В Херсонской области нужно принять закон "Об образовании"
18:16 18.05.2026 (обновлено: 18:18 18.05.2026)
Чтобы улучшить качество образования, в законодательство Херсонской области необходимо внести ряд изменений. Об этом в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал Иван Янович - председатель профсоюза образования Херсонской области Иван Янович
"Главный вызов, с которым мы столкнулись: не сформирована законодательная база", - считает Иван Янович.
По словам профсоюзного лидера, областные власти заняты решением текущих вопросов. Но нужно решать и базовые.
"Например, с бесплатным питанием школьников и жильем для учителей. Сейчас в регионе много брошенного жилья, которое учителя могли бы занять, но закон этого не позволяет", - пояснил эксперт.
