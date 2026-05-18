Украинцы говорят на русском, Киеву не дают 90 млрд, нашим спортсменам вернули флаг и гимн. Итоги 18 мая
Стали известны подробности визита Путина в Китай: будет большая делегация и переговоры по многим вопросам. Украине так и не дали кредит в 90 млрд евро. Спортсменам из Росси возвращают возможность выступать с флагом и гимном. Украинцы отказываются на русском, почему это происходит
2026-05-18T20:14
Путин берет в Китай пять вице-премьеров
Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Китай поедет солидная делегация, в составе которой будут 39 человек. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами.
По его словам, Путина в Китае будут сопровождать пять вице-премьеров, в числе которых Денис Мантуров и Татьяна Голикова, восемь министров, председатель ЦБ и главы ряда госкорпораций.
Кроме того, в Пекин отправятся руководители российских регионов. Ушаков также прокомментировал сообщение о том, что в Пекин забирают всех заместителей премьер-министра Михаила Мишустина, оставляя его одного в Москве.
"Могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми", — сказал представитель Кремля.
Официальный визит Владимира Путина в Китае продлится два дня — с 19 до 20 мая.
В ходе этой поездки ожидается встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, главы двух государств обсудят глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для России и Китая.
Украине так и не дали кредит
Евросоюз и Украина пока не завершили подписание ключевых документов, необходимых для выделения очередного кредита Киеву.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе. По словам Уйвари, сторонам еще предстоит оформить три основных документа, без которых перевод средств невозможен.
"Самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании. Но есть также другие необходимые документы", – отметил представитель Еврокомиссии.
Он уточнил, что Брюсселю необходимо утвердить программу макрофинансовой помощи, основанную на обязательствах Украины, а также внести изменения в положения фонда поддержки страны.
Процесс предоставления европейского кредита Украине в затягивается из-за технических проблем, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Он предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский систематически общается с партнерами из Евросоюза на этот счет.
"Не исключено, что постоянно идет дискуссия между представителями ЕС и Зеленским. Чтобы те 90 млрд, которые выделили Украине, не дали, когда уже принято решение и проголосовали, такого быть не может. Исходя из этого, возможны какие-то технические накладки, из-за которых затягивается оформление", — сказал Кошкин.
Он предположил, что европейские средства продолжат поступать на Украину, несмотря на финансовый скандал, связанный с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
По словам политолога, Зеленский постоянно слышит обвинения на фоне коррупции и отсутствия демократических и либеральных реформ, однако ситуация остается прежней.
Российским спортсменам возвращают флаг и гимн
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских и белорусских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании исполкома, проходившем 16–17 мая в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Решение касается всех пяти видов гимнастики, которые входят в Федерацию гимнастики России: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.
На этот момент есть несколько федераций, допустивших россиян на соревнования без ограничений. Среди них, например, "Объединенный мир борьбы": с 15 мая 2026 года российские и белорусские борцы могут участвовать во всех международных турнирах с флагом, гимном и национальной символикой. Решение распространяется на все возрастные категории и вступает в силу немедленно.
Международная федерация гимнастики также сняла все ограничения, и теперь российские гимнасты выступают на международных турнирах без нейтрального статуса, с использованием флага и гимна.
Международная федерация водных видов спорта: допустила российских спортсменов на все соревнования, включая командные, с национальной символикой.
Спортсмены из России получили право соревноваться под флагом и с гимном в дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинге, муай-тай, боксе (IBA) и ММА.
Ряд федераций пока допустили до соревнований юниоров: тяжелая атлетика, фехтование, керлинг, волейбол, триатлон, пятиборье и некоторые другие.
Таким образом, число федераций, где россияне могут выступать без ограничений, продолжает расти. В 2026 году таких организаций уже более 20, и этот список, хочется верить, будет расширяться.
"Нынешняя ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты. Одни допускают, а другие уперлись и стоят на своем. Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором. Сейчас у многих идут конгрессы. Поэтому я думаю, что мы услышим о допуске и других спортсменов", - прокомментировала новость депутат Госдумы Светлана Журова.
Ющенко открыл правду об украинском языке
Миллионы жителей Украины среднего возраста не говорят на украинском языке и не хотят его учить, заявил бывший президент страны Виктор Ющенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие миллионов, которые могут позицию не формировать, которые могут сказать — ну не знаю я "мову", 40 лет, но не знаю", — посетовал Ющенко.
По его словам, язык на две трети определяет субъектность, поэтому без "мовы" у украинцев не будет государственности.
Между тем, согласно сообщениям украинских СМИ, в киевских школах лишь 18% учеников говорят исключительно по-украински. При этом 66% школьников признались, что не говорят на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах.
Функционерам киевского режима не удалось искоренить русский язык из обихода на Украине. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka Online.
По его словам, молодежь в крупных городах предпочитает говорить на "языке врагов", а не мове. Украинский специалист прогнозирует, что через поколение русский займет еще более сильные позиции на территории страны.
"Это закономерность. В настоящее время русский язык превращен на Украине в язык протеста", – утверждает он.
Бондаренко обвинил врагов русского языка фактически в работе на врага. Политолог считает, что самые ярые сторонники применения мовы делают все, чтобы ее как можно реже использовали.