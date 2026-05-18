Каллас отказалась от переговоров с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас фактически исключила себя из возможного переговорного процесса с Россией. Об этом 18 мая сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов

2026-05-18T13:22

По данным издания, решение Каллас связано с её жёсткой антироссийской позицией, которая, по оценкам собеседников, делает невозможным участие в диалоге с Москвой. "Она исключила своё участие, к сожалению", — приводит Politico слова источника в европейских структурах. Три европейских дипломата, опрошенные изданием, признали, что Каллас вряд ли сможет выступать в роли посредника из-за своей публичной линии и заявлений в отношении России. На этом фоне в Европе вновь поднимается вопрос о том, кто вообще способен вести диалог с Москвой. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли подходит на роль переговорщика с Москвой. Об этом - в материале Песков высказался о переговорах России и Европы.

