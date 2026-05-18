Зеленский обвинил США в работе с Крымом, забыв о собственной квартире в Ялте
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский заявил, что США якобы участвуют в схемах по покупке и транспортировке зерна из Крыма. Об этом глава киевского режима заявил 18 мая по итогам доклада главы внешней разведки
"Мы зафиксировали попытки наладить вывоз зерна с территории Крыма и другой экономической эксплуатации полуострова с участием США", — написал он.
Примечательно, что с 2013 года семья Зеленских владела квартирой в элитном жилом комплексе "Император" в Ялте.
После воссоединения Крыма с Россией недвижимость продолжала оставаться в собственности семьи украинского политика. В 2023 году квартира была национализирована российскими властями, а позже продана на аукционе.
