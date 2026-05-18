ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере
В зоне ответственности группировки войск "Север" российские войска системно расширяют зону безопасности. Это вынуждает украинских генералов сосредоточить силы для отхода вглубь Харьковской и Сумской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере

15:42 18.05.2026 (обновлено: 16:09 18.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
В зоне ответственности группировки войск "Север" российские войска системно расширяют зону безопасности. Это вынуждает украинских генералов сосредоточить силы для отхода вглубь Харьковской и Сумской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Сумском и Харьковском направлениях, эксперт отметил, что ВС РФ продолжают системно расширять зону обеспечения (безопасности).
Это вынуждает украинских генералов Владимира Шведюка и Михаила Драпатого, командующих 18-м и 16-м армейскими корпусами ВСУ, сосредоточить свои силы на отход вглубь территорий областей, добавил обозреватель.
По информации Алехина, северо-восточнее Харькова оборудуют укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук (примерно 20–25 км от текущей ЛБС).
"Также противник перебрасывает на участок расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги", — пояснил военный эксперт.
Эксперт также высоко оценил работу российских подразделений БПЛА. "В Сети ежедневно публикуются нарезки кадров, на которых наши "птичники" в конвейерном режиме "минусуют" живую силу и технику врага", — сообщил Алехин.
На фоне больших потерь в Волчанском районе командование ВСУ переводит в штурмовые подразделения офицеров ПВО, констатировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
