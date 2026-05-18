Выход Ермака из СИЗО - насмешка над украинцами, считает Рогов - 18.05.2026 Украина.ру

Выход из СИЗО под крупный залог Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского, является клоунадой. Об этом 18 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2026-05-18T18:42

"Тема со сбором средств для освобождения Ермака — клоунада и насмешка над жителями подконтрольных режиму Зеленского территорий. Для Ермака, пока простые люди сводят концы с концами и живут за чертою бедности и в страхе быть мобилизованными, эта сумма — сущие копейки", — сказал Рогов.Он отметил, что многомиллионную сумму для залога собрали и легализовали через подставных публичных лиц. Рогов также добавил, что Ермак и дальше будет дурачить общество своей якобы бедностью.Ранее стало известно, что за Андрея Ермака полностью внесли залог в размере 140 миллионов гривен, что равняется сумме более 232 миллионов рублей. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции "Мидас".О будущем коррупционера: Ермак не хочет бежать из Украины

