Если ее не станет, страна может распасться на 5-7 Китаев, враждующих между собой, как это было и раньше.Таким образом, Трамп выбрал курс на минимизацию трений времен холодной войны. Он послал сигнал Китаю, который уже вошел в историю. Когда его спросили, будет ли он поднимать вопрос об известном диссиденте Джимми Лае, который недавно получил 20 лет тюрьмы, Трамп дал четкий ответ: "А это кто? Ах, да. Знаю я этого парня. Он так же раздражает Си, как меня раздражает Джеймс Коми".Джеймс Коми — это бывший директор ФБР, из которого в США сейчас хотят сделать местного Навального*. Трамп его ставит на одну доску с Лаем. Сказать, что от этого заявления американского президента у всех челюсть выпала — не сказать ничего. Видимо, Трампу не избежать нового покушения.Кроме того, Трампу важно было показать одну очень важную вещь — что только он имеет право говорить со второй в мире сверхдержавой и что ни один другой американский президент еще не был для Китая столь рукопожатным.Что касается России, то общая позиция США была выражена просто: использовать Пекин для давления на Москву, чтобы как можно скорее завершить украинский конфликт. Настроения у них были такие: "Россия выигрывает время. Но фактор времени может привести к тому, что Москва согласится на не совсем выгодные для себя условия".— Исходя из этого, каким будет визит Владимира Путина в Пекин, о котором упоминалось в китайских СМИ?— Президент России поедет “сверить часы по Украине” и поговорить об экономическом сотрудничестве. Грубо говоря, если бы нам Трамп привез такой “золотой” самолет, мы бы не возражали. То есть России интересно посмотреть, как сегодня Китай строит свои торгово-экономические отношения с США.Дмитриев и Ушаков говорили, что конфликт на Украине может быть завершен, после чего начнется сотрудничество с Америкой. А наш президент, полагаю, хотел бы, чтобы Си его проинформировал, о чем Китай договорился с Трампом, чтобы и Россия могла использовать это на практике.— А что по Ирану ожидать после поездки Трампа?— По Ирану для меня вопрос пока открытый. Может быть, тут Си проявил твердость, и Трамп вынужден был отступить, поэтому так упирал на экономику. В целом эта встреча не была равноправная. Си имел преимущество — Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну. Но ему важно было подчеркнуть, что он ставит общеамериканские интересы выше своих собственных.— А у Маска в отношении Китая какая позиция?— Он против давления на Китай. Да и в целом у США нет санкционного оружия против Китая. То, что Трамп привез с собой ребят, связанных с развитием искусственного интеллекта, говорит о том, что ничего из Китая они тащить к себе не собираются. Экономика вещь инерционная. Надо посмотреть, как это будет на практике.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

Анна Черкасова

