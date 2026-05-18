Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ

Группировка войск "Центр" активно наступает в районе Доброполья с севера и востока. Если российские войска обойдут город с двух направлений, в котел попадет крупная группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-05-18T18:00

Журналист спросил эксперта, как он оценивает обстановку на фронте после трехдневного перемирия. Коц сообщил, что группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья. "Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ", — заявил собеседник Украина.ру.По словам военкора, разгром этого котла откроет путь к главное цели. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, пояснил Коц.Он также рассказал о ситуации под Часовым Яром. "Из недавних успехов я бы отметил взятие Николаевки в районе Часов Яра. Там сейчас идут достаточно жесткие бои на западных окраинах города. "ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску", — отметил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.

