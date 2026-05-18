В Совфеде предупредили Европу о "тяжёлых последствиях" из-за поддержки Киева

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европа должна подтолкнуть Киев к переговорам с Россией, иначе ситуация может привести к серьёзным последствиям для самого Евросоюза. Об этом сенатор заявил 18 мая в беседе с Газета.Ru

2026-05-18T15:05

Он отметил, что Россия сохраняет инициативу на фронте, а украинские власти не демонстрируют готовности к полноценному мирному урегулированию. "Европа должна понять: последствия могут быть самыми ужасными", — заявил Джабаров. По его словам, европейские страны, которые продолжают финансировать и вооружать Киев, должны заставить украинское руководство прекратить эскалацию и вернуться к переговорам. Сенатор также выразил мнение, что без давления со стороны Запада украинские власти не пойдут на реальные договорённости. Ранее в новостях: А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд.

