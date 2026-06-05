https://ukraina.ru/20260605/karta-agonii-iz-pustykh-rukavov--vsya-sut-pisma-zelenskogo-putinu-1079869515.html
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину - 05.06.2026 Украина.ру
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину как жест отчаяния
2026-06-05T14:03
2026-06-05T14:03
2026-06-05T14:03
новости
россия
кремль
москва
владимир путин
владимир зеленский
госдума
сизо
верховная рада
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40579dc61ded85483e62a6b3ee74a1ea.jpg
По его мнению, глава киевского режима пытается вымолить мир на фоне провалов на фронте и растущей изоляции."Так и есть", — коротко ответил Картаполов, является ли письмо Зеленского шагом отчаяния и попыткой выпросить мир.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом. Он отметил, что Владимиру Путину о нем будет доложено позже, и добавил: если Зеленский действительно хочет встречи, он может приехать в Москву в любой момент. Об этом – в материале Путину доложили о письме Зеленского Любопытно, что даже внутри самой Украины письмо оценивают скептически. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что этой инициативой Зеленский не приближает мир, а пытается продлить конфликт.Таким образом, даже в Киеве понимают: никакого реального стремления к миру за этим посланием нет. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад
россия
кремль
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079305793_3:0:1200:898_1920x0_80_0_0_cc09e143e937bd72b4e1186d34250060.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, москва, владимир путин, владимир зеленский, госдума, сизо, верховная рада, дмитрий песков
Новости, Россия, Кремль, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума, СИЗО, Верховная Рада, Дмитрий Песков
"Карта агонии из пустых рукавов" – вся суть письма Зеленского Путину
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину как жест отчаяния