https://ukraina.ru/20260512/vtoroy-front-na-yuzhnom-kavkaze-isklyuchat-nelzya--krasnov-1078760900.html
Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов - 12.05.2026 Украина.ру
Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
Российская военная база в Армении не влияет на политику этой страны и приезд политиков из других государств — так же как Гуантанамо не влияет на политику Кубы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2026-05-12T07:10
2026-05-12T07:10
2026-05-12T07:10
россия
армения
азербайджан
владимир зеленский
краснов
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_5bd4393b16a02b152ee73b319fcf5242.jpg
Азербайджан же является образчиком стремления к беспредельному суверенитету и вынужден балансировать между Россией, Турцией и Западом. Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя, если российские политики пойдут на поводу у бойких представителей общественности.По словам Краснова, если бы наивный взгляд на военное присутствие как средство контроля был верным, то Трампу не пришлось бы грозить Кубе — военная база Гуантанамо никак не влияет на кубинскую политику. Так и присутствие российских военных в Армении не влияет на политику и на приезд политиков из других стран.Эксперт отметил, что Азербайджан — прекрасный образчик стремления к беспредельному суверенитету в мире многополярности. Стране приходится балансировать между Россией, Турцией и Западом, и пока это удается.Ранее СМИ обратили внимание на встречи президента Армении Пашиняна с Владимиром Зеленским, а также на благодарность главы киевского режима Алиеву за 11 пакетов помощи в энергетической области. Россия помогла Азербайджану решить вопрос с Карабахом, однако Баку продолжает поддерживать Киев, что вызывает вопросы в экспертной среде.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
россия
армения
азербайджан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288170_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_5a9841438bf3aaa6883a8d379973a1fc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, армения, азербайджан, владимир зеленский, краснов, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, сво
Россия, Армения, Азербайджан, Владимир Зеленский, Краснов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, Спецоперация, СВО
Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
Российская военная база в Армении не влияет на политику этой страны и приезд политиков из других государств — так же как Гуантанамо не влияет на политику Кубы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Азербайджан же является образчиком стремления к беспредельному суверенитету и вынужден балансировать между Россией, Турцией и Западом. Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя, если российские политики пойдут на поводу у бойких представителей общественности.
По словам Краснова, если бы наивный взгляд на военное присутствие как средство контроля был верным, то Трампу не пришлось бы грозить Кубе — военная база Гуантанамо никак не влияет на кубинскую политику. Так и присутствие российских военных в Армении не влияет на политику и на приезд политиков из других стран.
Эксперт отметил, что Азербайджан — прекрасный образчик стремления к беспредельному суверенитету в мире многополярности. Стране приходится балансировать между Россией, Турцией и Западом, и пока это удается.
"Что же до "второго фронта", его исключить не могу. С одной стороны, ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в прямой конфронтации с Россией. Но если российские политики пойдут на поводу вот у этих бойких представителей общественности, требующих решительных шагов и необдуманных действий, то до ещё одной войны недалеко", — пояснил Краснов.
Ранее СМИ обратили внимание на встречи президента Армении Пашиняна с Владимиром Зеленским, а также на благодарность главы киевского режима Алиеву за 11 пакетов помощи в энергетической области. Россия помогла Азербайджану решить вопрос с Карабахом, однако Баку продолжает поддерживать Киев, что вызывает вопросы в экспертной среде.