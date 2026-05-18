Такое с антироссийским членом НАТО произошло впервые. Чем обернулась для стран Балтии поддержка Украины

Латвия, Литва и Эстония на протяжении многих лет были верными соратниками Киева в противостоянии с Москвой, а сейчас сами пострадали из-за действий украинской стороны

2026-05-18T18:08

С течением времени, в зависимости от состояния национальной экономики и наличия угроз безопасности, мнение некоторых европейских государств по вопросу взаимодействия с Россией и по ситуации вокруг Украины в целом в последние годы менялось, но есть те, чья позиция оставалась неизменной, несмотря ни на что. Так, страны Балтии, наверное, можно назвать самым верным союзником Киева. Однако эта солидарность теперь больно бьёт по ним.Украинские беспилотники, с конца марта залетающие в Латвию, Литву и Эстонию, создали для властей республик серьёзные проблемы, с которыми им теперь приходится разбираться.Дроны ВСУ, свалившие целое правительствоВ самой сложной ситуации оказалась Латвия. В ночь с 6 на 7 мая на территории страны упали два дрона, один из них поразил резервуар нефтяного объекта в городе Резекне, в результате чего возникло возгорание, 4 резервуара получили повреждения, к счастью, обошлось без жертв. В трёх краях объявили режим повышенной опасности. Министр обороны Андрис Спрудс пояснил, что беспилотники, видимо, Украина запускала по определённым объектам в РФ, но они отклонились от заданного курса из-за работавших российских систем РЭБ. Этот инцидент всколыхнул общественность, и население, и чиновники вопрошали, почему же эти дроны не перехватили. Традиционный приём – перевести стрелки на Россию не сработал, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре со своей латвийской коллегой Байбой Браже подтвердил, что беспилотники были украинскими. Сначала военные говорили, что не сбивали дроны по соображениям безопасности, однако впоследствии признали, что системы не зафиксировали их.Дабы не усугублять обстановку, Спрудс предпочёл уйти в отставку. Но и на этом история не закончилась. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что попросила главу оборонного ведомства уйти в отставку из-за утраты доверия, но Спрудс уличил её во лжи – решение принято им раньше, чем прозвучало её заявление. Ко всему прочему он пригрозил выходом партии "Прогрессивные", которую представляет, из правящей коалиции, на что Силиня ответила, что не боится распада правительства.Да, такое бывает в разных странах, что кабинеты министров распускают досрочно, в этом ничего сенсационного нет – реалии политической жизни, но роспуск правящей коалиции менее чем за полгода до парламентских выборов – они назначены в Латвии на 3 октября – ничего хорошего не сулит.Дальше – больше. 14 мая в отставку под угрозой вотума недоверия ушла сама Силиня и, соответственно, всё правительство. Оно продолжает работать как технический кабмин, но имеет ограниченные возможности в принятии стратегических решений.Стоит отметить, что латвийское правительство и так на протяжении нескольких месяцев переживало не лучшие времена, но инцидент с украинскими беспилотниками стал последней каплей."Именно контрпродуктивные действия Украины послужили сегодня тому, что правительство просто развалилось. Потому что оказывалась огромная помощь Украине, которую я не поддерживаю, оказывалось огромное доверие Украине. И Украина своими абсолютно хамскими действиями, нападая на гражданские объекты России через территорию Латвии, привела к тому, что сегодня правительство рухнуло. Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников", - сказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.За 4 года украинского конфликта это первый случай, когда антироссийское правительство государства-члена НАТО уходит в отставку из-за поддержки Украины и в результате действий Киева, отмечает политолог Александр Носович."Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдёт дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падёт жертвой действий киевского режима, которым придётся уйти в отставку из-за разных скандалов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Впервые падение украинского дрона на территории стран Балтии официально зафиксировали 23 марта (в Варенском районе Литвы на границе с Белоруссией), и с конца же марта, когда Ленинградская область подверглась одним из самых массированных с начала СВО атакам, военные аналитики заговорили о балтийском коридоре для украинских БПЛА: для обхода системы ПВО на границах РФ и Белоруссии беспилотники запускают с севера Украины, они летят через Польшу и входят в воздушное пространство Прибалтики. По словам экспертов, этот маршрут через юг Литвы и восточную оконечность Латгалии (регион, где расположен Резекне) стал стандартным для ударов по российским портам Усть-Луга и Приморск.Любопытно, что Латвия хоть и признала залетевший БПЛА украинским, но ноту протеста вручила временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину, аргументируя тем, что якобы именно Москва создаёт "непредсказуемые риски в сфере воздушной безопасности".Принципиальность по отношению к Украине всё равно не спасениеЧтобы не повторить судьбу Латвии, власти Литвы заняли более жёсткую позицию.Президент республики Гитанас Науседа выступил 13 мая с предупреждением о недопустимости использования воздушного пространства Литвы третьими странами для военных операций против соседних государств, о чём уведомил партнёров по ЕС и НАТО.На следующий день он заявил журналистам, что вооружённые силы должны сразу же уничтожать любой залетевший на территорию Литвы дрон, ведь никто не знает, откуда он послан, куда летит и с какими намерениями.А 17 мая в республике произошёл второй случай с падением БПЛА, о чём стало известно от жителей района, где это случилось (неподалёку от деревни Самане Утенского района на востоке страны).Комментируя инцидент, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил: "Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось. Нам необходимо время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему. [Это сложная и ответственная работа], мы начали её всего пару месяцев назад. 100%-ного обнаружения нет ни на Украине, ни в России, ни в США".Это признание потрясло общественность. Граждане потребовали объяснений, на что тратят огромные суммы из бюджета, выделенные на оборону, если реальную воздушную угрозу никто и не заметил. Жители приграничных районов не чувствуют себя в безопасности. Пограничные службы настаивают, чтобы их оповещали о воздушных целях, чего ранее не делали из-за секретности.Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 18 мая объявила о созыве на 20-е число заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить имеющуюся информацию о падении БПЛА и дальнейшие действия. По её словам, дроны и различные инциденты нарушения воздушного пространства становятся всё более частой проблемой безопасности не только в Литве, но и во всём регионе."Мы должны чётко понимать причину этих инцидентов. Это война против Украины, которую начала и продолжает Россия, что непосредственно влияет на ситуацию с безопасностью в регионе. Пока Россия продолжает свою агрессию, такие риски будут оставаться актуальными", - заявила Ругинене.То, что прибалтийские чиновники действуют по принципу "в любой непонятной ситуации вини во всём Россию", мы все прекрасно знаем. Однако национальный центр Литвы по управлению кризисами уже объявил, что беспилотник, судя по маркировке и конструкции, скорее всего, запущен Украиной, а заместитель начальника главного комиссариата полиции Утенского уезда (на границе с Белоруссией и Латвией) Миндаугас Пускунигис сказал, что БПЛА внешне не похож на российские "Герани".Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что требует объяснений Украины, поскольку там, по его словам, не понимают, что значит даже один ударный дрон для страны, живущей в мире."Я убеждён, что во всех случаях, когда у них есть информация, они её нам своевременно предоставят. В противном случае доверие может дать трещину", — предупредил дипломат.В Эстонию "птички" тоже прилетали. Примерно в те же сроки, что и в Литву. Серьёзный инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 марта, когда БПЛА врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции (в 2 км от границы с РФ). Полиция безопасности республики установила по обломкам, что это был украинский беспилотник, и, судя по всему, он сбился с курса из-за воздействия средств российских РЭБ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военные засекли его, но намеренно не стали его сбивать."Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией", - объяснил он.А может, дело вовсе не в этом? Агентство Bloomberg, ссылаясь на премьер-министра Эстонии Кристена Михала, написало, что государства-члены ЕС и НАТО, граничащие с Россией и Украиной, испытывают технологические трудности в мониторинге и уничтожении низколетящих БПЛА.3 мая эстонские власти сообщили, что украинский дрон залетел в воздушное пространство страны и сразу же вернулся на российскую сторону. Власти Украины после целого ряда подобных инцидентов объявили о намерении направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности и уже связались по этому вопросу с посольством Эстонии.На что Певкур посоветовал Киеву просто удерживать свои беспилотники подальше от эстонской территории, а Михал потребовал, чтобы обломки беспилотников ВСУ не попадали в воздушное пространство республики.А ведь Украина не предупреждала руководство стран Балтии о рисках инцидентов с БПЛА. Как сообщил финский телерадиовещатель Yle, в заявлении ВВС Эстонии говорится, что Украина не даёт странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству Альянса. Вместо этого Эстония и Латвия сами поделились с Финляндией информацией об угрозе беспилотников."Как насчёт хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а в прошлом премьер-министр Эстонии – ред.) будет мстить за этот беспорядок", - сказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.По его мнению, Украина испытывает терпение Брюсселя своими действиями в странах Балтии и Финляндии, и скоро терпение Евросоюза может кончиться."Если европейцы предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении Киева, то Зеленский окажется в незавидном положении", — заявил Христофору.Страны Балтии продолжают оставаться антироссийским островком ЕС и НАТО, однако действия Украины, создающие угрозу не только для их национальной безопасности, но и внутриполитической стабильности, заставляют местных политиков ужесточать риторику в адрес Киева. По сути, Латвия, Литва и Эстония стали соучастниками военных преступлений киевского режима, предоставляя ВСУ своё воздушное пространство для запуска украинских беспилотников по российским регионам, а ведь вместо этого они могли бы извлекать большую пользу от хороших отношений с РФ, используя своё выгодное географическое положение, и стать транзитными коридорами для торговли Москвы с остальным миром. Не секрет, что и государства ЕС, несмотря на заявления антироссийского характера по части политики, в той или иной мере сохраняют импорт продукции из РФ.

Евгения Кондакова

