Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-18T16:09

На западных окраинах Часов Яра идут жесткие бои. ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску и подразделениям из состава группировки войск "Юг", которые наступают на Константиновку. Эту проблему необходимо будет решить.Группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья. Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.В районе самой Константиновки также продолжаются бои. На днях мы освободили Новодмитровку (к востоку от города) и Ильиновку (к западу от города). В самом городе мы заводим силы на южные окраины, чтобы продвигаться дальше. Тем не менее, пока противник не сдается и не собирается уходить на север в сторону Дружковки.Что касается Запорожской области, то это направление в последнее время статично. Оттуда не приходит ни хороших, ни плохих новостей. Орехов остается основной целью группировок войск "Восток" и "Днепр", которые пытаются окружить город с востока и с запада. Пойдут ли ВСУ там в большое контрнаступление? Пока я предпосылок для этого не вижу. Может быть, они пока не сформировали ударные группировки. В любом случае киевский режим будет за него держаться, потому что не может допустить, чтобы нам была открыта дорога на само Запорожье.Россия завершила испытания новейшей ракеты "Сармат". Подробнее - в материале Для чего нам "Сармат"? Не для развлечения: Киселев о том, как должна работать новейшая российская ракета

Денис Рудометов

