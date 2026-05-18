Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ - 18.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260518/andrey-kots-voyska-okruzhayut-dobropole-i-gotovyatsya-k-shturmu-glavnoy-linii-oborony-vsu-1079117857.html
Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ
Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ - 18.05.2026 Украина.ру
Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ
Группировка войск "Центр" активно наступает в районе Доброполья с севера и востока. Если российские войска обойдут город с двух направлений, в котел попадет крупная группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-05-18T18:00
2026-05-18T18:00
новости
доброполье
часов яр
россия
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043084535_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9908bc6621a8756238257faa58744284.jpg
Журналист спросил эксперта, как он оценивает обстановку на фронте после трехдневного перемирия. Коц сообщил, что группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья. "Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ", — заявил собеседник Украина.ру.По словам военкора, разгром этого котла откроет путь к главное цели. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, пояснил Коц.Он также рассказал о ситуации под Часовым Яром. "Из недавних успехов я бы отметил взятие Николаевки в районе Часов Яра. Там сейчас идут достаточно жесткие бои на западных окраинах города. "ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску", — отметил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.
доброполье
часов яр
россия
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043084535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc0489503f1b8874fa0663edf74a0ecd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, доброполье, часов яр, россия, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине, военкор, военкоры о ситуации на украине
Новости, Доброполье, Часов Яр, Россия, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине, военкор, военкоры о ситуации на Украине

Андрей Коц: Войска окружают Доброполье и готовятся к штурму главной линии обороны ВСУ

18:00 18.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Группировка войск "Центр" активно наступает в районе Доброполья с севера и востока. Если российские войска обойдут город с двух направлений, в котел попадет крупная группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Журналист спросил эксперта, как он оценивает обстановку на фронте после трехдневного перемирия. Коц сообщил, что группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья.
"Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам военкора, разгром этого котла откроет путь к главное цели. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, пояснил Коц.
Он также рассказал о ситуации под Часовым Яром. "Из недавних успехов я бы отметил взятие Николаевки в районе Часов Яра. Там сейчас идут достаточно жесткие бои на западных окраинах города.
"ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску", — отметил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДобропольеЧасов ЯрРоссияСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскнаступление ВС РФнаступление Россиивойнавойна на Украиневоенкорвоенкоры о ситуации на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
05:00"Армения не стоит у нас в шкафу": Ищенко о том, уйдет ли Ереван в свободное европейское плаванье
Лента новостейМолния