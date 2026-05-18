Россия не видит в Европе приличных переговорщиков

14:57 18.05.2026
 
Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он 18 мая поделился в беседе с "Лентой.ру"
Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально.
В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия.
"Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился", — сказал депутат.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
