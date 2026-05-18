Это вы серьезно? Украина получила от Европы лучший "подарок" за последнее время

Как приятно, когда твои лучшие друзья искренне заботятся о твоем благополучии, всегда ставят твои интересы на первое место и главное – никогда не врут в лицо

2026-05-18T10:56

Европейцы столько раз заявляли, что Украина ближе к телу любой рубашки от "Гуччи", что для украинцев это стало своего рода религией.Тем болезненнее в итоге осознать, что твои евробоги не спешат тебя спасать, а вместо этого им нужны все новые и новые жертвоприношения.По данным издания Financial Times, с 1 июля этого года Евросоюз уменьшит квоту на импорт с Украины стали на 47 процентов и введет 50-процентную пошлину на все, что сверх нее. Из-за этого экспорт украинской металлургической продукции в ЕС может уменьшиться на 70 процентов. По словам экспертов, это лишит страну "жизненно важного экспортного дохода" (минимум 1 миллиард евро в год).В компании "Метинвест", на долю которой приходится более половины украинского экспорта стали в Евросоюз, заявили, что такие меры "полностью уничтожат любую возможность украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок".Иронично, что это "дружеское" нововведение последовало вскоре после другого "подарка": ЕС с начала года начал брать с украинского металлургического экспорта "углеродную экопошлину" (СВАМ). Этот сбор начисляется за выбросы CO₂, которыми вроде как вредят матушке-природе товары, импортируемые в ЕС. По некоторым данным, до конца 2026 года из-за пошлины имени Греты Тунберг Украина лишится 5 процентов ВВП, а объем промышленного производства упадет на 13 процентов.Но у Санта-Клауса подарков много, и из евромешка Украине достали еще один сюрприз. В апреле сего года Верховная Рада торжественно приняла закон о "промышленном безвизе", который призван уравнять местные сертификаты качества с требованиями Европейского союза. Все просто и красиво: украинцы наштампуют сертификатов, и украинские товары получат автоматом "свободный доступ к внутреннему рынку Евросоюза". Странным образом такая схема европейцам не очень понравилась, и они ровно через месяц приняли закон о промышленной политике - Industrial Accelerator Act, в котором специально, с оглядкой на законотворчество Незалежной, были сделаны особые оговорки. Результат: вместо долгожданной "интеграции Украины в европейские производственные цепочки" Евросоюз строго-настрого указал, что вся красота и лепота направлена исключительно на европейских производителей. Остальные – в предбанник, битте шён.Но самая ужасная зрада произошла со священной коровой Украины – сельским хозяйством, которое до недавнего времени было главным источником валютной экспортной выручки страны (до 60 процентов от всего объема).Как мы помним, в 2022 году в благородном порыве Евросоюз обнулил пошлины на сельскохозяйственный импорт с Украины. Как гласил регламент ЕС 2022/870 Евросовета, "исключительная ситуация в Украине, вызванная ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессией Российской Федерации, оправдывает ускорение усилий по содействию более тесным экономическим отношениям между Союзом и Украиной с целью обеспечить стабильную и предсказуемую поддержку экономики Украины". Никаких квот, никаких пошлин, никаких барьеров: где-то на золотых горах подсолнечника начали гордо реять кружевные трусы.Все шло просто отлично, и украинский агропром начал уже задумываться о переименовании страны в Нью-Агровасюки, а к государственному гербу уже начали пририсовывать мешки с навозом.Но колхозное колесо генотьбы провернулось немного сильнее, чем надо, и в июне прошлого года Евросоюз рванул стоп-кран и все вернул как было, и даже хуже – теперь квоты будут на 80 процентов ниже, чем в 2022-2024 годах. Согласно комментариям украинских чиновников, для Киева решение ЕС "стало не только экономическим ударом, но и серьезным политическим неожиданком". Мы за вас воюем, а вы нам квоты на масло и сахар!?На это европейцы тихим голосом сказали: друзи, вы мелкий шрифт читали? Нет. А почему не читали? Думали, что все по-честному. Так все по-честному, вон, смотрите абзац: "Еврокомиссия оставляет за собой право применять экстренные ограничения, если импорт из Украины угрожает рынкам ЕС".Оказалось, что еврофермерам было глубоко наплевать на евроинтеграцию Украины, и они пообещали завалить Брюссель навозом, если не восстановят статус-кво. Брюссель взял под козырек, и теперь в отношении сорока главных экспортных агропозиций Украины действуют жесткие ограничения – а все, что выходит за их пределы, будет облагаться стандартными пошлинами ЕС.Мало того: чтобы украинское евросчастье никогда не скрывалось за горизонтом, на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства от 26 января сего года было принято решение о том, что теперь "к импорту из Украины должны применяться те же стандарты, что и к производителям в ЕС, включая требования по безопасности продуктов, благополучию животных, здоровью растений, использованию пестицидов, ГМО, антибиотиков и климатическим нормам".А вот скажите нам, Мыкола, что там у вас с благополучием животных? Коровы ничего не говорят? Как жаль. Ну тогда приходите в следующем году.Всего теперь украинский агропром должен исполнять 177 (!) актов права ЕС.Членство в Евросоюзе с кружевными трусами – это подарок, который нужно заслужить. Впереди – целая вечность, так что не расстраивайтесь.

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

