Россия не видит в Европе приличных переговорщиков

Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он 18 мая поделился в беседе с "Лентой.ру"

2026-05-18T14:57

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально. В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия."Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился", — сказал депутат.Главные события на этот час: Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая

