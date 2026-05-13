Почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается. Хроника событий на утро 13 мая

Россия и Украина потеряли интерес к мирным переговорам — Киев разочарован позицией президента США Дональда Трампа. Коррупционный скандал с бывшем руководителем офиса президенту Украины Ермаком ударил по Владимиру Зеленскому и угрожает членству Киева в ЕС

Мира не будет? Россия и Украина ставят крест на дипломатииМосква и Киев больше не видят смысла в продолжении переговорного процесса. Об этом со ссылкой на источники с обеих сторон конфликта сообщает британская газета Financial Times.По данным издания, ни одна из сторон "не видит большой ценности в продолжении переговоров". Это заявление контрастирует с недавними оптимистичными заявлениями президента США Дональда Трампа, который уверял, что Россия и Украина близки к урегулированию.Как пояснили FT украинские чиновники, в Киеве разочарованы позицией Вашингтона. По их словам, президент США Дональд Трамп не оказал на Москву ожидаемого давления, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина смягчить требования по мирному урегулированию.При этом источники издания в Киеве утверждают, что Украина стала менее уязвима для давления со стороны США в вопросах "неблагоприятной, быстрой" сделки. В Киеве, судя по утечкам, полагают, что могут позволить себе игнорировать американские сигналы.FT также приводит данные источников, близких к российской стороне. Согласно им, Владимир Путин намерен продолжать достижение целей специальной военной операции военными средствами.Таким образом, на данный момент перспективы возобновления мирных переговоров выглядят туманными: стороны заняли жесткие позиции и рассчитывают на силовое решение конфликта. В ЕС устали от Зеленского: дело Ермака используют для ограничения его властиЗападные СМИ начали активно связывать громкое дело о подозрении бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку с самим главой киевского режима. Как пишет Politico, разгорающийся коррупционный скандал в Киеве ставит под угрозу евроинтеграционные устремления страны и подрывает заявления Зеленского о готовности Украины к вступлению в Евросоюз.Особое внимание Politico уделяет позиции украинской оппозиции. По данным издания, депутаты теперь гораздо жестче ставят вопрос о том, что именно знал или должен был знать Зеленский о предполагаемых схемах откатов и торговле влиянием в самом сердце его правительства.В статье приводятся комментарии народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко*, которые публиковали резонансные записи ("пленки Миндича"), а также критическое мнение бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.Politico, ссылаясь на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отмечает, что сам Владимир Зеленский официально не является объектом каких-либо расследований. Как отмечает издание, вручение подозрения Ермаку произошло на фоне растущего раздражения в Европе. Ранее западная пресса писала, что в Евросоюзе устали от Зеленского из-за его настойчивых и бескомпромиссных требований предоставить Украине ускоренное членство в ЕС, минуя необходимые процедуры.Показательно, что в Еврокомиссии уже поддержали объявление подозрения Андрею Ермаку. По одной из версий, которую обсуждают в экспертных кругах, дело против ближайшего соратника Зеленского используется Европой как рычаг давления на украинского президента с целью принятия ряда решений, которые ограничат его власть и заставят считаться с мнением Брюсселя.О возвращении к "праву сильного"Россия и США на данный момент не осуществляют никаких совместных проектов. Об этом в интервью RT India заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что даже "верные слова" со стороны Вашингтона пока не переходят в практическую плоскость.Глава российского дипломатического ведомства сделал ряд резонансных заявлений о современном миропорядке, украинском кризисе, энергетической безопасности и действиях администрации Дональда Трампа.По словам Лаврова, мир постепенно возвращается в эпоху, когда международные отношения строились на грубой силе без уважения норм международного права. Это тревожный сигнал для всех глобальных игроков, отметил министр.Глава МИД РФ обратил внимание на провокационный характер действий Киева. Отдельно министр остановился на энергетических амбициях США. По его словам, Вашингтон открыто стремится установить контроль над транзитом газа через территорию Украины. Более того, американцы, как утверждает Лавров, хотят выкупить у европейских партнеров их доли в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" с целью последующего восстановления.Лавров отметил, что нынешняя администрация Белого дома, в отличие от команды Джо Байдена, действует самостоятельно, но продолжает линию на экономическое "наказание" России. Кроме того, США пытаются перехватить контроль над нефтяным сотрудничеством, которое Венесуэла ранее вела с "Роснефтью".Министр предупредил, что ущерб мировой экономике от конфликта в Персидском заливе вряд ли удастся исправить в течение 2026 года, даже если боевые действия прекратятся немедленно. Кроме того, по словам Лаврова, мировая энергетика понесет неизмеримый ущерб в случае вспышки конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходят ключевые морские маршруты поставок энергоносителей.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную массированную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за период с 20:00 мск 12 мая до 07:00 мск 13 мая перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Масштабное применение дронов зафиксировано сразу в нескольких регионах страны. Согласно данным военного ведомства, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Калмыкия, а также над Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. Тяжелые боестолкновения фиксируются на Запорожском направлении. Противник пытается оказывать давление у населенных пунктов Приморское и Степногорск. Также отмечена активизация боевых действий в районах Чаривного, Верхней Терсы и Воздвижевки.На Константиновском участке российские штурмовые подразделения продолжают вести бои у Долгой Балки, Ильиновки и Новодмитровки. В Часовом Яре противник, осознавая ухудшение своей обстановки, перебрасывает дополнительные расчеты беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по российским логистическим цепочкам.На Северском направлении российские войска ведут активные боевые действия на подступах к Рай-Александровке. Кроме того, фиксируется расширение зоны контроля в районе населенного пункта Кривая Лука.На Добропольском направлении продолжаются позиционные бои у Белицкого и Нового Донбасса. Украинские формирования предпринимали контратаки, однако они не увенчались успехом — российские подразделения рубежи удержали.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Кристина Черкасова

