ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере

В зоне ответственности группировки войск "Север" российские войска системно расширяют зону безопасности. Это вынуждает украинских генералов сосредоточить силы для отхода вглубь Харьковской и Сумской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-05-18T15:42

Описывая ситуацию на Сумском и Харьковском направлениях, эксперт отметил, что ВС РФ продолжают системно расширять зону обеспечения (безопасности). Это вынуждает украинских генералов Владимира Шведюка и Михаила Драпатого, командующих 18-м и 16-м армейскими корпусами ВСУ, сосредоточить свои силы на отход вглубь территорий областей, добавил обозреватель.По информации Алехина, северо-восточнее Харькова оборудуют укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук (примерно 20–25 км от текущей ЛБС). "Также противник перебрасывает на участок расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги", — пояснил военный эксперт.Эксперт также высоко оценил работу российских подразделений БПЛА. "В Сети ежедневно публикуются нарезки кадров, на которых наши "птичники" в конвейерном режиме "минусуют" живую силу и технику врага", — сообщил Алехин.На фоне больших потерь в Волчанском районе командование ВСУ переводит в штурмовые подразделения офицеров ПВО, констатировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.

