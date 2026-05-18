Эстонская пионерка как последняя надежда ЕС

Кая Каллас – бывший премьер Эстонии, заместитель председателя Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности вышла из пионерского возраста в год распада СССР. Во взрослую жизнь и в политику она пришла уже как человек "демократических" взглядов.

2026-05-18T16:44

Настолько демократических, насколько могло считаться демократией то, что называлось демократией в Эстонии и в ЕС в 90-е годы ХХ века и позже. Тем не менее советское детство оставило неизгладимый отпечаток на психике Каи – она навсегда осталась несгибаемым идеологическим бойцом. Взгляды сменились на противоположные, "плюс" поменялся на "минус", только и всего – стремление ходить строем и единомыслить не только сохранилось в своей первозданной чистоте, но даже усилилось, благодаря укрепившемуся на развалинах советских окраин новому европейскому либеральному тоталитаризму.В принципе, словосочетание "либеральный тоталитаризм" - оксюморон, но политическим оксюмороном является вся организация современной Европы, так что не удивительно, что её базовая идеология – сочетание невозможного с ненужным. С одной стороны, Европа вроде как отстаивает либеральные ценности и стоит на страже завоеваний демократии, с другой, евроидеологи требуют, чтобы всё это делалось строем, в едином восторженном порыве и без всяких внутренних сомнений.Строем хорошо вести взвод в армейскую столовую, но тот де взвод строем играть в футбол уже не сможет. Между тем лидеры ЕС, раздали своим "спортсменам" кисти и краски и требуют, чтобы они строем изобразили шедевр живописи, превосходящий все известные доселе классические полотна. Немудрено, что ничего не выходит. В принципе странно, когда люди, мотивировавшие бегство своих республик из СССР отвращением к принудительному единству, насаждают в "демократическом" ЕС принудительное единство. Они уже даже механизм принятия решений предлагают изменить с консенсусного на один в один напоминающий "демократический централизм", Что Еврокомиссия предложила, за то все и обязаны проголосовать.А как иначе экс-премьер крохотной Эстонии может управлять огромным ЕС? У ЕС интересы не просто глобальные, но ещё и разные у каждого крупного государства-члена (бывает, что и антагонистические), а у Эстонии один свет в окошке – России потихоньку гадить, жутко хотеть, чтобы эту "смелость" заметили и отметили и бояться, что и заметят, и "отметят", но не те и не так как хотелось.Хоть Кая и пытается активно подсиживать Урсулу фон дер Ляйен, всё же в ЕС сфера её деятельности в основном касается дел международных (активность Каи должна распространяться не внутрь ЕС, а за его пределы). Поэтому пока Урсула загоняет в общеевропейский "либеральный" строй то поляков, то венгров и, вместе с германским и французским руководством выдумывает механизмы принятия европейских решений, не просто не учитывающие позицию меньшинства, но отсекающую еврооппозицию даже от возможности заявить о своём несогласии с "генеральной линией партии", Кая сражается с внешними угрозами, коих становится всё больше и больше.Хорошо было евроруководству в 90-е. Один враг – Россия и тот где-то далеко и слаба, можно не обращать внимание и устанавливать "новый порядок", как в пределах "Четвёртого рейха", так и за его пределами. Нынче всё не так. У Каи врагов гораздо больше. Россия вернулась с Урала и не даёт бывшей эстонской пионерке спать ночам –: а ну, как нападёт внезапно на Европу: "Война! А мы не готовы!", - думает Кая – "нет в ЕС необходимого единства, сплошной оппортунизм и эгоистичные интересы завладели умами европейцев. Вместо того, чтобы ходить строем и радоваться, требуют каких-то свобод и недовольны снижением уровня жизни. Но разве можно ставить на первое место экономические ("шкурные") интересы, если идеология требует затянуть пояса и не крякать". Ведь сила в единстве, а именно идеологическая лоботомия должна обеспечить единомыслие. Если же все будут единомыслить, то им "и хлеба не надо – работу давай!" Впрочем, с работой в ЕС тоже проблемы, но это проблемы Урсулы, Кая по внешним делам.Но одной Россией проблемы Каи не ограничиваются. Помимо "византийской" Москвы принудительное единство европейцев пытаются подорвать Китай и, страшно подумать, США. Именно на США, "разрывающих пасть" (подрывающих единство) ЕС стоит обратить пристальное внимание. Кая, как бывшая пионерка и матёрый евродеятель (пусть мышиного размера, но и мыши бывают матёрыми), тем более занимающийся внешними связями, знает цену словам. Раньше все европолитики говорили об угрозе ЕС со стороны Трампа. Предполагалось, что этот enfant terrible завершит свою вторую четырёхлетку и отношения США/ЕС вернутся в привычное русло.Теперь речь идёт не от Трампе, как президенте, а о США, как государстве. Кая формулирует долгосрочную угрозу, называя США в одном ряду с Россией и Китаем, в качестве врага, пытающегося в своих эгоистичных целях подорвать единство ЕС. По мнению Каи Вашингтон, Москва и Пекин просто боятся зияющих высот, открывающихся перед единым ЕС и пытаются подорвать это единство, проводя политику divideet impera ("разделяй и властвуй"). Они, мол, говорят каждой отдельно взятой стране, что готовы с ней сотрудничать, но им не нравится ЕС, потому что "Если в партию сгрудились малые – сдайся, враг, замри и ляг! Партия – рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак".Ключевое слово здесь "малые". Действительно, как Эстонии одной воевать с Россией? А ведь хочется! Очень хочется "загнать медведя в Сибирь" и заставить его плясать под эстонскую дудку.А как Эстонии в одиночку навязать Китаю концепцию прав уйгуров в эстонском понимании, если в таком виде "права" даже самым радикальным уйгурским сепаратистам не нужны? О том, чтобы в одиночку заставить США стоять перед Эстонией на задних лапах, обеспечивать её безопасность от всех, на кого "маленькая, но очень гордая нация" решит тявкнуть, даже подумать страшно. Но с точки зрения "защиты общечеловеческих ценностей" всё это необходимо. Потому, что если "общечеловеческие ценности" не защищать, то и Кая в Брюсселе совсем не нужна – придётся возвращаться в Ревель, а там и зарплаты нищенские, и бюджетов приличных для распила нет и не предвидится, и "ценности" защищать нечем, и Россия сразу за рекой. Да и сама Кая в Эстонии уже никому не нужна – малочисленные относительно хлебные места уже заняты другими людьми, а её "любят" только пока она может хоть какие-то европейские денежки выбивать "на куртку эстонскому папе Карло".Я не против амбиций, амбиции сделали человека человеком, иначе он бы до сих пор дрался с шимпанзе за бананы. Но амбиции для своей реализации требуют адекватности. Пока ЕС пытался балансировать между США, Китаем и Россией, получая от Вашингтона защиту, от Москвы сырьё и энергоносители, а от Китая рынок сбыта для европейских товаров, его претензии на равный с "большой тройкой" статус могли быть обоснованы. Когда ЕС выступил против России, опираясь на союз с США и стараясь н ссориться с Китаем, это можно было понять – европейцы ошиблись в расчётах, о они всё же пытались рассчитать победную комбинацию.Но сейчас Кая от лица европейски либеральных элит выступает с программой конфронтации сразу с тремя существующими сверхдержавами, пытаясь противопоставить им расколотый ЕС, который намерена спаять казарменным "единством" принудительного единомыслия. При этом ЕС не обладает ни остаточной ресурсной базой, ни военно-политическими возможностями, ни экономической стабильностью, ни внутренним согласием, необходимым, чтобы бороться даже с одним (любым) из трёх, заявленных Каей врагов. Но она хочет сразу с тремя.Вот что сделала с маленькой эстонской девочкой идеологическая ангажированность, незамутнённая уверенность в том, что именно тоталитарное навязывание леволиберальных "ценностей" и есть столбовой путь всего человечества к счастью.Но на месте американских элит я бы забеспокоился: если уж эстонские политики, пусть и с европейской площадки позволяют себе рычать на США – дело совсем плохо. Прибалтийские лимитрофы – плохие союзники, но отличные падальщики: животное ещё вполне резво передвигается, появились только первые признаки болезни, а они уже знают место, где оно упадёт и можно будет полакомиться свежей тухлятиной.

2026

