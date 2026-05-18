Ушаков раскрыл состав российской делегации для визита Путина в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл состав российской делегации, которая отправится вместе с Владимиром Путиным в Китай 19–20 мая

2026-05-18T17:24

По его словам, речь идёт о "представительной" поездке — в Пекин летят сразу пять вице-премьеров, министры, главы крупнейших госкорпораций и представители крупного бизнеса. Ушаков даже пошутил, что в Москве фактически остаётся только премьер-министр Михаил Мишустин. "Когда мы планировали этот визит, коллеги говорили, что оставляем Михаила Владимировича одного в Москве, а всех его заместителей забираем в Пекин", — отметил помощник президента. В состав делегации вошли вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко.В делегации также будут глава МИД России Сергей Лавров, глава Минтранса Андрей Никитин, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. Визит проходит на фоне активного укрепления российско-китайского сотрудничества в энергетике, промышленности, логистике и финансовой сфере. Ожидается, что это будет 19-20 мая. Об этом - подробнее в материале Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина.

