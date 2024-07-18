https://ukraina.ru/20240718/1056334990.html

Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут

Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут - 18.07.2024 Украина.ру

Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут

Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут оценил покушение на президента США Дональда Трампа, объяснил, как правильно... Украина.ру, 18.07.2024

2024-07-18T14:34

2024-07-18T14:34

2024-07-18T14:34

видео

виктор бут

джо байден

дональд трамп

россия

сша

украина

"азов"

сво

война

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Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут оценил покушение на президента США Дональда Трампа, объяснил, как правильно воспитывать нашу молодёжь и побеждать бандеровскую пропаганду, а также прокомментировал поставки новых западных вооружений киевскому режиму. 00:27 – нестыковки покушения на Трампа; 04:54 – особенности воспитания молодёжи в нынешнее время; 13:29 – как победить бандеровскую пропаганду на Украине и в новых регионах РФ? 17:21 – сколько оружия Западу нужно отправить на Украину для того, чтобы остановить Россию? * в ходе беседы упоминается запрещённый в РФ неонацистский батальон "Азов"

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, виктор бут, джо байден, дональд трамп, россия, сша, украина, "азов", сво, война, видео