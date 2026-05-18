Лестница к ядерному эшафоту

В романе Вальтера Скотта "Квентин Дорвард" есть персонаж Труазешёль – "Три ступеньки": палачу дали такое прозвище потому, что осуждённые поднимались на эшафот по трём ступенькам. Американский футуролог Герман Кан Скотта видимо не читал, иначе бы обязательно вспомнил бы этот забавный момент, когда писал свою книгу "Об эскалации"

2026-05-18T15:16

Книга "Об эскалации" была издана 70 лет назад (русский перевод появился через год после публикации в США – в 1966 году и не предназначался для продажи). Уже в конце прошлого века она считалась устаревшей, но в последнее время её опять начали цитировать.Книга, по утверждению самого же автора, метафорическая, иллюстративная. Восхождение от обычной международной напряжённости до полномасштабной ядерной войны описывается в виде лестницы из 44 ступеней от "мнимого кризиса" ("одна или обе стороны утверждают, (…) что если спор не будет быстро разрешён, то произойдёт подъём по ступеням лестницы эскалации"), до "спазма".Последний этап Кан не без юмора описывает так: "есть только приказ "давай-давай"; все кнопки нажаты, и лица, принимающие решения, и их персонал расходятся по домам – если у них ещё есть дома; они сделали свою работу". В другом месте он говорит об "оргаистическом спазме", извиняется и с невинным видом заявляет, что не собирается обсуждать фрейдистские реминисценции.Его можно понять. Вот как это описано в романе Невилла Шюта "На последнем берегу" о гибели человечества в результате ядерной войны (многие его могут помнить по экранизациям 1959 и 2000 годов):"Мы знаем только, что почти во всех странах командование приняли на себя младшие офицеры, мелкота.- Майор Чан Цзелин, – криво усмехнулся Джон Осборн.- А кто он был, этот Чан Цзелин? – спросил Питер.- Наверно, толком никто не знает, известно только, что он служил в китайской авиации и к концу, видимо, всем заправлял".Т.е., расходиться по домам уже некому, а сам конфликт теряет даже видимость управляемости.Само собой разумеется, образ лестницы эскалации имеет ограниченную прогностическую ценность. Это, всё же, иллюстрация. Самое, пожалуй, смелое предположение, положенное в образ лестницы состоит в том, что власти всех основных игроков (тогда речь шла о США и СССР) сохраняют рациональность до самого последнего, 44-го пункта. Никто из них не сорвётся и на нажмёт на все кнопки задолго до того. Правда, Кан указывает, что "возможно, что если нации будет предоставлен выбор между холокостом и капитуляцией, она может выбрать холокост" (в нашем случае разница между ядерной войной и возвращением к "святым 90-м" не очевидна – то и другое холокост). Но это если нации будет предоставлен какой-то выбор, и если её мнением вообще кто-то будет интересоваться.Но, в общем случае, кризис действительно развивается ступенчато и один единственный ядерный взрыв немедленного скатывания к 44 ступени не вызывает. Кан пишет об этом так:"Просто для того, чтобы проиллюстрировать, насколько эта аудитория понимает современную стратегическую доктрину, позвольте мне попросить членов аудитории добровольно ответить, что, по их мнению, произошло бы, если бы президент Джонсон (Линдон Бэйнс Джонсон – 36-й президент США в 1963-69 годах – Авт.) был внезапно уведомлен о том, что над Нью-Йорком только что взорвалась большая бомба, скажем, что-то между 5 и 20 мегатоннами". Почти никто в аудитории (…) не ответит, что Джонсон пошел бы вперёд и начал бы крупное тотальное нападение на Советский Союз. Подавляющее большинство всегда предлагает ему позвонить на "горячую линию" и выяснить такие вопросы, как: Почему есть только одна бомба? Где остальные? Почему был выбран Нью-Йорк? Если Советы хотели провести показательную атаку, почему они не выдвинули предварительных требований или не послали нам сообщение, чтобы мы могли понять, что происходит?(…) В любом случае, подавляющее большинство аудитории соглашается с тем, что президент Джонсон должен вступить в контакт с Советами".Как нам представляется, сейчас американская аудитория отреагировал бы примерно так же, в отличии от европейской. Хотя, вот, разные фигуры, отодвинутые от кормушки на Украине (Кулеба, Мендель) уверяют, что украинцы на холокост не согласны и готовы к переговорам и даже уступкам (но не на капитуляцию конечно, причём представление о "капитуляции" там довольно своеобразное)."Ступени" имеют разную высоту, практическая каждая из них может вести как к дальнейшей эскалации, так и к деэскалации. Более того, некоторые из них изначально предназначены для последней.Например, Кан специально привносит пункт 32 – "официальное объявление "всеобщей" войны", указывая, что эта возможность "почти полностью упускаемая из виду в современном оборонном планировании". Речь идёт о чём-то вроде объявления войны Германии со стороны Великобритании и Франции 3 сентября 1939 года, за которой последовала "странная война".Насколько мы понимаем, расчёт тогдашних властей "европейских демократий" состоял именно в том, чтобы сделать шаг именно к деэскалации – Гитлер должен был убояться монолитной позиции Запада, прекратить агрессию против Польши и пойти на переговоры (опыт Мюнхена как бы подсказывал, что уступки "демократий" могли быть довольно значительными и, в общем, приемлемыми для Берлина). Тогда это, помнится, это ничем хорошим не кончилось – расчёт был правилен, но сделан исходя из рациональности поведения Гитлера, но реальность, в которой жили и фюрер, и западные политики, по меткому замечанию фантаста Сергея Переслегина, была уже магической…Ключевым моментом в лестнице эскалации является первое применение ядерного оружия. Кан долго рассуждает на тему того, действительно ли оно имеет такое значение имея в виду отсутствие принципиальной разницы между обычными (о высокоточных вооружениях тогда речь не шла) и тактическим ядерным оружием, но в конце концов приходит к выводу, что да – применение ядерного оружия является пороговым, но не обязательно ведёт к безвозвратной эскалации. Схема может быть, например, такая:"Одна сторона проигрывает в обычных условиях и решает применить ядерное оружие. (…) Она может сбросить бомбу или две на какой-нибудь объект материально-технического снабжения, например, на склад снабжения или железнодорожную станцию. (…) Это безошибочно скажет врагу примерно следующее: "Я сбросил две бомбы. Сбросив две, я могу быть готов сбросить двадцать". Другими словами, я либо сумасшедший, либо решительный, либо и то, и другое".Это может привести как эскалации, так и к переговорам (кто сказал "Жешув"?)Говоря о "ядерном пороге" следует упомянуть, что, пожалуй, самым мелким серийным ядерным боеприпасом был американский Davy Crockett – 280 мм. (при чудовищном калибре – всего 35 кг. массой) снаряд для безоткатной пушки, перевозимой на джипе. Он давал взрыв эквивалентный 20 тоннам тротила (большая часть мощности уходила на образование проникающего излучения – по сути это нейтронная бомба). Это мощнее любого обычного боеприпаса, включая таких монстров как ФАБ-9000 и GBU-43/B MOAB (но исключая боеприпасы объёмного взрыва), но всё же не слишком заметное на поле современного боя.Анекдотическое: этих зарядов наштамповали почти 2,5 тыс. и только потом спохватились – попасть даже по танковой колонне можно было только случайно, противник поражался с определённой вероятностью, а собственный расчёт – гарантированно…На лестнице Кана применение ядерного оружия находится на 21 ступени – так, как оно описано выше или в более щадящем варианте. Описывается несколько вариантов показательных ядерных испытаний, которые должны продемонстрировать решимость не нанося реального ущерба (судя по всему, когда российские эксперты говорят об использовании ядерного оружия на территории Украины они имеют в виду нечто в таком духе, хотя мы с ними всё равно не согласны).Мы же сейчас находимся между 12 и 13 ступенями, из которых первая – "крупная конвенциональная война" (это то, что происходит на Украине), а вторая – "крупная составная эскалация" (в нашем случае это действия против нашего "теневого флота"). Следующий этап – объявление ограниченной обычной войны (чисто дипломатическое деяние – напомним, что СВО, а тем более – действия Запада, юридически войной не считаются).Концепции Кана верить, конечно, не обязательно – он и сам говорит о метафоре. Но ступенчатое развитие кризиса налицо. Сейчас следует отметить два момента.Во-первых, в развитии эскалации Россия является объектом, а не субъектом. Т.е., все или почти все основные шаги по эскалации предпринимает Запад, а Россия на них реагирует. Разбирать, почему получилось именно так (допустим – из-за нашего исторического миролюбия) сейчас не время, а сам факт остаётся воспринимать как данность – российское руководство выбрало именно такую манеру поведения в конфликте и, подозреваем, она не хуже любой другой. Хотя "патриотическая общественность" недовольна – она хотела бы, чтобы Россия вела себя как "великая держава" (в её понимании).Во-вторых, на настоящий момент перспективы какой-то деэскалации не просматриваются – Запад (Европа прежде всего) отнюдь не считает, что уже понесла сколько-нибудь значительные потери и верит в способность достичь собственных целей.С оптимистическим взглядом на проблему можно ознакомиться в интервью Анны Черкасовой: "Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада"

Василий Стоякин

