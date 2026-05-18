Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 - 18.05.2026
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 6:00 мск 18 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-18T06:04
2026-05-18T06:06
06:04 18.05.2026 (обновлено: 06:06 18.05.2026)
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 6:00 мск 18 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщения этой ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской и Днепропетровской областях. По информации местных каналов, Одессу волнами атакуют "Герани", в городе гремят всё новые взрывы. По объектам в Днепропетровске нанесено уже несколько ракетных ударов, после многочисленных прилётов городе и области разгораются сильные пожары. Взрывы также были слышны в Синельниково, Каменском и в Самаровском районе Днепропетровской области.
Кроме того, ВС РФ наносили удары по Хмельницкой (Староконстантинов), Винницкой, Кировоградской (Кировоград, Светловодск), Черкасской (Умань), Черниговской (Новгород-Северский), Сумской (Сумы, Ахтырка), Харьковской (Харьков, Богодуховский район), Полтавской (Кременчуг), Ровенской (Ровно) областям.
Взрывы прогремели и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
В отдельные моменты украинские мониторинговые каналы фиксировали в небе над Украиной не менее 100 "Гераней".
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
