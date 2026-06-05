"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру
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"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину как жест отчаяния
2026-06-05T14:03
2026-06-05T14:03
новости
россия
кремль
москва
владимир путин
владимир зеленский
госдума
сизо
верховная рада
дмитрий песков
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По его мнению, глава киевского режима пытается вымолить мир на фоне провалов на фронте и растущей изоляции."Так и есть", — коротко ответил Картаполов, является ли письмо Зеленского шагом отчаяния и попыткой выпросить мир.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом. Он отметил, что Владимиру Путину о нем будет доложено позже, и добавил: если Зеленский действительно хочет встречи, он может приехать в Москву в любой момент. Об этом – в материале Путину доложили о письме Зеленского Любопытно, что даже внутри самой Украины письмо оценивают скептически. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что этой инициативой Зеленский не приближает мир, а пытается продлить конфликт.Таким образом, даже в Киеве понимают: никакого реального стремления к миру за этим посланием нет. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, владимир зеленский, госдума, сизо, верховная рада, дмитрий песков
Новости, Россия, Кремль, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума, СИЗО, Верховная Рада, Дмитрий Песков

"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину

14:03 05.06.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину как жест отчаяния
По его мнению, глава киевского режима пытается вымолить мир на фоне провалов на фронте и растущей изоляции.
"Так и есть", — коротко ответил Картаполов, является ли письмо Зеленского шагом отчаяния и попыткой выпросить мир.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом. Он отметил, что Владимиру Путину о нем будет доложено позже, и добавил: если Зеленский действительно хочет встречи, он может приехать в Москву в любой момент. Об этом – в материале Путину доложили о письме Зеленского
Любопытно, что даже внутри самой Украины письмо оценивают скептически. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что этой инициативой Зеленский не приближает мир, а пытается продлить конфликт.
"Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась", — написал он.
Таким образом, даже в Киеве понимают: никакого реального стремления к миру за этим посланием нет. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
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