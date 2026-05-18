Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
2026-05-18T16:09
2026-05-18T16:12
Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку

16:09 18.05.2026 (обновлено: 16:12 18.05.2026)
 
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
На западных окраинах Часов Яра идут жесткие бои. ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску и подразделениям из состава группировки войск "Юг", которые наступают на Константиновку. Эту проблему необходимо будет решить.
Группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья. Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.
В районе самой Константиновки также продолжаются бои. На днях мы освободили Новодмитровку (к востоку от города) и Ильиновку (к западу от города). В самом городе мы заводим силы на южные окраины, чтобы продвигаться дальше. Тем не менее, пока противник не сдается и не собирается уходить на север в сторону Дружковки.
Что касается Запорожской области, то это направление в последнее время статично. Оттуда не приходит ни хороших, ни плохих новостей. Орехов остается основной целью группировок войск "Восток" и "Днепр", которые пытаются окружить город с востока и с запада. Пойдут ли ВСУ там в большое контрнаступление? Пока я предпосылок для этого не вижу. Может быть, они пока не сформировали ударные группировки. В любом случае киевский режим будет за него держаться, потому что не может допустить, чтобы нам была открыта дорога на само Запорожье.
СВО
ДНР
Курск
Белгород
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
