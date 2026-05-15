“Зеленский слетел с катушек”: в Госдуме отреагировали на атаку ВСУ рядом с Запорожской АЭС
Владимир Зеленский "слетел с катушек", санкционировав атаку беспилотных летательных аппаратов на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом 15 мая заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет
2026-05-15T12:23
2026-05-15T12:53
Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по прилегающей к станции территории были ранены два сотрудника ЗАЭС. По данным пресс-службы станции, атака носила множественный характер и осложнила эвакуацию пострадавших. "Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек", — заявил Шеремет. Парламентарий также призвал Запад "включить чувство самосохранения" и прекратить поддержку Киева, заявив, что действия украинской стороны могут привести к "новому Чернобылю". Ситуация вокруг Запорожской АЭС остаётся одной из самых напряжённых тем конфликта. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в ударах по территории станции и создании угрозы ядерной безопасности региона.
12:23 15.05.2026 (обновлено: 12:53 15.05.2026)
 
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
Владимир Зеленский "слетел с катушек", санкционировав атаку беспилотных летательных аппаратов на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом 15 мая заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет
Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по прилегающей к станции территории были ранены два сотрудника ЗАЭС. По данным пресс-службы станции, атака носила множественный характер и осложнила эвакуацию пострадавших.
“Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек”, — заявил Шеремет.
Парламентарий также призвал Запад “включить чувство самосохранения” и прекратить поддержку Киева, заявив, что действия украинской стороны могут привести к “новому Чернобылю”.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остаётся одной из самых напряжённых тем конфликта. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в ударах по территории станции и создании угрозы ядерной безопасности региона. Подробнее об этом – в материале ВСУ ранили двух сотрудников ЗАЭС.
