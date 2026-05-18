Меркель предупредила: Путина нельзя недооценивать
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 мая заявила, что для европейских политиков недооценивать президента России Владимира Путина было бы ошибкой
2026-05-18T18:23
"Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой", - заявила экс-канцлер на форуме телерадиокомпании WDR.Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ее позиция в отношении российского лидера за прошедшие годы, Меркель указала, что, по ее мнению, недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.Главные события дня: Украинцы говорят на русском, Киеву не дают 90 млрд, нашим спортсменам вернули флаг и гимн. Итоги 18 мая
