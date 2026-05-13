https://ukraina.ru/20260513/aleksey-maslov-chtoby-ugovorit-pekin-nadavit-na-iran-i-rossiyu-tramp-dolzhen-chto-to-predlozhit-1078916289.html

Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен

Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен - 13.05.2026 Украина.ру

Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен

Вашингтон и Пекин: возможна ли "перезагрузка" в условиях тарифной войны? Что Дональд Трамп может предложить Китаю взамен на лояльность? В каком ракурсе будут обсуждаться Иран, Россия и Украина?

2026-05-13T17:30

2026-05-13T17:30

2026-05-13T17:47

интервью

китай

сша

пекин

дональд трамп

алексей маслов

си цзиньпин

cnn

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123693_64:7:863:456_1920x0_80_0_0_4a8935625256cc6d16abb4ec6565d989.jpg

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.Президент США Дональд Трамп прилетел в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это его первый за девять лет государственный визит в Китай, сообщил 13 мая CNN. В Южной Корее на этот день также намечена встреча вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна и министра финансов США Скотта Бесента, которая посвящена экономическим и торговым вопросам.— Алексей Александрович, с начала второго президентского срока Трампа отношения между Пекином и Вашингтоном пережили новый виток резкого обострения. Тарифная война достигла беспрецедентного уровня: совокупные пошлины на китайские товары в отдельные моменты поднимались до 145%. Параллельно развернулась ожесточённая борьба вокруг китайского контроля над экспортом редкоземельных металлов, а совместные удары США и Израиля по Ирану резко ухудшили ситуацию на Ближнем Востоке, добавив глобальной нестабильности в и без того перегруженную проблемами систему международных отношений. На этом фоне потенциальный визит Трампа в Китай стал восприниматься не просто как дипломатическое событие, а как своеобразный индикатор того, способны ли две крупнейшие державы мира хотя бы частично стабилизировать отношения. А вы как считаете — способны Вашингтон и Пекин хотя бы частично нормализовать отношения?— Да, способны, если мы говорим о частичной нормализации. В этом и заключается смысл поездки Трампа. Тем не менее вряд можно сказать, что все вернется к уровню и качеству отношений США и Китая периода до 2017 года (то есть до первых шагов Трампа в отношении Пекина).Более того, у США и Китая есть сферы, где технически обе стороны готовы и даже хотят нормализовывать связи. Например, это темы торговли, тарифов, и так далее. Что касается принципиальных вопросов, то скорее всего они останутся. Я имею ввиду проблематику, касающуюся ядерных вооружений и Тайваня.Самое главное, чтобы вопросы политические не перевесили экономические, потому что в противном случае экономика зайдет в тупик. В целом же, повторюсь, обе страны хотят переналадить отношения.— У меня возникло ощущение, что Пекин избегает преждевременного раскрытия деталей встречи и не желает участвовать в информационном разогреве повестки. А вот Трамп и Белый Дом, наоборот, ведут себя в этом смысле достаточно активно. Это связано с эмоциональной сдержанностью, свойственной китайской нации, или же тут есть политические аспекты?— Китай в принципе заранее никогда не декларирует потенциальные возможности переговоров, неважно, с кем они идут — с США, Россией или другим государством. Более того, позиция Китая давным-давно обозначена. То есть Пекин всегда говорил о том, что необходимо развивать взаимовыгодную торговлю, убирать любые изоляционистские меры, санкции, повышенные тарифы. Эта позиция была озвучена много лет назад, и здесь Китаю даже добавить нечего.Плюс к этому, у Китая есть главный вопрос, о котором я упомянул выше — это вопрос Тайваня. По нему также китайская позиция была сформулирована давным-давно, поэтому тут Си ждет скорее реплику Трампа, нежели сам будет предсказывать, как и что будет.— Ранее глава МИД КНР Ван И в разговоре с госсекретарём США Рубио также обозначил Тайвань как "крупнейший риск" для двусторонних отношений. Так все-таки, как вы считаете, в каком ракурсе может идти разговор?— Китай считает, что это его внутреннее дело и он сам решит тайваньскую проблему — главное, чтобы не мешали извне. Поэтому Пекин требует от США прекратить любые поставки вооружений на Тайвань, а также перестать поддерживать эту территорию как независимый субъект международного права. То есть устранить то, что Китай называет стратегической двусмысленностью.США могут поступить следующим образом. Например, снять с обсуждения вопрос Тайваня, не говорить ни да, ни нет. Кстати, последние несколько недель тайваньская тема в американских официальных СМИ и выступлениях Трампа не упоминается. То есть это такое приглашение к диалогу. Такая ситуация вполне Пекин устраивает.— В преддверии встречи в верхах произошло очередное обострение в китайско-американских торгово-экономических отношениях. Вашингтон обвинил Пекин в проведении "масштабных" кампаний по краже американских технологий в области искусственного интеллекта, а Китай приказал компаниям не соблюдать санкции США в отношении иранской нефти. В торгово-экономической сфере США продолжают наращивать давление пошлинами на китайский экспорт. Несмотря на частичную корректировку после судебных решений, средний уровень американских пошлин на китайские товары остаётся исторически высоким. Как это может повлиять на предстоящую встречу и в целом на частичное восстановление отношений Пекина и Вашингтона?— Во-первых, это вполне в духе американской подготовки к переговорам: усилить давление для того, чтобы потом пойти частично на уступки. Я обратил бы еще внимание, что, например, 28 апреля 70 представителей Конгресса обратились к Трампу с письмом не пускать ряд китайских товаров на американский рынок, увеличить пошлины на автомобили. Хотя, по электромобилям тарифы достигли 100%, а по обычным авто на двигателе внутреннего сгорания — 25%.Также в конце апреля американская Торговая палата запретила ряду местных компаний поставлять микрочипы и другие элементы в Китай. По сути, был продублирован майский запрет 2025 года. То есть перед встречей давление на Китай усилилось, но, думаю, на содержание переговоров это не повлияет.— Поездка Трампа первоначально планировалась на конец марта – начало апреля. Однако после совместной американо-израильской атаки на Иран в конце февраля регион погрузился в новую фазу нестабильности, а визит пришлось перенести примерно на 5-6 недель. Ближний Восток прозвучит как тема?— Да. Трамп хотел в конце марта — начале апреля приехать в Пекин с победой над Ираном, что должно было заметно усилить позиции США, учитывая, что Тегеран является одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай. Сейчас очевидно, что победа не произошла, поэтому у Трампа не так много козырей для переговоров с Си.Думаю, американский президент заинтересован в том, чтобы просить Пекин надавить на Иран с целью получения уступок [для США]. Но Китай вряд ли это будет делать, потому что, во-первых, ему выгодно, чтобы американцы завязали на Ближнем Востоке. (Это, конечно же, проигрыш США на фоне обещаний Трампа.)Во-вторых, Китай довольно активно поддерживает Иран, в том числе советами, возможно технологиями и даже вооружением. Поэтому здесь у Трампа вряд ли получится о чем-то договориться с Пекином. Но всегда ведь вопрос в том, что президент США может предложить взамен.Напомню, что Китай тоже достаточно серьезно страдает от перекрытия Ормузского пролива. Это касается не только поставок нефти, но и, например, экспорта метанола и азотных удобрений, которые шли в Китай. В этом смысле Пекину есть, как говорится, на что размениваться. Тем не менее, не уверен, что в рамках этой встречи будет урегулирована американо-китайская проблема по Ирану.— Может ли в разговоре Трампа и Си возникнуть тема о переговорном процессе России и Украины?— Тема конфликта Украины и России — это сейчас общая тема дискуссий. Поэтому украинский вопрос, конечно, будет подниматься. Думаю, Китай выразит четкое решение о том, что конфликт должен быть регулирован исключительно мирным и дипломатическим путем. Это его стандартная формулировка.Вмешиваться в данный процесс Пекин вряд ли будет, потому что все, что мог сделать, он уже осуществил. Более того, США намеренно отодвинули Китай от обсуждения этой проблемы. Напомню, что китайцы как минимум два раза выступали с официальными предложениями по формату урегулирования украинского конфликта, но не были услышаны абсолютно. Как следствие, Пекин скорее всего решил: если вы не хотите нас слушать, то мы и не будем в дальнейшем это обсуждать.Полагаю, что стороны просто поделятся своими соображениями на этот счет. Трамп наверняка будет просить Китай воздействовать на Россию, что уже неоднократно происходило. Китай отвергал эти предложения. Также не исключаю, что Трамп в очередной раз попробует угрожать Китаю объявлением вторичных санкций против ряда его компаний (часть предприятий КНР уже находятся под вторичными санкциями по российской проблематике). Но Китай сейчас "дать заднюю" не может.Главное: и Иран, и взаимопоставки продукции США и КНР, и остальные вопросы — все это увязано в единый пакет. Все зависит от того, что Китаю Трамп предложит взамен. Допустим, будет ли рассмотрено продолжение развития в области совместных технологий по искусственному интеллекту. Не случайно в Пекин едет большая команда бизнесменов из США.Так вот, если предложения Трампа в Китае сочтут интересными, думаю, и Пекин начнет сущностные обсуждения, например, по расширению допуска китайских товаров на американский рынок. Если таковых предложений от США ее будет, то все это опять заглохнет.Тем временем нынешняя администрация США решила копировать антироссийскую линию своих предшественников, а в чем-то даже превзошла их. Об этом в материале Павла Котова "Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20260513/andrey-grozin-tramp-edet-v-pekin-chtoby-vytaschit-ssha-iz-tupika-na-ukraine-i-blizhnem-vostoke-1078863833.html

https://ukraina.ru/20260513/v-slaboy-pozitsii-vizit-trampa-k-si-nachalsya-1078915387.html

китай

сша

пекин

украина

россия

ближний восток

тайвань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, сша, пекин, дональд трамп, алексей маслов, си цзиньпин, cnn, украина, россия, ближний восток, экономика, политика, ормуз, нефть, торговля, санкции, экспортные пошлины, антироссийские санкции, тайвань