https://ukraina.ru/20260515/zelenskiy-sletel-s-katushek-v-gosdume-otreagirovali-na-ataku-vsu-u-zaporozhskoy-aes-1079008687.html

“Зеленский слетел с катушек”: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ рядом с Запорожской АЭС

“Зеленский слетел с катушек”: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ рядом с Запорожской АЭС - 15.05.2026 Украина.ру

“Зеленский слетел с катушек”: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ рядом с Запорожской АЭС

Владимир Зеленский "слетел с катушек", санкционировав атаку беспилотных летательных аппаратов на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом 15 мая заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет

2026-05-15T12:23

2026-05-15T12:23

2026-05-15T12:53

новости

украина

россия

сво

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075036319_0:16:670:393_1920x0_80_0_0_fb5776273827c7ff51faf3643768f158.jpg

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по прилегающей к станции территории были ранены два сотрудника ЗАЭС. По данным пресс-службы станции, атака носила множественный характер и осложнила эвакуацию пострадавших. “Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек”, — заявил Шеремет. Парламентарий также призвал Запад “включить чувство самосохранения” и прекратить поддержку Киева, заявив, что действия украинской стороны могут привести к “новому Чернобылю”. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остаётся одной из самых напряжённых тем конфликта. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в ударах по территории станции и создании угрозы ядерной безопасности региона. Подробнее об этом – в материале ВСУ ранили двух сотрудников ЗАЭС.

украина

россия

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, запорожская область