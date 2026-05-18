Меркель предупредила: Путина нельзя недооценивать
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 мая заявила, что для европейских политиков недооценивать президента России Владимира Путина было бы ошибкой
2026-05-18T18:23
Меркель предупредила: Путина нельзя недооценивать

18:23 18.05.2026
 
© ФотоКанцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России "Бочаров Ручей", 2007 год, profimedia.sk
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей, 2007 год, profimedia.sk - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 мая заявила, что для европейских политиков недооценивать президента России Владимира Путина было бы ошибкой
"Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой", - заявила экс-канцлер на форуме телерадиокомпании WDR.
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ее позиция в отношении российского лидера за прошедшие годы, Меркель указала, что, по ее мнению, недооценивать Путина было ошибкой и сейчас, и в прошлом.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус отказался дать оценку кандидатуре Шредера в качестве возможного переговорщика между Россией и ЕС.
Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вступить вместе с США в переговоры с Россией.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
