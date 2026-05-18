https://ukraina.ru/20260518/rossiya-ne-vidit-v-evrope-prilichnykh-peregovorschikov-1079110693.html
Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
Россия не видит в Европе приличных переговорщиков - 18.05.2026 Украина.ру
Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он 18 мая поделился в беседе с "Лентой.ру"
2026-05-18T14:57
2026-05-18T14:57
2026-05-18T14:57
новости
россия
европа
украина
меркель
александр стубб
марио драги
госдума
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051903034_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_ecdf28238dcfecb1904fa1442c09085b.jpg
Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально. В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия."Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился", — сказал депутат.Главные события на этот час: Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая
россия
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051903034_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_bda95dcfa019ca42d8f1987e7a11af77.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, украина, меркель, александр стубб, марио драги, госдума, ес
Новости, Россия, Европа, Украина, Меркель, Александр Стубб, Марио Драги, Госдума, ЕС
Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он 18 мая поделился в беседе с "Лентой.ру"
Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально.
В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия.
"Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился", — сказал депутат.