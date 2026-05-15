Маркосян: Путин поставил перед Европой "зеркало", в котором видно, как элиты уничтожили дипломатию

Владимир Путин предложил кандидатуру Герхарда Шредера в качестве переговорщика от Европы. Это решение стало зеркалом для европейских элит, которые уничтожили собственные ресурсы дипломатического разрешения конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-05-15T16:23

Журналист спросил эксперта, является ли предложение кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера экзаменом для Европы на готовность к реальным переговорам. По словам публициста, пожелание российской стороны поставило перед Европой "отличное зеркало", в котором видно, как ее элиты уничтожили собственные "ресурсы дипломатического разрешения проблем". "Дело ведь не в кандидатуре Шредера, а в том, что среди "своих" русофобов не осталось ни одного политика, который бы не отличился в адрес России и нашего президента оскорблениями и гадостями", — пояснила Маркосян, обратив внимание на двойственное положение Европы. "В определенный момент переговоры стали нужны, и все там хотели бы сыграть роль великих миротворцев, но как это сделать после всего, что было сказано и сделано? Любой чудак из числа "не своих" может стать лидером Европы, и потом Брюсселю придется непросто. Никто не хочет рисковать", — констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.

