Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/markosyan-putin-postavil-pered-evropoy-zerkalo-v-kotorom-vidno-kak-elity-unichtozhili-diplomatiyu-1079032813.html
Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию
Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию - 15.05.2026 Украина.ру
Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию
Владимир Путин предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве переговорщика от Европы. Это решение стало зеркалом для европейских элит, которые уничтожили собственные ресурсы дипломатического разрешения конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-05-15T16:23
2026-05-15T16:23
новости
европа
россия
германия
елена маркосян
владимир путин
украина.ру
переговоры
новости переговоров
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101848/61/1018486157_0:73:2986:1753_1920x0_80_0_0_a35d443a9066baae681d03866ee01579.jpg
Журналист спросил эксперта, является ли предложение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера экзаменом для Европы на готовность к реальным переговорам. По словам публициста, пожелание российской стороны поставило перед Европой "отличное зеркало", в котором видно, как ее элиты уничтожили собственные "ресурсы дипломатического разрешения проблем". "Дело ведь не в кандидатуре Шредера, а в том, что среди "своих" русофобов не осталось ни одного политика, который бы не отличился в адрес России и нашего президента оскорблениями и гадостями", — пояснила Маркосян, обратив внимание на двойственное положение Европы. "В определенный момент переговоры стали нужны, и все там хотели бы сыграть роль великих миротворцев, но как это сделать после всего, что было сказано и сделано? Любой чудак из числа "не своих" может стать лидером Европы, и потом Брюсселю придется непросто. Никто не хочет рисковать", — констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.
европа
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101848/61/1018486157_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_95a8b8ef29fa39da6e278c775144397f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, германия, елена маркосян, владимир путин, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2026, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, шредер
Новости, Европа, Россия, Германия, Елена Маркосян, Владимир Путин, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Шредер

Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию

16:23 15.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург. День второй - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Путин предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве переговорщика от Европы. Это решение стало зеркалом для европейских элит, которые уничтожили собственные ресурсы дипломатического разрешения конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, является ли предложение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера экзаменом для Европы на готовность к реальным переговорам.

"Мирное урегулирование Европу, по сути, не интересует, но предложение [президента России] Владимира Путина прозвучало для них очень своевременно. А как ещё европейской команде держаться в топе новостной повестки?" — заявила Маркосян.

По словам публициста, пожелание российской стороны поставило перед Европой "отличное зеркало", в котором видно, как ее элиты уничтожили собственные "ресурсы дипломатического разрешения проблем".
"Дело ведь не в кандидатуре Шредера, а в том, что среди "своих" русофобов не осталось ни одного политика, который бы не отличился в адрес России и нашего президента оскорблениями и гадостями", — пояснила Маркосян, обратив внимание на двойственное положение Европы.
"В определенный момент переговоры стали нужны, и все там хотели бы сыграть роль великих миротворцев, но как это сделать после всего, что было сказано и сделано? Любой чудак из числа "не своих" может стать лидером Европы, и потом Брюсселю придется непросто. Никто не хочет рисковать", — констатировала собеседница Украина.ру.
Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияГерманияЕлена МаркосянВладимир ПутинУкраина.рупереговорыновости переговоровПереговоры по Украине 2026Главные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикаШредер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния