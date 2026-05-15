ВСУ не получат повышенное довольствие - нардеп

Зарплаты ВСУшникам повышать не собираются, заявил депутат украинского парламента Юрий Павленко. Об этом сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
19:43 15.05.2026
 
Зарплаты ВСУшникам повышать не собираются, заявил депутат украинского парламента Юрий Павленко. Об этом сообщает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
По словам парламентария, в рамках заявленной Владимиром Зеленским "реформы армии" не предусмотрено повышения денежного довольствия военнослужащим и оно останется "на том же уровне".
"Повышение зарплат военным не предусмотрено ни в изменениях в госбюджет, ни в анонсированных "реформах армии". Минобороны предлагает повысить выплаты только за счёт премий", - приводит слова нардепа тг-канал "Кин-дза-дза".
При этом, отметил парламентарий, ходоками из Минобороны Украины предлагаются "премии" за выполнении отдельных заданий в зоне СВО.
"Ну а премии, разумеется, можно выписывать "кому надо" или не выписывать вовсе", - отметили комментаторы из телеграм-канал Украина.ру.
Зеленский анонсировал реформирование армии с повышением денежного довольствия 1 мая. Подробности в публикации "Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
