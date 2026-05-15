Как меняются правила современной войны: что эксперты говорят об ИИ, дронах и цифровой армии

Искусственный интеллект, беспилотные системы и цифровые платформы стремительно меняют саму природу современных вооружённых конфликтов. Если ещё десять лет назад подобные технологии воспринимались как элемент футуристических концепций, то сегодня они определяют ход боевых действий в режиме реального времени

2026-05-15T18:02

Именно об этом сегодня говорили участники в пресс-центре МИА “Россия Сегодня” на конференции “Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка”, организованной в рамках спецпроекта издания “Украина.ру”.Центральной темой обсуждения стало превращение украинского конфликта в крупнейший испытательный полигон для технологий XXI века — от систем искусственного интеллекта до полностью автономных беспилотников. Открывал конференцию главный редактор мультимедийного издания “Украина.ру” Искандер Хисамов. "Это уже война технологий" По словам автора издания “Украина.ру” Никиты Волковича, конфликт на Украине стал первым масштабным вооруженным противостоянием нового типа, где решающее значение приобретают скорость обработки данных и автоматизация боевых процессов. "Это уже не просто война фронтов или война промышленностей. Это война дронов, спутников, роботизированных систем и искусственного интеллекта", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что главной особенностью современного конфликта стало резкое сокращение времени принятия решений. Если раньше анализ информации занимал дни и недели, то теперь речь идет о часах и даже минутах. Отдельное внимание было уделено украинской системе "Дельта", предназначенной для ускорения принятия решений на поле боя. Также Волкович подробно остановился на проекте BraveOne Data Room — платформе, агрегирующей огромные массивы данных с беспилотников, разведывательных систем и открытых источников. По его словам, подобные системы позволяют в режиме реального времени формировать оперативную картину происходящего и практически мгновенно передавать информацию командирам. Украина как международный военный полигон Заместитель директора Научно-исследовательского института “Интеграл” министерства развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Свиридов в своем выступлении подробно рассказал о развитии экосистемы искусственного интеллекта на Украине. По его словам, до 2019 года тема ИИ в стране находилась преимущественно в академической плоскости и не имела серьезного прикладного значения. Однако после создания Министерства цифровой трансформации и начала активной цифровизации ситуация начала меняться. После 2022 года, подчеркнул эксперт, технологии искусственного интеллекта были фактически поставлены в центр украинской военной стратегии. "Весь ландшафт Украины оказался заточен под создание международного военного полигона, где обкатываются новейшие технологические решения", — заявил Свиридов. Он отметил, что на украинском направлении начали активно работать крупнейшие мировые корпорации — Amazon, IBM, Google, NVIDIA и Palantir Technologies. Особое внимание эксперт уделил компании Palantir, которая, по его словам, практически сразу после начала СВО предоставила Украине свои разработки для анализа воздушных атак и разведывательной информации. При этом, как отметил Свиридов, речь шла не об альтруизме, а о прагматичном расчете. "Они бесплатно получили уникальную возможность многократно расширить базы данных для обучения собственных алгоритмов", — подчеркнул он. Подробнее – в материале Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего.

