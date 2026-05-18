"Давить на Зеленского будут через Ермака": Трамп хочет добиться перемирия этим летом — эксперт

Дональд Трамп хочет добиться хотя бы временного перемирия на Украине уже этим летом, чтобы использовать его как козырь накануне ноябрьских выборов. Давление на Владимира Зеленского осуществляется через участие его ближайшего соратника Андрея Ермака в коррупционных схемах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2026-05-18T14:45

Бывший глава ОП Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в размере 140 млн гривен (примерно $3,1 млн), об этом сообщили 18 мая украинские СМИ.Журналист спросил эксперта, является ли арест Ермака элементом давления на Зеленского, чтобы он принял мирные условия, которые продавливает Белый дом. Неменский ответил, что Трамп хочет добиться хотя бы временного перемирия уже этим летом, чтобы использовать его как один из козырей накануне ноябрьских выборов. По рейтингу Зеленского все это ударяет, но не сильно, добавил политолог. Он считает себя независимым от общественных настроений, но при проведении выборов победить в них честным путем он не сможет. "Так что задача Киева — сопротивляться этому давлению. Тем более что предъявить обвинение самому Зеленскому все равно не получится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию" на сайте Украина.ру.Также на тему международных отношений — в материале "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.

