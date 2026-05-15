Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/kak-menyayutsya-pravila-sovremennoy-voyny-chto-eksperty-govoryat-ob-ii-dronakh-i-tsifrovoy-armii-1079040171.html
Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии
Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии - 15.05.2026 Украина.ру
Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии
Искусственный интеллект, беспилотные системы и цифровые платформы стремительно меняют саму природу современных вооружённых конфликтов. Если ещё десять лет назад подобные технологии воспринимались как элемент футуристических концепций, то сегодня они определяют ход боевых действий в режиме реального времени
2026-05-15T18:02
2026-05-15T18:02
украинское досье
украина
георгий свиридов
искандер хисамов
украина.ру
миа "россия сегодня"
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf0f6527ac5244ec8e4a9e7429dc1d8d.jpg
Именно об этом сегодня говорили участники в пресс-центре МИА “Россия Сегодня” на конференции “Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка”, организованной в рамках спецпроекта издания “Украина.ру”.Центральной темой обсуждения стало превращение украинского конфликта в крупнейший испытательный полигон для технологий XXI века — от систем искусственного интеллекта до полностью автономных беспилотников. Открывал конференцию главный редактор мультимедийного издания “Украина.ру” Искандер Хисамов. "Это уже война технологий" По словам автора издания “Украина.ру” Никиты Волковича, конфликт на Украине стал первым масштабным вооруженным противостоянием нового типа, где решающее значение приобретают скорость обработки данных и автоматизация боевых процессов. "Это уже не просто война фронтов или война промышленностей. Это война дронов, спутников, роботизированных систем и искусственного интеллекта", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что главной особенностью современного конфликта стало резкое сокращение времени принятия решений. Если раньше анализ информации занимал дни и недели, то теперь речь идет о часах и даже минутах. Отдельное внимание было уделено украинской системе "Дельта", предназначенной для ускорения принятия решений на поле боя. Также Волкович подробно остановился на проекте BraveOne Data Room — платформе, агрегирующей огромные массивы данных с беспилотников, разведывательных систем и открытых источников. По его словам, подобные системы позволяют в режиме реального времени формировать оперативную картину происходящего и практически мгновенно передавать информацию командирам. Украина как международный военный полигон Заместитель директора Научно-исследовательского института “Интеграл” министерства развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Свиридов в своем выступлении подробно рассказал о развитии экосистемы искусственного интеллекта на Украине. По его словам, до 2019 года тема ИИ в стране находилась преимущественно в академической плоскости и не имела серьезного прикладного значения. Однако после создания Министерства цифровой трансформации и начала активной цифровизации ситуация начала меняться. После 2022 года, подчеркнул эксперт, технологии искусственного интеллекта были фактически поставлены в центр украинской военной стратегии. "Весь ландшафт Украины оказался заточен под создание международного военного полигона, где обкатываются новейшие технологические решения", — заявил Свиридов. Он отметил, что на украинском направлении начали активно работать крупнейшие мировые корпорации — Amazon, IBM, Google, NVIDIA и Palantir Technologies. Особое внимание эксперт уделил компании Palantir, которая, по его словам, практически сразу после начала СВО предоставила Украине свои разработки для анализа воздушных атак и разведывательной информации. При этом, как отметил Свиридов, речь шла не об альтруизме, а о прагматичном расчете. "Они бесплатно получили уникальную возможность многократно расширить базы данных для обучения собственных алгоритмов", — подчеркнул он. Подробнее – в материале Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078476905_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_353521f7206d2147d25da4ecbf1e7b1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украинское досье, украина, георгий свиридов, искандер хисамов, украина.ру, миа "россия сегодня", сво, спецоперация
Украинское Досье, Украина, Георгий Свиридов, Искандер Хисамов, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СВО, Спецоперация

Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии

18:02 15.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Боевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Искусственный интеллект, беспилотные системы и цифровые платформы стремительно меняют саму природу современных вооружённых конфликтов. Если ещё десять лет назад подобные технологии воспринимались как элемент футуристических концепций, то сегодня они определяют ход боевых действий в режиме реального времени
Именно об этом сегодня говорили участники в пресс-центре МИА “Россия Сегодня” на конференции “Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка”, организованной в рамках спецпроекта издания “Украина.ру”.
Центральной темой обсуждения стало превращение украинского конфликта в крупнейший испытательный полигон для технологий XXI века — от систем искусственного интеллекта до полностью автономных беспилотников.
Открывал конференцию главный редактор мультимедийного издания “Украина.ру” Искандер Хисамов.
"Это уже война технологий"
По словам автора издания “Украина.ру” Никиты Волковича, конфликт на Украине стал первым масштабным вооруженным противостоянием нового типа, где решающее значение приобретают скорость обработки данных и автоматизация боевых процессов.
"Это уже не просто война фронтов или война промышленностей. Это война дронов, спутников, роботизированных систем и искусственного интеллекта", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что главной особенностью современного конфликта стало резкое сокращение времени принятия решений. Если раньше анализ информации занимал дни и недели, то теперь речь идет о часах и даже минутах. Отдельное внимание было уделено украинской системе "Дельта", предназначенной для ускорения принятия решений на поле боя. Также Волкович подробно остановился на проекте BraveOne Data Room — платформе, агрегирующей огромные массивы данных с беспилотников, разведывательных систем и открытых источников.
По его словам, подобные системы позволяют в режиме реального времени формировать оперативную картину происходящего и практически мгновенно передавать информацию командирам.
Украина как международный военный полигон
Заместитель директора Научно-исследовательского института “Интеграл” министерства развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Свиридов в своем выступлении подробно рассказал о развитии экосистемы искусственного интеллекта на Украине.
По его словам, до 2019 года тема ИИ в стране находилась преимущественно в академической плоскости и не имела серьезного прикладного значения. Однако после создания Министерства цифровой трансформации и начала активной цифровизации ситуация начала меняться. После 2022 года, подчеркнул эксперт, технологии искусственного интеллекта были фактически поставлены в центр украинской военной стратегии.
"Весь ландшафт Украины оказался заточен под создание международного военного полигона, где обкатываются новейшие технологические решения", — заявил Свиридов.
Он отметил, что на украинском направлении начали активно работать крупнейшие мировые корпорации — Amazon, IBM, Google, NVIDIA и Palantir Technologies.
Особое внимание эксперт уделил компании Palantir, которая, по его словам, практически сразу после начала СВО предоставила Украине свои разработки для анализа воздушных атак и разведывательной информации. При этом, как отметил Свиридов, речь шла не об альтруизме, а о прагматичном расчете.
"Они бесплатно получили уникальную возможность многократно расширить базы данных для обучения собственных алгоритмов", — подчеркнул он.
Подробнее – в материале Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украинское ДосьеУкраинаГеоргий СвиридовИскандер ХисамовУкраина.руМИА "Россия сегодня"СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния