Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут - 18.07.2024 Украина.ру
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Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут
Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут - 18.07.2024 Украина.ру
Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут
Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут оценил покушение на президента США Дональда Трампа, объяснил, как правильно... Украина.ру, 18.07.2024
2024-07-18T14:34
2024-07-18T14:34
видео
виктор бут
джо байден
дональд трамп
россия
сша
украина
"азов"
сво
война
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Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут оценил покушение на президента США Дональда Трампа, объяснил, как правильно воспитывать нашу молодёжь и побеждать бандеровскую пропаганду, а также прокомментировал поставки новых западных вооружений киевскому режиму. 00:27 – нестыковки покушения на Трампа; 04:54 – особенности воспитания молодёжи в нынешнее время; 13:29 – как победить бандеровскую пропаганду на Украине и в новых регионах РФ? 17:21 – сколько оружия Западу нужно отправить на Украину для того, чтобы остановить Россию? * в ходе беседы упоминается запрещённый в РФ неонацистский батальон "Азов"
россия
сша
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видео, виктор бут, джо байден, дональд трамп, россия, сша, украина, "азов", сво, война, видео
Видео, Виктор Бут, Джо Байден, Дональд Трамп, Россия, США, Украина, "Азов", СВО, война

Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут

14:34 18.07.2024
 
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Предприниматель, депутат Ульяновского законодательного собрания от ЛДПР Виктор Бут оценил покушение на президента США Дональда Трампа, объяснил, как правильно воспитывать нашу молодёжь и побеждать бандеровскую пропаганду, а также прокомментировал поставки новых западных вооружений киевскому режиму.
00:27 – нестыковки покушения на Трампа;
04:54 – особенности воспитания молодёжи в нынешнее время;
13:29 – как победить бандеровскую пропаганду на Украине и в новых регионах РФ?
17:21 – сколько оружия Западу нужно отправить на Украину для того, чтобы остановить Россию?
* в ходе беседы упоминается запрещённый в РФ неонацистский батальон "Азов"
 
ВидеоВиктор БутДжо БайденДональд ТрампРоссияСШАУкраина"Азов"СВОвойна
 
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14:34Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут
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