"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты - 01.05.2026 Украина.ру
"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты - 01.05.2026 Украина.ру
"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
Владимир Зеленский поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с выплатами 250-400 тысяч гривен (425-680 тысяч рублей) в зависимости от выполнения боевых задач. Об этом он заявил 1 мая в своём телеграм-канале
2026-05-01T16:51
2026-05-01T16:51
"Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей", - сообщил Зеленский.Он сообщил, что реформа стартует в июне и в этом же месяце должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров ВСУ. "Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат", - рассказал он.По его словам, минимальный уровень выплат должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей, а для воюющих на передовой - больше в разы. Во-вторых, особое внимание уделяется пехотинцам. Зеленский поручил обеспечить внедрение специальных контрактов для них с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач. "Третье: будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управлению людьми, - продолжил Зеленский. - Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев". Также он поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы. На следующей неделе Зеленский ждёт доклад по конкретным шагам реализации реформы, в частности - по графику повышенных выплат с июня, а также по системе обновленных контрактов.Актуальное интервью: Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за УралВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, трамп и зеленский, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, реформа, реформа армии, всу, минобороны украины, выплаты
Новости, Трамп и Зеленский, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, реформа, реформа армии, ВСУ, Минобороны Украины, выплаты

"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты

Владимир Зеленский поручил ввести специальные контракты для пехотинцев с выплатами 250-400 тысяч гривен (425-680 тысяч рублей) в зависимости от выполнения боевых задач. Об этом он заявил 1 мая в своём телеграм-канале
"Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей", - сообщил Зеленский.
Он сообщил, что реформа стартует в июне и в этом же месяце должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров ВСУ.
"Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат", - рассказал он.
По его словам, минимальный уровень выплат должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей, а для воюющих на передовой - больше в разы.
Во-вторых, особое внимание уделяется пехотинцам. Зеленский поручил обеспечить внедрение специальных контрактов для них с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.
"Третье: будут изменены подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управлению людьми, - продолжил Зеленский. - Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев".
Также он поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.
На следующей неделе Зеленский ждёт доклад по конкретным шагам реализации реформы, в частности - по графику повышенных выплат с июня, а также по системе обновленных контрактов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
