Бегство от мобилизации на Украине: более 32 тысяч мужчин незаконно пробрались в Румынию

С начала конфликта около 32 тысяч украинских мужчин незаконно пересекли границу с Румынией, пытаясь избежать мобилизации. Об этом 18 мая сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на румынских пограничников

2026-05-18T15:51

По данным румынской стороны, большинство бегущих выбирают маршруты через Карпаты — там меньше дорог, слабее контроль и практически нет населённых пунктов. Однако такие попытки часто заканчиваются трагедиями. Румынские спасатели рассказывают, что регулярно находят украинцев с тяжёлыми травмами, обморожениями и истощением. С начала конфликта в горах были обнаружены по меньшей мере 39 погибших. Одним из таких случаев стал 26-летний житель Ивано-Франковской области Василь, который после получения повестки решил бежать через горы. Когда его нашли, температура тела упала до 30 градусов. Мужчину эвакуировали вертолётом в румынскую больницу, где он вышел из комы, но потерял обе почки. "Теперь мама знает: я свободен", — цитирует его слова Bild. По данным журналистов, украинские пограничники усилили проверки на вокзалах и автобусных станциях, обращая внимание на мужчин с туристическим снаряжением. Из-за этого многие пытаются пересекать горы практически без экипировки — в обычных кроссовках и без света, чтобы не быть замеченными. Румынские спасатели отмечают, что ночью мужчины часто срываются в ущелья или замерзают в горах."Недавно мы нашли украинца возле реки — мёртвого. Он упал в воду и замёрз. Рядом лежал телефон. Он пытался позвонить матери", — рассказали спасатели.При этом часть беглецов всё же "доползают" до Евросоюза. Румынские пограничники подтверждают, что украинцы получают убежище и остаются в безопасности на территории ЕС.Отметим, что на фоне продолжающейся мобилизации на Украине всё больше мужчин пытаются покинуть страну любыми способами. Самые популярные маршруты для бегства украинцев стали Карпаты и граница с Румынией. По данным западных СМИ, с начала конфликта через горные переходы в Европу смогли перебраться десятки тысяч украинцев. Многие рискуют жизнью, скрываясь от пограничников и преодолевая опасные маршруты ночью и без необходимого снаряжения. Об этом в материале - "Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира.

