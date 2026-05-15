Взрывы в Киеве и Харькове, Зеленский ждёт удара из Белоруссии, трупы ВСУ исчезли в Сумах. Новости СВО
Созданная при участии НАТО противовоздушная оборона киевского режима снова демонстрирует неэффективность в отражении атак российской армии. Об этом сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, в областном центре зафиксированы взрывы. Удар по цели в Основянском районе Харькова подтверждает местный городничий;🟥 Взрывы зафиксированы также в Киеве;🟥 БПЛА "Молния" поразил цель в Глухове Сумской области;🟥 Эпичное видео пожара в Запорожье после прилета БПЛА опубликовали местные тг-каналы;🟥 Несколько десятков тел украинских солдат пропали из военного морга в Сумах, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах", - рассказал собеседник агентства;🟥 В Хельсинки отменили 400 рейсов пригородного транспорта из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает Yle. До этого Минобороны Финляндии признало свою неспособность противодействовать БПЛА ВСУ;🟥 Владимир Зеленский заявил об ожиданиях ударов из Белоруссии по Черниговско-Киевскому направлению или по одной из стран НАТО.
Взрывы в Киеве и Харькове, Зеленский ждёт удара из Белоруссии, трупы ВСУ исчезли в Сумах. Новости СВО

19:17 15.05.2026
 
Созданная при участии НАТО противовоздушная оборона киевского режима снова демонстрирует неэффективность в отражении атак российской армии. Об этом сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, в областном центре зафиксированы взрывы. Удар по цели в Основянском районе Харькова подтверждает местный городничий;
🟥 Взрывы зафиксированы также в Киеве;
🟥 БПЛА "Молния" поразил цель в Глухове Сумской области;
🟥 Эпичное видео пожара в Запорожье после прилета БПЛА опубликовали местные тг-каналы;
🟥 Несколько десятков тел украинских солдат пропали из военного морга в Сумах, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах", - рассказал собеседник агентства;
🟥 В Хельсинки отменили 400 рейсов пригородного транспорта из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает Yle. До этого Минобороны Финляндии признало свою неспособность противодействовать БПЛА ВСУ;
🟥 Владимир Зеленский заявил об ожиданиях ударов из Белоруссии по Черниговско-Киевскому направлению или по одной из стран НАТО.
Интервью на эту тему: Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре За Ермака внесли залог, у России появился новый герой, Трамп улетел из Китая ни с чем. Итоги 15 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
