Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Левон Арзанов. — Левон Сумбатович, начну с перестановок в наших военных силах. В частности, что нам ожидать от назначения Александра Чайко главой Воздушно-космических сил (ВКС)?— Александр Чайко имеет богатый боевой опыт, в том числе в Сирии, где он активно взаимодействовал с ВКС. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции (СВО). В целом, любое подобное назначение согласовывается и с министром, и с Верховным Главнокомандующим, поэтому, полагаю, что этот достойный человек улучшит обстановку на фронте.— Новый министр обороны Украины Федоров поставил перед ВСУ задачу убивать не менее 30 тысяч российских военнослужащих. Другой приоритет – это НПЗ и порты. По подсчетам командующего Сил беспилотных систем Украины Бровди, один доллар, вложенный в украинские дроны, конвертируется примерно в сто долларов убытков российских войск. Действительно ущерб нашим промышленным предприятиям наносится ощутимый. Как вы прокомментируете это? Мы способны качественно и быстро противостоять такой тактике ВСУ?— Во-первых, украинцы идут по пути назначения на пост министров обороны узкого круга определенных лиц. В целом это пиар, конечно: пришёл очередной человек – Федоров, который делает громкие заявления.Во-вторых, что касается наращивания украинцами подразделений беспилотных систем (БПЛА) — так это сейчас самое действенное и качественное оружие в мире, поэтому Украина этим занимается. Те вооружения и технологии, что у них получается хорошо развивать, они масштабируют и стараются активно применять.Если мы ведем спецоперацию с определёнными целями (денацификация и демилитаризация Украины), то у них главная задача продолжение войны с Россией — убить как можно больше русских, не дать нам осуществить цели СВО. Они об этом открыто заявляют и действуют последовательно, опираясь на поддержку всего коллективного Запада.— Дроны стали залетать в Россию совсем по-другому: и до Перми, и до Челябинска долетают. Необходимо ли нам всю систему ПВО переделывать? Или имеет смысл добавить к нынешней ПВО специализированную систему по борьбе с дронами?— Да, дроны залетают в Россию, поражают цели в ее глубине. Что до нашей ПВО, то она где-то частично справляется, а где-то нет.Что делать, чтобы предотвратить все это? Я лично считаю, что необходимо уничтожить полностью киевское руководство, стереть с лица земли ставку верховного главнокомандующего, запасные командные пункты. Другой возможности прекратить это, на мой взгляд, без имиджевых потерь для России, не существует.— Если мы решимся начать охоту за военно-политическим руководством киевского режима, насколько это легко будет сделать, учитывая, что, например, лидеров боевиков на Кавказе мы 8 лет пытались поймать? — Если мы решимся начать охоту, конечно, будет сложно уничтожить политическое руководство [Киева]. Это комплексная задача.Если говорить о способах, то, как я уже сказал, уничтожить можно высокоточным оружием или с помощью проведения специальной диверсионной операции. То есть наши спецслужбы, грубо говоря, спецназ, подготовленные люди в структуре и российского главного разведуправления, и ФСБ, и СВР должны работать с этим. Обученные специалисты где-то выследят киевское руководство — возможно, за пределами Украины, в Европе, например, на каком-то саммите.Но другое дело, что пока нет команды на уничтожение киевской верхушки и мы пытаемся о чем-то договориться, простите, с “кокаиновым клоуном”, хотя совершенно ясно, что он не договороспособен.— Будем ли мы уничтожать планировщиков из структур НАТО и Пентагона?— Думаю, их тоже необходимо потихоньку “подкошмаривать”. Где-то на территории Европы наносить по ним удары, как высокоточным оружием, так и силами наших специальных операций. У нас есть ССО, которое как раз заточено под это. Необходимо все имеющиеся рычаги включать.Наши Вооруженные Силы постоянно обновляются в связи с новыми вызовами и угрозами, идет планомерная работа, свежие системы внедряются. Но, повторюсь, если мы хотим поставить жирную точку, то необходимо обратится к тактическому ядерному оружию. Если же мы хотим, как сейчас, воевать, то нам нужны ещё люди, или технологии.Соответственно, мы внедряем разные роботизированные комплексы: наземные, воздушные, морские. По всему спектру, включая космос военный, ведутся разработки.— Да, например, в Константиновке наши военные дронами-камикадзе загоняют солдат ВСУ в многоэтажки, а потом бью по ним ФАБ-1500 и ФАБ-3000…— Да, есть такая тактика применения тяжелых авиабомб с планируемыми модулями коррекции. Это позволяет самолетам не долетать до линии боестолкновения и предотвращает возможность быть подбитыми противником. Что можем, то делаем…Плохая или хорошая это тактика? Наверное, да [это хорошо], если по-другому не можем.— Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения СВО, заявил Владимир Путин, а также отметил, что дело в том, что украинский конфликт идет к завершению. Означает ли это, что в ближайшее время мы добьемся некоего военного результата, который позволит нам выйти на переговоры по существу?— Полностью согласен с нашим Верховным Главнокомандующим. Необходимо полностью уничтожить противника и добиться цели СВО всеми возможными средствами. Лично я полагаю, что возможно использование и тактического ядерного оружия, если другие средства не помогают переломить ход военных действий.Потому что наша группировка, которая участвует в СВО, по численности фактически равна ВСУ. Но напомню — для того, чтобы вести наступательные действия требуется троекратное превосходство в личном составе, вооружениях, технике, боеприпасах. Этого, к сожалению, сейчас у нас нет. То есть, повторюсь, фактически силы наши и противника равны. Поэтому мы наблюдаем стагнацию, топтание на месте.Для того, чтобы России выйти на какой-то переговорный вектор, который приведет к результату, нужно, как минимум уничтожить врага на всей территории, которую мы обозначили как Российская Федерация, — и наступать уже на территорию Украины. Тогда, возможно, украинцы запросят нас о переговорах (чему я бы тоже не верил). Киевский политический режим необходимо сместить — в противном случае будут сохраняться угрозы целостности и независимости России.Евросоюз и Киев имитируют мирные переговоры даже несмотря на то, что у Европы не осталось политиков, способных говорить с Россией.

