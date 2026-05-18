"Будет что-то более страшное и кровавое". Эксперты и политики о перспективах Украины

В экспертном сообществе обсуждают, надо ли действительно Зеленскому и другим лицам из высшего руководства киевского режима опасаться за свои жизни, думают над тем, почему эти жизни берегут. А вот простым людям действительно есть чего бояться.

2026-05-18T06:10

Прекращение боевых действий было возможно, но вмешались европейцы, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в эфире одного из ютуб-каналов высказал предположение, что установленное при посредничестве Дональда Трампа майское трёхдневное перемирие могло иметь продолжение, но — не срослось. Приехал в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус и "всё сорвал", как когда-то всё сорвал Борис Джонсон. В общем — будем воевать дальше.Напомним, ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отмечало, что "по сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России".Как говорится в публикации, Киев и Европа будут делать всё для повышения градуса эскалации - "таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС являются соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине".Воевать Киеву теперь есть на что. Недавние удары ВС РФ по западным областям Украины могли быть своеобразным ответом на разблокировку Венгрией 90-миллиардного кредита ЕС киевскому режиму. По мнению эксперта, этими ударами Москва показывает, что теперь и "Венгрии ничего хорошего ждать не приходится". А украинцам эти удары со всей очевидностью продемонстрировали отсутствие у них эффективного ПВО.В Киеве тем временем не утихает коррупционный скандал, приобретший даже и оккультный окрас (советы гадалок по кадрам, земля и песок с кладбищ и пр.), что удивило даже привыкшую ко всему украинскую публику.А вот Соскин неожиданно выступил в защиту гадалки, с которой советовался по важным вопросам бывший глава ОП Андрей Ермак, По мнению эксперта, гадалка ведь всё правильно предсказала Ермаку - "или ты их уберёшь, или они тебя".Экс-советник Кучмы заявил также, что бывший глава ОП "проиграл оккультное сражение", за что теперь и расплачивается."Идёт серьёзная не только физическая, но и мистическая война. Чернобыль горит, уже пожар возле чернобыльских блоков. Семь тысяч гектаров в Черниговской области горят, никто потушить не может. Это ж всё скрывается. Это ж… Киев практически обречён. Разрываются пояса, на которых всё это держалось, основа сломана", - заговорил загадками Соскин.По его мнению, в скором будущем "обязательно будет по куполу удар, где там кнопкодавы кнопки давят и конверты получают" (речь о здании Верховной Рады и о депутатах — ред.).Соскин высказал уверенность в том, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам наносят России серьезный ущерб, повторение таких ударов может привести к колоссальному дефициту бензина. А повторение ударов обязательно будет, поскольку "Зеленскому деваться некуда". Но будет, разумеется, и ответ от ВС РФ, при этом, по мнению эксперта, скорее всего, будут разрушены центры управления — Верховная Рада и Кабмин Украины."Я так полагаю, что в мае это будет сделано, по всем параметрам", - сказал Соскин. Он добавил, что могут быть удары по ГЭС, могут ударить и по зоне Чернобыля - "с тем, чтобы разрушить саркофаг и первый, и второй"."Ну, тогда да, тогда, конечно, паника просто начинается и всё. И Киев перестаёт функционировать как столица государства. Тогда — да. И я тогда хочу посмотреть на Зеленского и на его патронов в Западной Европе", - заявил политолог. По его словам, именно европейские "патроны" поставили Зеленскому условие воевать ещё три года. Зеленский это условие посараеся выполниь, "но тогда от Украины ничего уже не останется".Однако, продолжил Соскин, европейцам это не так и важно, украинского государства может не быть, но армия-то останется, поскольку её будет финансировать Европа — и эта армия продолжит воевать с Россией, ослабляя её.А вот украинский юрист и политик Денис Невядомский усомнился в реальности ударов по центрам принятия решений в Киеве и ликвидации киевского руководства."Как мы видим, удары наносятся куда угодно, но только не по центрам принятия решений. Более того, такая странная закономерность, когда Зеленский приезжает на фронт — никаких обстрелов", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий LIVE".Ранее Зеленский в очередном своём видеообращении заявил, что Россия будто бы готовит покушение на высшее руководство Украины (киевского режима — ред.), по его словам, "россияне ищут, где мы находимся и где появляемся".Однако, отметил Невядомский, нет смысла это заявление даже обсуждать, поскольку "пока что самые важные лица, по которым были нанесены удары — это Фарион и Парубий*". А вот на тех, кто действительно принимают решения, за всё время конфликта никаких покушений не было, подчеркнул политик.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" выдвинул свою версию, согласно которой Зеленский этим своим заявлением "пытается перебить зашкварный коррупционный кейс (Миндич, Ермак, Зе-гейт)… где он вместе с дружками обогащались на войне и строили поместье "Династия".Авторы канала тоже отмечают, что за более чем четырёхлетний период войны "Кремль мог 100500 раз бахнуть всю киевскую верхшку", но не сделал этого - более того, "уже даже слухи пошли, что массированные обстрелы происходят только в момент "выезда" Зе за границу". Зеленского будто бы берегут, в том числе, от глобалистов, которые могли бы сами его "грохнуть" под российский обстрел - "как уже сильно неудобного токсичного персонажа".Так это или нет, берегут ли Зеленского на самом деле, этого мы не знаем. Но очевидно, что простых людей никто не бережёт и беречь не будет.Невядомский предостерёг, что обрушение нынешней власти на Украине, как бы мы к этой власти ни относились, к хорошему тоже не приведёт, уже в краткосрочной перспективе может случиться всякое, ведь украинское государство заранее заложило множество линий противостояния внутри страны: прихожане УПЦ будут воевать против сторонников ПЦУ, уклонисты — против ветеранов, сепаратисты — против "патриотов" и т.д.По словам политика, "люди должны понимать, что то, что нас ждёт и к чему мы идём, оно гораздо более страшное, гораздо более кровавое". Он подчеркнул, что вовсе не призывает к тому, чтобы оставить всё как есть, напротив, уверен в том, что нынешняя вертикаль власти на Украине скоро рухнет - и лишь предупреждает, что людям надо быть готовыми к борьбе за выживание.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

