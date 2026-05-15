Ермак под следствием: Зеленский — следующий? Политолог про раскол в украинской элите
В украинской элите на фоне дела Ермака назревает серьезный раскол, а ключевые игроки — от Кирилла Буданова* до Давида Арахамии — начинают вести собственную игру под давлением США, Британии и ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-05-15T05:30
Комментируя коррупционный скандал вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, эксперт связал его с политическим будущим Владимира Зеленского. "Появились новые пленки Миндича. Ермаку вручили "пидозру". Он уже подследственный. А если его статус меняется, меняется и статус Зеленского, потому что его близкий друг обвиняется в преступлении. Пока Зеленский ждет. Он еще не согласился со всеми требованиями Евросоюза", — заявил Богачев.Собеседник издания пояснил, что в украинской политической элите тоже возникает ощущение, что начинаются серьезные переговоры. Он отметил, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* проводит встречи с участием украинского бизнесмена Сергея Тигипко.По словам эксперта, это может быть связано с тем, что Тигипко выбран либо Евросоюзом, либо Британией в качестве спонсора для той депутатской группы, которая тяготеет к Буданову. По словам политолога, в киевской верхушке назревает раскол. "Арахамия считается человеком, представляющим в парламенте интересы США. Вместе с ним был Буданов, который сейчас начал вести свою игру. В этом я тоже вижу след Евросоюза и Британии. В США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией" , — констатировал Богачев.Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.Треш-водевиль под названием "Ермак, коррупция и гадалки" продолжается: бывший глава Офиса президента и близкий друг Зеленского оказался на судебной скамье. Подробнее об этом — в статье Виктории Титовой "Посадят ли Ермака? Версии и прогнозы" на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
