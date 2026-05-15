Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов
18:40 15.05.2026 (обновлено: 19:00 15.05.2026)
 
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, обозреватель газеты "Ведомости" Роман Романов.
Президент США Дональд Трамп завершил официальный визит в Пекин, который проходил с 13 по 15 мая и стал его первой поездкой в Китай за последние девять лет.
- Роман, комментаторы, описывая взаимоотношения США и Китая, упоминают ловушку Фукидида, то есть концепцию, согласно которой столкновение двух держав, стремящихся к мировой гегемонии, неизбежно. Отсрочил ли визит Дональда Трампа в Пекин военную конфронтацию, ограничив противостояние экономической сферой?
- О ловушке Фукидида все стали говорить, когда о ней в очередной раз вспомнил Си Цзиньпин. В Китае эта концепция довольно популярна, когда дело доходит до обсуждения американо-китайских отношений. Но если исходить из нынешних реалий их экономического и политического взаимодействия, то от прямого боевого столкновения Соединенные Штаты и Китай довольно далеки, даже если брать в расчет проблему Тайваня.
Дело не только в экономической взаимозависимости, которая отдаляет эту перспективу, но и в том, что Вашингтону и Пекину пока только предстоит пройти тот уровень эскалации, который можно будет назвать переходным к чему-то большему, чем конфронтация через прокси.
Самое важное, что обсуждали лидеры двух стран в Пекине, — это перспективы создания механизмов разрешения коммерческих споров. Это прообразы тех двусторонних органов, которые будут обсуждать и координировать вопросы торговли между двумя странами, вопросы деятельности американского бизнеса в Китае и китайского бизнеса в Соединенных Штатах.
То есть сейчас все направлено на то, чтобы продолжать экономическое соперничество, но сдерживать его в рамках, не переходя к полномасштабной торговой войне, а тем более к боевому столкновению. По крайней мере, такая цель поставлена. Сработает это или нет, покажет время.
Вчера, 06:30
Американская парадигма: в поисках лучшей жизни американцам приходится покидать свои дома и даже странуВ Соединённых Штатах набирает обороты экономическая миграция – происходит масштабное переселение в другие штаты и страны, где стоимость жизни ниже, налоговая нагрузка слабее, недвижимость и медицинские услуги доступнее, также нет ощущения, что они просто выживают, а не процветают
- Исходя из слов Трампа о том, что Китай обещал не поставлять военную технику в Иран, можно ли сделать вывод, что Пекин принес Тегеран жертву во имя миролюбивых отношений с Вашингтоном?
- Трамп мог своеобразно передать свой разговор с Си Цзиньпином, как он это умеет. Китай, разумеется, на это отвечать прямо не будет, потому что он считает необходимым сохранение хотя бы позитивной риторики.
Что касается Ирана, то Китай с начала американо-израильской операции высказывался довольно умеренно по этому поводу. Если ставить на чаши весов торговое партнёрство с США и Иран, то Китай в долгосрочной перспективе ориентируется на стабильные отношения с Вашингтоном.
Тем более китайцы понимают, что Трамп — это не навсегда, потом будет другой президент, и нет сейчас смысла портить дополнительно эти отношения только из-за него. И они надеются достичь в экономике большей стабильности и предсказуемости.
- Какое влияние переговоры Си Цзиньпина и Трампа оказали на украинский конфликт, то есть насколько Китай может быть задействован в процессе мирного регулирования, которое продвигает Трамп накануне своих выборов в Конгрессе?
- Обсуждение этого вопроса подчеркнула в своем заявлении только китайская сторона. В рамках этой встречи внешняя политика, не касающаяся напрямую американо-китайских отношений, была не на втором, а даже на третьем месте.
Трамп приехал, чтобы показать, что у него есть какое-то внешнеполитическое достижение, которого он не может добиться в том же Иране. Он приехал показать, что готов заключать сделки с Китаем. Торгово-экономическая составляющая для него во время этого визита была практически единственной.
- Может ли незавершенный конфликт на Украине стоить Трампу победы на промежуточных выборах?
- Это, конечно, будет в том числе причиной для критики со стороны оппонентов. Мол, вот ты обещал, а где результат? Но американцы, которые будут голосовать в ноябре, будут в первую очередь ориентироваться на экономику.
Если бы сейчас с экономикой все было замечательно, инфляция была бы на низком уровне, цены и в целом фондовый рынок был бы стабилен, то тогда даже нерешенные бы конфликты на Ближнем Востоке или Украине играли бы меньшую роль для избирателя.
Но сейчас именно экономика первейшая проблема Трампа, которая может определить его поражение. Есть еще и исторический тренд. Президентская партия почти всегда проигрывает выборы в Конгресс. Со второй половины 20 века так и происходит.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Вчера, 05:41
Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломленПосле прекращения "режима тишины", весьма относительного, с многочисленными нарушениями со стороны украинской армии, возобновились боевые действия практически на всех направлениях.
- Тем не менее в экспертном сообществе популярно представление о том, что задача европейских чиновников и киевского режима сейчас, что называется, пересидеть Трампа. Поменяется ли политика Штатов на европейском и украинском направлении после ухода трампистов?
- Какие-то изменения могут произойти в отдельных областях. Например, политика поставки вооружений Европе. То есть может измениться список наименований этих вооружений. Но вряд ли произойдет возврат к огромным траншам, как при Байдене, потому что уже американский истеблишмент на этом один раз споткнулся, и постарается действовать более-менее осторожно, хотя ничего исключать нельзя.
Демократы могут вносить такие предложения, но не обязательно, что их инициативы пройдут. Если по результатам промежуточных выборов демократам удастся получить большинство в Палате представителей, они, безусловно, будут предлагать большие пакеты помощи Украине, но они вряд ли пройдут.
Потому что для утверждённой какой-либо инициативы нужно не только согласие Палаты представителей, но и сената. А там республиканцы имеют больше шансов остаться в большинстве.
Но тем не менее американские разведданные на Украину передаются, оружейные поставки Европе, пусть и замедлились из-за конфликта с Ираном, но США их тоже продолжат. То есть Штаты никогда не откажутся от европейского рынка как рынка сбыта для своего оружия.
