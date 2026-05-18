В Киеве готовят урезание помощи населению: часть программ поддержки украинцев могут закрыть - 18.05.2026 Украина.ру
В Киеве готовят урезание помощи населению: часть программ поддержки украинцев могут закрыть
17:12 18.05.2026
 
© Фото : Денис Шмигаль / Telegram
Украинские власти начали пересмотр действующих программ поддержки населения и бизнеса. Об этом 18 мая заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев
По его словам, Кабмин уже проводит внутреннюю "оптимизацию" бюджетов министерств и перераспределяет деньги между программами.
"Ситуация меняется, и мы меняем свои политики, пересматриваем программы", — признал министр.
Соболев отметил, что часть инициатив оказалась невостребованной либо слишком сложной для получения помощи, поэтому власти намерены направить средства на другие направления — на поддержку бизнеса перед зимой.
При этом конкретные программы, которые могут попасть под сокращение, министр называть не стал. Известно лишь, что программа кэшбека на топливо, финансировавшаяся в том числе за счёт западной помощи, будет свёрнута уже в мае.
На фоне растущего дефицита бюджета и зависимости Киева от внешнего финансирования украинские власти всё чаще говорят о необходимости "оптимизации расходов". Об этом – в материале Киев не может удержать экономику.
