Актер из сериала "След" погиб на фронте
Российский актёр Павел Чернявский, известный зрителям по сериалу "След", погиб в зоне спецоперации. Артист заключил контракт с Минобороны в конце 2025 года. Похороны состоялись на его малой Родине, в Омске. Об этом сообщается 15 мая на портале "Кино-театр.ру"
"Павел Чернявский: 13.05.1996 — 03.03.2026", — сказано в тексте. Актёр начал работу в театре в 15 лет. Он закончил сразу несколько курсов актёрского мастерства в Новосибирском театральном институте. В 2013 году окончил Омский государственный университет им. Достоевского по специальности режиссёр. Долгое время Павел проработал в екатеринбургском "Театроне". Затем переехал в Москву и устроился в Московский театр представлений. Чернявский исполнил свыше 30 киноролей. Среди самых значимых работ — фильмы "Чернобыль", "Клуб", "След", "Счастливы вместе", "Девушки с Макаровым‑2".Что происходит в зоне проведения спецоперации: Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии
18:21 15.05.2026
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
