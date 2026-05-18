Исторический миф: русские – это мокши. 90 лет со дня рождения Владимира Билинского
Исторический миф: русские – это мокши. 90 лет со дня рождения Владимира Билинского
18 мая 1936 года в Хмельницкой области родился Владимир Брониславович Билинский – инженер-мостостроитель, который в постсоветские времена занялся украинской фолк-историей и обессмертил (в плохом смысле) своё имя трёхтомным "романом-расследованием" "Країна Моксель, або Московія". Главное его "открытие": русские (москали)* на самом деле мокшане
18 мая 1936 года в Хмельницкой области родился Владимир Брониславович Билинский – инженер-мостостроитель, который в постсоветские времена занялся украинской фолк-историей и обессмертил (в плохом смысле) своё имя трёхтомным "романом-расследованием" "Країна Моксель, або Московія". Главное его "открытие": русские (москали)* на самом деле мокшане
Владимир Билинский в своё время окончил факультет "Мосты и тоннели" Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта, тридцать лет прожил в Караганде и построил, по его словам, "сотни мостов в Казахстане". В 2011 году ему была присуждена премия Госкомитета Украины по телевидению и радиовещанию имени Ивана Франко в номинации "Лучшая научная работа в информационной сфере" ("научная работа" – роман…) И попал он в число лауреатов "за утверждение исторической памяти и национального сознания".
Труд, уместившийся в три увесистых тома, посвящён обоснованию тезиса о том, что великороссы, или, как принято говорить на украинский манер, россияне, никакого отношения к русским не имеют. В книге утверждается, что нынешнюю центральную Россию населяют потомки мокшанцев, или мокши – финно-угорского народа, который сейчас принято считать частью мордовского этноса, частично смешавшихся с татарами.
Деятельность Билинского (он умер в июле 2022 года) финансировал Фонд имени нацистской коллаборационистки Олены Телиги, а он сам числится в активистах киевской ячейки ОУН(м)**. До Майдана пропагандой его измышлений занималось общество "Знание", а потом он стал частым гостем на телевидении, в вузах и на предприятиях.
По словам самого Билинского взяться за перо его вынудило постоянное национальное угнетение. Например:
"В 1954 году в Днепропетровском транспортном институте мне было заявлено преподавателем математики, естественно, русским человеком, без зазрения совести:
- У нас лекции читаются на русском языке, поэтому извольте отвечать на нем. Ваш украинский язык, возможно, был хорош в деревне, но здесь, в вузе, он неуместен"***.
Распределение в Казахстан в его пересказе выглядит как очередное антиукраинское злодеяние:
"Оказалось, в Москве все было продумано до мелочей. Об этом мне поведали в Союзном Госплане во времена перестройки. (…)
- Партия поставила задачу создать единый советский народ, и Госплан обязан был осуществить задачу".
На самом деле распределение молодых специалистов регулировалось специальным положением Министерства высшего и специального образования СССР, а основными исполнителями выступали сами вузы и профильные ведомства, предприятия которых нуждаются в специалистах. Кстати, Билинскому ничто не мешало вернуться на Украину, отработав положенное...
Откуда же автор выкопал свою расчудесную "Страну Моксель"?
Билинский ссылается на Гильома де Рубрука – монаха-францисканца из Фландрии, отправленного в начале пятидесятых годов XIII века французским королем в Монгольскую империю для установления дипломатических связей. Рубрук сообщает следующее:
"Огромные леса, в которых живут два рода людей, именно: Моксель, не имеющие никакого закона, чистые язычники. Города у них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах. Их государь и большая часть людей были убиты в Германии. В изобилии имеются у них свиньи, мёд и воск, драгоценные меха и соколы. Сзади них живут другие, именуемые Мердас, которых Латины называют Мердинис, и они – Саррацины. За ними находится Этилия" (Волга – Авт.)
Это описание дано Рубруком со слов тех, с кем общался в Орде, сам он этот народ моксель и в глаза не видел. Однако Билинский делает вывод, что речь идет о Стране Моксель, раскинувшейся на всём пространстве Ростово-Суздальских земель, где шло формирование великорусского этноса.
Из русских источников мы знаем о князе Пуреше – хозяине так называемой Пурешевой волости (территория в бассейне рек Цны и Вада, а также среднего течения рек Мокши и Суры). Он был правителем фино-угорского народа мокша, название которого в произношении европейцев вполне могло трансформироваться в "моксель".
Пуреш был союзником владимирского князя Юрия Всеволодовича, вместе с которым довольно успешно воевал со своим соседом Пургазом (в русских источниках Пургасом), хозяином Пургасовой волости (территория между Окой и Темниково-Водскими лесами), который, в свою очередь, был союзником хана Волжской Булгарии Алмуша и правителем другого фино-угорского народа – эрзя.
Как мокша, так и эрзя в русской традиции назывались мордвой, хотя сами себя так никогда не называли. Оба этноса довольно серьёзно отличаются друг от друга языком, обрядами, обычаями и даже внешне, но советскими экспериментаторами в 1920-е годы были слиты в один народ с собственным административно-территориальным образованием в рамках РСФСР, а ныне – республикой в составе РФ.
Именно эрзяне, в свою очередь, могли упоминаться у Рубрука как "мердас" или "мердинис", ну а в "сарацины" (мусульмане) монгольские источники их могли записать из-за союзничества с мусульманами-булгарами.
Исходя из своей "моксель-концепции", Билинский утверждает, что на всём пространстве от Мурома, Рязани, Калуги до Вологды и Беломорья в IX – XIII веках жили исключительно финно-угорские народы и племена, говорившие на одном языке.
Основывается это ссылкой на Василия Ключевского, который писал, что в топонимике Волго-Окского междуречья преобладают финские названия. Хотя, следуя подобному подходу, жителей североамериканских штатов Миссури и Алабама следует считать потомками местных индейских племён.
При этом автор, говоря о формировании великорусского этноса, в котором действительно приняли участие такие финно-угорские народы, как меря, мурома, мещера, чудь и тюрки-берендеи (но совсем не мокша и эрзя), умалчивает о том, что в те времена эту же территорию населяли славянские племена вятичей, кривичей и словен ильменских. О последних он говорит лишь как о жертвах агрессии коварных мокшанцев.
О том, что славянские племена кривичей и вятичей жили на территории современной России, говорится ещё в "Повести временных лет", а это XII век. Только в районе нынешней Москвы археологи обнаружили более семи десятков курганов вятичей, датированных XII и XIII веками. В окрестностях Смоленска и Пскова нашли множество украшений типичных для кривичей.
В целом же историки, археологи и этнографы так описывают ареал обитания восточных славян на землях нынешней России в те столетия: вятичи обитали на территории нынешних Московской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тульской, Липецкой и Орловской областей; кривичи – на территории Псковской, Смоленской, Брянской областей, а также восточной Белоруссии и в Восточной Латвии; ильменские же словене были основным народом Новгородского края.
Билинский пытается доказать, что само название Москва произошло от названия народа мокша. И, по его словам, не случайно названия многих рек в России заканчиваются на "ва" (собственно Москва, Сылва, Косва, Протва), что по-фински означает "вода". Не отстают и его многочисленные поклонники на Украине – они вспомнили про славянскую языческую богиню Мокошь, введённую в пантеон самим князем Владимиром.
И хотя у русских этот языческий образ имел вполне пристойные формы, последователи Билинского почему-то придумали ему мокшанское происхождение, представляя в виде жутковатой женщины-паука, от которой, мол, пошло и самоназвание мокшан, а также слово "москаль".
Вода же на мокшанском языке звучит как "ведь". О происхождении же топонима "Москва" ученые спорят и по сей день. Наиболее ходовая версия – балтская, поскольку в этих краях когда-то проживало балтское племя голядь.
И из подобных "открытий", которые легко и в прах разбиваются историческим знанием, состоит вся "Страна Моксель".
Так, Билинский утверждает, что до XVIII века "московитов" никто не называл русью, добавляя, что "эти истины начали фиксироваться в мире с 1246 года, когда папский посол Плано Карпини проследовал из Европы через Киев в Сарай и Каракорум". Однако у самого Плано Карпини можно прочитать такое: "в то же время умер Ярослав, бывший великим князем в некоей части Руси, которая называется Суздалем".
Отдельные претензии у мостостроителя-историка к Екатерине II, которая якобы целенаправленно занималась переписыванием исторических источников. В частности, он ссылается на академика Алексея Шахматова, который якобы утверждал, что по приказу императрицы был изменён текст "Повести временных лет". На деле же академик утверждал, что в текст летописи делались вставки в 1116 и 1118 годах… И так у "романиста" во всём.
Конечно, мысль о том, что "великорусский народ никогда не имел родственных корней с украинским" мы слышим уже не одно столетие. Ещё Николай Костомаров в 1861 году полемизировал с поляком Франциском Духинским, напечатавшим статью "Правда о русском духе" с целью доказать, что русины (названия "украинцы" тогда ещё не было) никакого отношения к русским не имеют, мало того, говорят на диалекте польского языка…
Оригинален Билинский лишь в том, что в "спор славян между собою" приплёл третий и даже четвёртый народы:
"Московия, будучи чистым порождением финно-татарского этноса и монголо-татарской государственности, в целом даже в XVI веке была страной не славянского народа, а более жестокого и коварного, имеющего совсем иную психологию и другие исторические корни".
И это непрозрачный намёк и на реальных мокшанцев, обогативших русскую историю именами летчика-героя Михаила Девятаева и актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина, и на татар – не случайно же мостостроитель всякий раз при упоминании Николая Карамзина, имевшего татарские корни.
И тут в отношении автора псевдоисторических басен следует сделать выводы и финно-угорским народам Европы, в том числе Финляндии и Венгрии... Да и крымским татарам тоже.
От редактора: моё знакомство с творчеством Билинского началось с его утверждения, что все военные победы русские одерживали силами союзников, о чём российские историки никогда не напишут. В подтверждение он приводит фрагмент из Карамзина. Почему придворный историограф Александра I не является российским историком я так и не понял.
* Украинское слово "москаль" судя по всему действительно происходит от Москвы. Первоначально им обозначались русские военные, позже было перенесено на всех русских. Оскорбительного содержание в нём нет – обычный экзоним, так же как "московиты" в Европе.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
*** Именно в 1954 году это было возможно, но маловероятно – ещё не закончилась бериевская "коренизация" и в ВУЗах с проблемами сталкивались студенты и преподаватели не знавшие украинского. – Ред.
17 мая 1866 года родился Юлиан-Бальтазар Юзеф Мархлевский, будущий профессиональный революционер, несостоявшийся глава правительства коммунистической Польши в 1920-м и идеолог создания польских автономных округов в СССР. Подробнее - в материале Польский, немецкий и русский коммунист. 160 лет Юлиану Мархлевскому
