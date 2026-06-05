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"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину

"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру

"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину как жест отчаяния

2026-06-05T14:03

2026-06-05T14:03

2026-06-05T14:03

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По его мнению, глава киевского режима пытается вымолить мир на фоне провалов на фронте и растущей изоляции."Так и есть", — коротко ответил Картаполов, является ли письмо Зеленского шагом отчаяния и попыткой выпросить мир.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом. Он отметил, что Владимиру Путину о нем будет доложено позже, и добавил: если Зеленский действительно хочет встречи, он может приехать в Москву в любой момент. Об этом – в материале Путину доложили о письме Зеленского Любопытно, что даже внутри самой Украины письмо оценивают скептически. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что этой инициативой Зеленский не приближает мир, а пытается продлить конфликт.Таким образом, даже в Киеве понимают: никакого реального стремления к миру за этим посланием нет. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад

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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, владимир зеленский, госдума, сизо, верховная рада, дмитрий песков