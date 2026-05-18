90 лет Антифашистскому конгрессу деятелей культуры Западной Украины

Благодаря событиям последних 35-ти лет у Западной Украины сложилось реноме региона, традиционно тяготеющего к украинскому национализму и даже нацизму. Но были другие времена, когда во Львове было много людей с русофильскими настроениями и симпатиями к социалистическим идеям. Современные укронацисты делают всё, чтобы их имена ушли в небытие

история

В последнее десятилетие перед Второй мировой войной капиталистический мир сотрясал масштабный экономический кризис – Великая Депрессия. Польша не была исключением. Только за первую половину 30-х её ВВП с 26 миллиардов злотых "усох" до 12,5. Особенно сильно пострадали менее промышленно развитые восточные регионы, т.н. "кресы всходни" – так в Польше называли (и часто называют сейчас) Западную Украину. Размер оплаты труда рабочих сильно упал, но деваться им было некуда – в стране бушевала безработица. Только во Львове официально не могли найти работу 30 тысяч человек. На самом деле их было значительно больше.До середины 30-х годов от политических катаклизмов страну ещё удерживал авторитет и жёсткие меры польского диктатора Юзефа Пилсудского. Но в мае 1935 года он умер. Сменивший его на посту премьер-министра Мариан-Зындрам Косцялковский особым уважением у населения не пользовался, и то тут, то там в Польше начали вспыхивать очаги народного недовольства.В стране было известно, как с безработицей пытаются бороться в других странах. Что, например, в США государство активно финансирует общественные работы: строительство дорог, мостов, электростанций и других объектов федерального значения, тем самым снижая в обществе напряжённость.Весной 1936 года во Львове, втором по размерам городе Польши, в газетах стала распространяться информация, будто бы из Варшавы поступили 1,2 миллиона злотых госдотации для финансирования общественных работ. 14 апреля у службы занятости собралась толпа в 3 тысячи человек. Однако на все требования дать работу чиновники только разводили руками – никаких дотаций они якобы не получали. Вполне возможно, что на самом деле дотации были, но рабочие места за "откат" давно распределили между своими людьми чиновники и профсоюзные активисты. Такая практика незаконного заработка была в предвоенной Польше широко распространена.Тогда люди направились мирным маршем к управлению Львовского воеводства – оно управляло территорией Западной Украины. Полиция попыталась разогнать толпу, открыв огонь – были смертельно ранены молодые рабочие Николай Середа и Владислав Козак. Через два дня похороны последнего вылились в масштабную политическую манифестацию. На Львовские улицы вышли 40 тысяч безработных, малоимущих и рабочих всех национальностей.Манифестанты несли красные флаги и написанные на польском и украинском языках транспаранты с лозунгами "Долой фашизм!", "Долой полицию!", "Хлеба и труда!", "Долой буржуазную Польшу!", "Пусть живёт Советский Львов!", "Пусть живёт Советская Республика Западной Украины!". Также над толпой колыхались портреты советских деятелей – Сталина, Ленина, Ворошилова. С пением Интернационала колонна проследовала через весь город.Полиция и армия открыли огонь. Стреляли специально в первую очередь по тем, что нёс гроб – его изрешетили пули. В отдельных местах конная полиция ударила в сабли – манифестация переросла в ожесточённые боестолкновения. Рабочие стали возводить баррикады, пустили в ход булыжники из разобранной мостовой, армия отвечала винтовочными залпами и огнём пулемётов.В результате погиб 31 протестующий, ещё 18 скончались от ран в больницах. Более 300 человек получили ранения, около полутора тысяч оказались за решёткой. Чтобы избежать эскалации напряжённости власти запретили хоронить погибших при большом скоплении народа.Львовские рабочие 20 апреля ответили 24-часовой забастовкой. На первомайскую демонстрацию с требованиями гражданских прав вышли тысячи людей. 8 мая началась организованная Компартией Западной Украины забастовка строителей, в которой участвовали около 20 тысяч человек. 22 мая к ним присоединились рабочие коммунальных предприятий. 15 мая правительство Мариана Зындрам-Косцялковского подало в отставку.Новое правительство, более радикальное и националистическое, одновременно с ростом финансирования в восточных кресах общественных работ стало закручивать гайки. Была развязана борьба против советского влияния – ограничивались поездки в СССР, даже научные, запрещалось исполнение русских песен, закрывались дружественные Советскому Союзу печатные издания. Пресса получила негласные инструкции о строгом запрете публикации любых данных о ситуации в СССР, будь то даже информация об экономике, науке, культуре или спорте. Запрещались переводы советских книг на польский язык и наоборот, усиливалась цензура, советские книги запрещалась выставлять в витринах, запрещались постановки пьес советских драматургов и была усилена цензура советских кинокартин.Польское правительство стало поощрять в народе антисемитские настроения. Новый премьер, генерал Фелициан Савой-Складовский, был известен своими нацистскими замашками, проявившимися в активной полонизации Западной Украины и Белоруссии, уничтожении православных храмов. Против евреев он развязал экономическую войну "всеми способами, но без применения силы". Среди правых большой популярностью стал пользоваться лозунг "Евреев – на Мадагаскар".На этом фоне 16-17 мая 1936 года во Львове был полуподпольно проведён антифашистский конгресс деятелей культуры Западной Украины. Его участники заклеймили как действия польских властей, так и украинских националистов. Широко известны террористические действия бандеровцев против польских властей, но при этом мало кто сейчас вспоминает, что они развязали террор и против западно-украинских "левых". Например, они взорвали редакции газет "Сила" и "Труд".Участниками конгресса стали известные польские и украинские поэты и писатели левых взглядов: Ярослав Галан, Ванда Василевская, Александр Гаврилюк, Степан Тудор и другие. В почётный президиум заочно избрали Ромена Ролланаи Максима Горького. От имени бастовавших в то время западно-украинских строителей при открытии конгресса какая-то пожилая женщина торжественно вручила его председателю – польской писательнице Ванде Василевской, большой букет роз. На торжественное приветствие та ответила: "В следующий раз мы встретимся в красном Львове". Её слова оказались пророческими.В ходе работы конгресса украинский писатель Степан Тудор и польский Хенрик Дембинский сделали доклад "Культура и фашизм", польский драматург, прозаик, публицист и общественный деятель Леон Кручковский – "Война и будущее культуры", участница Октябрьской революции, польская писательница Галина Крагельская – "Культура и условия человеческого труда". "О состоянии литературы, театра, музыки, журналистики и образования" свои доклады сделали сразу несколько творческих деятелей, включая Галана и Василевскую. Это мероприятие оказалось программным, определившим развитие региональной поэзии и литературы на несколько десятилетий вперёд.Трагично сложились судьбы некоторых участников этого конгресса. Александр Гаврилюк и Степан Тудор погибли в первый же день Великой Отечественной войны от взрыва немецкой бомбы. Галина Крагельская летом 1944 года участвовала в Варшавском восстании, сгинула в концлагере Равенсбрюк. Ярослава Галана украинские националисты уже в 1949 году зарубили топором. Так они мстили ему за его антинационалистические памфлеты, за требование на Нюрнбергском процессе выдать СССР Степана Бандеру. Считается, что разрешение на ликвидацию лидера ОУН-УПА* Сталин дал именно после зверского убийства писателя.Сейчас часто можно услышать, что присоединение к СССР Западной Украины было ошибкой, что националистически настроенные западные украинцы якобы разложили остальную Украину. При этом совершенно забывается деятельность пророссийских и просоветских культурных деятелей Западной Украины. Почему-то обходится упорным молчанием формирование с 1944 года в противовес УПА* ополченских западно-украинских истребительных батальонов, бойцов которых в народе называли "ястребками". В 1946 году их численность приближалась к 63 тыс. человек, и была сопоставима с численностью "бандеровцев", если не превышала их. Есть очень большие вопросы к статистике бандеровцев, которые без всяких сомнений откровенно врали и о численности своих отрядов, и о потерях, которые они наносили советским войскам и гражданской администрации.Также обходится молчание, что те же националисты жаловались в 80-е годы на стремительную русификацию УССР, включая её западные регионы. Влияние националистов на жизнь республики к исходу существования Советского Союза было минимальным. Их было крайне мало, и они находились под плотным "колпаком" спецслужб. Только развал СССР, возвращение на Украину уцелевших бандеровцев и потакание национализму со стороны новых властей "независимой" Украины вызвали взрывной рост в стране национализма, быстро превратившегося в откровенный нацизм. Теперь он просто уничтожает память о людях, которые хотели для своего народа другого намного более счастливого будущего, и довольно успешно и плодотворно за это самое будущее боролись.* Террористическая организация, запрещённая в России.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

