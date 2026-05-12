Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов

Российская военная база в Армении не влияет на политику этой страны и приезд политиков из других государств — так же как Гуантанамо не влияет на политику Кубы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2026-05-12T07:10

Азербайджан же является образчиком стремления к беспредельному суверенитету и вынужден балансировать между Россией, Турцией и Западом. Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя, если российские политики пойдут на поводу у бойких представителей общественности.По словам Краснова, если бы наивный взгляд на военное присутствие как средство контроля был верным, то Трампу не пришлось бы грозить Кубе — военная база Гуантанамо никак не влияет на кубинскую политику. Так и присутствие российских военных в Армении не влияет на политику и на приезд политиков из других стран.Эксперт отметил, что Азербайджан — прекрасный образчик стремления к беспредельному суверенитету в мире многополярности. Стране приходится балансировать между Россией, Турцией и Западом, и пока это удается.Ранее СМИ обратили внимание на встречи президента Армении Пашиняна с Владимиром Зеленским, а также на благодарность главы киевского режима Алиеву за 11 пакетов помощи в энергетической области. Россия помогла Азербайджану решить вопрос с Карабахом, однако Баку продолжает поддерживать Киев, что вызывает вопросы в экспертной среде.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.

